കോഴിക്കോട്∙ തിരുവമ്പാടിയില്‍ അയല്‍വാസികള്‍ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു. ചാലില്‍ തൊടിയില്‍ മോഹന്‍ദാസ് ആണ് മരിച്ചത്. മോഹന്‍ദാസിനെ ആക്രമിച്ച പ്രതി രജീഷ് ഒളിവിലാണ്.

വഴിത്തർക്കമാണു സംഘർഷത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നാണു വിവരം. വഴിത്തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിൽ മുൻപും ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ നടന്നിരുന്നു. തർക്കത്തിനിടെ രജീഷ് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ടൈലിന്റെ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചു തലയ്ക്ക് അടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതാണു മരണകാരണമായതെന്നാണു വിവരം.

English Summary: One dead after neighbours dispute over road