സംശയ നിഴലിൽ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ; തൊണ്ടിമുതലിലേക്ക് നയിച്ചയാൾ നിരപരാധി?

കൊച്ചി∙ വാഴക്കാലയിൽ ഒരു കിലോയിലേറെ ലഹരിമരുന്നു പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലായി ജില്ലയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. കേസിൽ നേരിട്ടു ബന്ധമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായിട്ടും രണ്ടുപേരെ കേസ് ചാർജു ചെയ്യാതെ വിട്ടയച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദേശത്തിലാണെന്നാണ് വിവരം. തൃശൂർ പാവറട്ടി കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലൊരാൾ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം.

ലഹരി പിടികൂടി മഹസർ തയാറാക്കിയ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ പരിചയക്കുറവും അറിവില്ലായ്മയുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങളിലേക്കു നയിച്ചതെന്നാണ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിലയിരുത്തൽ. സേനയിലെ പടലപ്പിണക്കവും ‘ക്രെഡിറ്റ്’എടുക്കാനുള്ള പിടിവലിയുമാണ് സംഭവത്തെ വിവാദങ്ങളിലേക്കു വലിച്ചിഴച്ചത്. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എക്സൈസിന്റെ മതിപ്പുയർത്തുമായിരുന്ന നിർണായക കേസിലൂട‌െ സേനയുടെ മുഖം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.



കേസന്വേഷണത്തിൽ അട്ടിമറി നടന്നെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതോടെ കേസ് എക്സൈസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു. രണ്ടു യുവതികൾ ഒരു കിലോയിലേറെ വരുന്ന തൊണ്ടിമുതൽ ഒളിപ്പിക്കുന്നത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു യുവതിയെ പ്രതിയാക്കാതെ ഒഴിവാക്കിയതാണ് ജില്ലാ എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ആന്റി നർകോട്ടിക് വിഭാഗത്തിനുനേരെ സംശയമുന ഉയർത്തിയത്. തൊണ്ടിമുതലുകൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലും വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീഴ്ച വരുത്തി.



പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് അന്വേഷണസംഘം വേണ്ടത്ര പരിശോധന നടത്താതിരുന്നതാണ് തിരിച്ചടിയായത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവയൊന്നും പരിശോധിക്കാതെ തിരക്കുപിടിച്ച് എഫ്ഐആർ ഇട്ടതും വിനയായി. ഏഴു പ്രതികളെ പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടും അഞ്ചു പേരെ മാത്രം പ്രതിയാക്കിയതിൽ സംശയം തോന്നിയ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ചികഞ്ഞെടുത്ത്, വിട്ടയച്ച യുവതിയുടെയും യുവാവിന്റെയും ഇടപെടൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. രണ്ടു യുവതികളും ചേർന്ന് ലഹരി ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്.



പ്രതികൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നു കണ്ടെത്തിയ മാൻകൊമ്പ് മഹസറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലും വീഴ്ചവന്നു. പ്രതികൾ ലഹരി കടത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മുന്തിയ ഇനം നായകളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കൈമാറുന്നതിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീഴ്ച വരുത്തിയത് വിവാദമായിരുന്നു. ഈ നായയെ ബന്ധുക്കൾക്കു കൈമാറിയെന്നു വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും ഇതു ശരിയല്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാലിച്ചില്ലെന്നും പറയുന്നു.



കഴിഞ്ഞ 19ന് രാവിലെയാണ് സംസ്ഥാന എക്സൈസ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് സ്ക്വാഡും കസ്റ്റംസ് പ്രി‍വന്‍റീവും ചേര്‍ന്ന് വാഴക്കാലയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ ലഹരി സംഘത്തെ പിടികൂടുകയും ഇവരിൽനിന്ന് 84 ഗ്രാം ലഹരി കണ്ടെടുത്ത് ജില്ലാ എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ആന്റി നർകോട്ടിക് വിഭാഗത്തെ ഏൽപിക്കുകയും ചെയ്തത്. എന്നാൽ ആദ്യം പിടിയിലായ ഏഴു പേരിൽ രണ്ടു പേരെ ഒഴിവാക്കി മഹസർ തയാറാക്കുകയും രണ്ടാമത് പിടികൂടിയ ഒരു കിലോയിലേറെ വരുന്ന ലഹരി ഉടമസ്ഥരില്ലാതെ കണ്ടെത്തി എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയതുമാണ് വിവാദമായത്.

രണ്ടാമതു പിടികൂടിയ തൊണ്ടിമുതലിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എത്തിച്ചയാളെ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നു കണ്ടു വിട്ടയച്ചെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. എന്നാൽ സംഘവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധനം ഒളിപ്പിച്ചതിന്റെ വിവരം നൽകാനാകുക എന്നാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം.



അടിമുടി നാടകം, തുടക്കം മുതൽ



ഫ്ലാറ്റിൽ അലക്കാനുള്ള തുണികൾക്കിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കിലോയിലേറെ എംഡിഎംഎ കണ്ടെത്തി പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഇതു കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ച യുവാവും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സമയം സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വിഡിയോ പകർത്തരുതെന്നായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിർദേശം. പുറത്തുനിന്നു ലഹരി പിടികൂടി എന്നു രേഖപ്പെടുത്താനാണ് തീരുമാനമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.

തുടർന്ന് റോഡിലെത്തി പിടികൂടിയ ആളെ തൊണ്ടിമുതൽ സഹിതം പൊതുജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. താൻ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നും കുടുക്കുകയായിരുന്നെന്നും ഇയാൾ അലറി വിളിച്ചു. തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇയാളെ പ്രതിയാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മഹസർ തയാറാക്കുന്നതും ഇയാളെ വിട്ടയയ്ക്കുന്നതും. സംഭവത്തിന്റെ നാടകീയത അന്നുതന്നെ പ്രദേശവാസികൾക്കിടയിൽ സംശയത്തിന് ഇടയാക്കി.



രണ്ട് എഫ്ഐആർ; റിക്കവറി 27 സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചില്ല



ലഹരിമരുന്നു പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ട് എഫ്ഐആറുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് സാങ്കേതികത്വം മാത്രമെന്നാണ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണറുടെ വിശദീകരണം. ഇതിൽ ആരേയും പ്രതി ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തതിനാലാണ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. ആദ്യത്തെ എഫ്ഐആറിനൊപ്പംതന്നെ രണ്ടാമത്തെ എഫ്ഐആറും നിലനിൽക്കുമെന്നതിനാലാണ് ഇത്. കേസിൽ കൂടുതലായുള്ള പ്രതികൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പിടിയിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

കൂടുതൽ ലഹരിമരുന്നു പിടികൂടാനാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊണ്ടിമുതൽ പിടിച്ചെട‌ുക്കുന്ന ‘റിക്കവറി 27’ സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങളുടെ മുഖ്യ കാരണമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഒരു കിലോയിലേറെ വരുന്ന ലഹരി പിടികൂടിയത് സ്വന്തം നിലയിലാണെന്നു വരുത്തിത്തീർക്കാനുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തന്ത്രം പൊളിഞ്ഞതാണ് കണ്ടതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.



English Summary : Kochi drug case: Senior officer in the shadow of suspicion