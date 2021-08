യാത്രാനിയന്ത്രണ ഇളവ്: സത്യവാങ്മൂലം നൽകാന്‍ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട് കർണാടക

കൊച്ചി ∙ കർണാടക അതിർത്തിയിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രാ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവു വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാന്‍ സമയം വേണമെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പൂർണമായും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കർണാടക എജി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.



കോടതി ഉത്തരവു പാലിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ ഹർജിക്കാരനോടു കോടതി നിർദേശിച്ചു. മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളില്‍ സംബന്ധിക്കല്‍, രോഗികളുമായുള്ള യാത്ര എന്നിവ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അറിയിക്കാനാണ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അടിയന്തര ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവരെ ആർടിപിസിആർ പരിശോധനാ ഫലമില്ലാതെ അതിർത്തി കടത്തി വിടണമെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഹൈക്കോടതി കർണാടകയോടു നിർദേശിച്ചത്.

കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപകമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കർണാടക അതിർത്തി കടക്കാൻ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത ആർടിപിസിആർ ഫലം വേണമെന്ന നിബന്ധനയ്ക്കെതിരെ മഞ്ചേശ്വരം എംഎൽഎ എം.കെ.എം. അഷ്റഫാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത്. അതിർത്തിയിലെ നിയന്ത്രണം നിയമവിരുദ്ധവും ഭരണഘടനയ്ക്ക് എതിരാണെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിക്കാരന്റെ വാദം.

അതേസമയം, ദക്ഷിണ കന്നഡയിൽ ഉൾപ്പെടെ കടുത്ത കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടെന്നും ഇതുകൂടി പരിഗണിച്ചാണ് നിയന്ത്രണമെന്നുമായിരുന്നു കർണാടക എജിയുടെ നിലപാട്. കേസ് 27നു പരിഗണിക്കുന്നതിനു ഹൈക്കോടതി മാറ്റിവച്ചു.

English Summary: Karnataka Seeks more time to submit affidavit in High court on Covid restrictions at border