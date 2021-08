അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാർക്ക് 31ന് ശേഷവും രാജ്യം വിടാം; താലിബാന്റെ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചെന്ന് ജർമനി

ബെർലിൻ∙ കൃത്യമായ രേഖകൾ കൈവശമുള്ള അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാർക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 31ന് ശേഷവും രാജ്യം വിടാൻ അനുമതിയുണ്ടെന്ന് താലിബാൻ സമ്മതിച്ചതായി ജർമനി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന് യുഎസ് മുന്നോട്ടുവച്ച അവസാന ദിനം ഓഗസ്റ്റ് 31 ആണ്. ഇതിനു ശേഷവും അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാർക്കു യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുമതി ലഭിക്കുമെന്നു താലിബാന്റെ ഭാഗത്തുള്ള മധ്യസ്ഥനിൽനിന്ന് ഉറപ്പുലഭിച്ചതായാണു ജർമനി ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് അറിയിച്ചത്.

താലിബാൻ‌ പ്രതിനിധി ഷേർ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് സ്റ്റാനിക്സായുമായി ചർച്ച നടത്തിയതായി ജർമന്‍ സ്ഥാനപതി മാർകസ് പൊട്സൽ ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു. നിയമപരമായ രേഖകളുള്ള അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാർക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 31 ശേഷം യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് സ്റ്റാനിക്സായ് ഉറപ്പു നൽകിയതായി പൊട്സൽ പ്രതികരിച്ചു. യുഎസ് രക്ഷാദൗത്യം നിർത്തിയാൽ നാറ്റോ സഖ്യവും അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതു നിർത്തുമെന്നു ജർമനി നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരെയും ജർമൻ ഏജൻസികൾ‌ക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാരെയും രാജ്യം വിടാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ജർമനി വ്യക്തമാക്കി. ഓഗസ്റ്റ് 31ന് ശേഷവും ഇതു തുടരുമെന്നു ജർമനി അറിയിച്ചു. നാല് വിമാനങ്ങളിലായി അഞ്ഞൂറിലേറെ പേരെ റഷ്യ അഫ്ഗാനിൽനിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു. റഷ്യ, ബെലാറസ്, കിർഗിസ്ഥാൻ, തജിക്കിസ്ഥാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, യുക്രെയ്ൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവരാണു വിമാനത്തിൽ. അതേസമയം കാബൂൾ വിമാനത്താവളം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് താലിബാൻ തുർക്കിയുടെ സഹായം തേടിയതായും വിവരമുണ്ട്.

