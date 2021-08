കൊച്ചി∙ ഇൻഫോസിസ് നടത്തുന്ന ആദായ നികുതി പോർട്ടലിൽ രണ്ടര മാസമായി സർവത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ. തീരെ മോശമെന്നു പറയാനാവില്ല, എന്നാൽ പലപ്പോഴും പാസ്‌വേഡ് മാറ്റം പോലും അസാധ്യമാക്കി ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളി, ശനി ദിനങ്ങളിൽ (മലയാളിയുടെ ഉത്രാടം,തിരുവോണം) പൂർണമായി പണിമുടക്കിയതോടെയാണ് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ഇൻഫോസിസ് എംഡി സലിൽ പരേഖിനെ വിളിച്ചു വിരട്ടിയത്.

ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനവും ഐടി വ്യവസായത്തിന്റെ മുഖമുദ്രയുമായ കമ്പനിയാണ് ഇൻഫോസിസ്. പക്ഷേ ഒരു പടി മുന്നിലുള്ള ടാറ്റാ കൺസൽട്ടൻസി സർവീസസ് (ടിസിഎസ്) 2008 ൽ ആദായ നികുതി റിട്ടേണുകളുടെ ഇ ഫയലിംഗ് തുടങ്ങിയതുമുതൽ ഭംഗിയായി നടത്തിയിരുന്ന സേവനമാണ് ടെൻഡറിലൂടെ ഇൻഫോസിസ് സ്വന്തമാക്കിയതും കുളമാക്കിയതും.

ഇന്ത്യയിലാകെ ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാർ ഇൻഫോസിസ് എംഡിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ വാ‍ർത്ത കണ്ട് ആശ്വസിക്കുകയാണ്. പോർട്ടലിന്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസിലായി.

ഇടപാടുകാർ അക്കൗണ്ടന്റുമാരെ കുറ്റം പറയുന്ന സ്ഥിതിയായിരുന്നു ഇതുവരെ. വ്യക്തിഗത റിട്ടേ‍ൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട തീയതി ജൂലൈ 31ൽ നിന്ന് സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ രണ്ടു മാസത്തേക്കു നീട്ടിയിരുന്നു. ഇ പോർട്ടലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനു സമയം നൽകാനായിരുന്നു നീട്ടൽ. ഇപ്പോൾ ധനമന്ത്രി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 15നകം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ്.

ഇതു സെർവറിന്റെ കുഴപ്പമല്ല, സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 750 ടെക്കികളുടെ പടയെ ഈ പദ്ധതി ശരിപ്പെടുത്താൻ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇൻഫോസിസ്.

പുത്തരിയിലെ കല്ലുകടി എന്നാണ് ആദ്യം തോന്നിയത്. പക്ഷേ ആഴ്ചകളോളം ‘കല്ലുകടി’ നീണ്ടു. റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും പ്രശ്നം. എന്നിട്ട് പേരും പാൻ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐഡിയും ചേരുന്ന പ്രൊഫൈൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻകഴിയുന്നില്ല. പാസ്‌വേഡ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല. റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ വയ്യ. ചിലപ്പോൾ സ്പീഡുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ വളരെ സാവധാനം. പോർട്ടൽ തുറക്കാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല.

വ്യക്തികളുടെ റിട്ടേൺഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ പണികൾ തന്നെ നടക്കുന്നില്ല. അത് തീർത്തിട്ടു വേണം വലിയ ബിസിനസ് കമ്പനികളുടെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ. കമ്പനികളുടെ അവസാന തീയതി ഓഡിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ചെറുകിടക്കാർക്ക് സെപ്റ്റംബർ 30, ഓഡിറ്റ് വേണ്ട വൻകിടക്കാർക്ക് ഒക്ടോബർ 31. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിട്ടേണുകളിൽ റീഫണ്ട് കിട്ടാനുള്ള പലർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇക്കൊല്ലത്തെ റിട്ടേണുകളുടെ റീഫണ്ട് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളു.

ടിസിഎസിൽ നിന്നു കുറഞ്ഞ തുക ക്വോട്ട് ചെയ്ത് ടെൻഡർ ഇൻഫോസിസ് സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. മുമ്പ് റജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനിസീന്റെ ഇ പോർട്ടൽ ഇൻഫോസിസ് ഏറ്റെടുത്തതും പ്രശ്നമായിരുന്നു.

നിർമല സീതാരാമൻ കൊടുത്ത സെപ്റ്റംബർ 15വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ഇക്കൊല്ലത്തെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് ആകെ പ്രശ്നമാവും, ഇൻഫോസിസ് കമ്പനിയുടെ ഗ്രാഫിൽ വലിയൊരു പുഴുക്കുത്തായി മാറുകയും ചെയ്യും ആദായനികുതി ഇ ഫയലിംഗ് കരാർ.

