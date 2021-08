ടിപിആർ പൂജ്യം; കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് കനത്ത നിയന്ത്രണവുമായി തെങ്കാശി

തെങ്കാശി∙ മലയാളികൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കരുതേണ്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ലിസ്റ്റ് അതിർത്തിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് തെങ്കാശി ജില്ലാ ഭരണകൂടം. തെങ്കാശി – കൊല്ലം ജില്ലാ അതിർത്തിയായ കോട്ടവാസലിലെ കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമായ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ ബാനർ സ്ഥാപിച്ചത്. ‘കേരളത്തിൽ നിന്നും റോഡ് മാർഗം വരുന്ന യാത്രക്കാർ ഒന്നുകിൽ നെഗറ്റീവ് ആർ‌ടിപിസിആർ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡോസ് വാക്സിനേഷന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്’ വേണമെന്നാണ് ബാനറിൽ തമിഴ്, ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ബസ് സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ബാനർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ബാനറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർ മാത്രം കേരള അതിർത്തിയിൽനിന്നും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ അറിയിപ്പ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കൊപ്പം ഇ പാസും നിർബന്ധമാണ്. തെങ്കാശി ജില്ലിയിലെ ടിപിആർ നിരക്ക് പൂജ്യം ആണ്. ഇതു നിലനിർത്താനാണ് കര്‍ശന നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് തെങ്കാശി ജില്ലാഭരണകൂടം എത്തിയിരിക്കുന്നത്.



∙കേരള ബസ് കോട്ടവാസൽ വരെ



കേരളത്തിൽനിന്നും സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസുകള്‍ അതിർത്തിയായ കോട്ടവാസലിൽ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കും. അവിടെനിന്നും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ ഓട്ടോറിക്ഷകളാണ് ആശ്രയം. തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ ബസ് കോട്ടവാസൽ വരെ സർവീസ് നടത്തണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ഇതുവരെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതാണ് ബസ് അതിർത്തിവരെപ്പോലും അയയ്ക്കാൻ തമിഴ്നാട് മടിക്കുന്നതെന്നാണ് യാത്രക്കാർ പറയുന്നത്.



∙ തമിഴ് ഓട്ടോകൾക്ക് ചാകര



കേരള ബസിൽ എത്തുന്ന യാത്രക്കാരെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഓട്ടോകളാണ്. ഒരു യാത്രികന് കോട്ടവാസലിൽ നിന്നും ചെങ്കോട്ട വരെ എത്താൻ 100 രൂപ നൽകണം. ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് ഓട്ടോറിക്ഷകളെ ആശ്രയിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓട്ടോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും പുളിയറയിലെ കോവിഡ് സ്ക്രീനിങ് സെന്റ്റിൽ കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ചാലെ അതിർത്തി കടക്കാനാകൂ.

∙കേരളത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല



തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്കുളള പ്രവേശനത്തിന് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ആർടിപിസിആറിനു പകരം ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ്(തമിഴ്നാട് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചു) നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഈ പാസുമായെത്തുന്നവരേയും കേരളത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റില്ലാതെ എത്തുന്നവരെ പരമാവധി തിരിച്ചയയ്ക്കാൻ നോക്കും. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇവരെ ക്വാറന്റീൻ ചെയ്യിക്കാനുള്ള നടപടിയുണ്ടാക്കി അതിർത്തി കടത്തിവിടും. ആര്യങ്കാവ് ഔട്ട്പോസ്റ്റിനോട് ചേർന്നാണ് പൊലീസ്, റവന്യു വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന നടക്കുന്നത്.

