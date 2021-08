തലക്കെട്ടിലെ ‘കൊച്ചി’ബന്ധം ചിലരുടെയെങ്കിലും പുരികം ഉയർത്തിയേക്കാം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ വന്നാൽ കൊച്ചിയിൽ എന്തിനു ജാഗ്രത എന്നാകും ചോദ്യം. യുഎസ്, നാറ്റോ സേനകൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻനിന്ന് പിൻമാറുന്നതോടെ അഫ്ഗാനിലും മറ്റും ലഹരിമരുന്നു കടത്ത് ഏറുമെന്നതിൽ സംശയം വേണ്ടെന്നാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.

താലിബാൻ ഭരിച്ച കാലത്ത് അഫ്ഗാന്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗങ്ങളിലൊന്ന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ലഹരികടത്തായിരുന്നു. അഫ്ഗാനിൽ താലിബാന്റെ വർധിച്ച സ്വാധീനമാണ് കേരളം ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും അടുത്തിടെ ലഹരികടത്ത് വർധിക്കുന്നതിനു പിന്നിലെ ഒരു കാരണമെന്നാണ് നാർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പിടിച്ചെടുക്കുന്നവയിൽ ഏറെയും ഹെറോയ്ൻ, കൊക്കെയ്ൻ തുടങ്ങിയ ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ സൂചകമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.



കേരളത്തിലെ ചില മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളിലും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും അടുത്തിടെ പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരിമരുന്നിന്റെ വേരുകൾ പലതും എത്തിനിൽക്കുന്നതും അഫ്ഗാനിലാണ്. താലിബാന്റെ പ്രധാന ധനാഗമന മാർഗമായ പോപ്പികൃഷി (കറുപ്പ് അഥവാ ഒപ്പിയം) യുഎസ് അധിനിവേശ വേളയിലും അഫ്ഗാനിൽ പലയിടത്തും നിർബാധം തുടർന്നതായാണ് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്ന വിവരം.



അഫ്ഗാനിൽനിന്ന് പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തിച്ച് അവിടെനിന്ന് അതിർത്തി വഴി ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചു കടത്തുന്ന രീതിക്ക് അതിർത്തിയിലും മറ്റും ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തുന്ന നിതാന്ത ജാഗ്രത തടയിട്ടു. തുടർന്നാണു കപ്പലിലും മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളിലും വിമാനമാർഗവും മറ്റും ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമം ശക്തമായത്.



കേരളതീരത്തിന് അടുത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന രാജ്യാന്തര കപ്പൽ പാതയിലും മറ്റും ലഹരിമരുന്നു കടത്ത് ഏറിയതായി ദേശീയ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൊച്ചി തുടങ്ങിയ തീരങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന ലഹരിമരുന്ന് ശ്രീലങ്ക, മാലദ്വീപ്, നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടത്തുന്ന രീതിയാണ് പൊതുവേയുള്ളതെന്നാണ് സൂചന.

∙ ‘ഇൻഫോർമർ’ എന്ന കോടീശ്വരൻ



ലഹരി, സ്വർണക്കടത്തിനു ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നവരിൽ പെട്ടവർതന്നെ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പലപ്പോഴും കാരിയർമാരെ പിടികൂടുന്നത്. സ്വർണം കടത്തുന്നതിനെക്കാൾ ഇവർക്കു നേട്ടം ഈ വിവര കൈമാറ്റമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

കൈമാറുന്ന വിവരം കൃത്യമാണെങ്കിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം പണമായി ഈ വ്യക്തികൾക്കു രഹസ്യമായി ലഭിക്കും. ഇതുതന്നെയാണ് കൂട്ടാളികളെ ഒറ്റാൻ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം. വിവരദാതാക്കളുടെ പേരുവിവരം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടുത്തില്ല എന്നതും ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന പണത്തിനു നികുതി അടയ്ക്കേണ്ട എന്നതുമെല്ലാം ഇൻഫോർമറാകാൻ പലരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.



ഒരു തവണ ഇൻഫോർമറായി കാശു കിട്ടിയാൽ പിന്നെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പണത്തിനും ഇവർക്കു നികുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരാറില്ലെന്നതാണ് ഒരു വസ്തുത. പരിശോധനയ്ക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്നാൽ ഇൻഫോർമർ റിവാർഡിന്റെ കടലാസു കാണിച്ചാൽ മതിയാകും. ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഇൻഫോർമറാണെന്നു കണ്ടാൽ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരും കാര്യമായ ചോദ്യംചെയ്യലിനു നിൽക്കില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ കൃത്യമായ നിർദേശവുമുണ്ട്.



ജീവൻ അപായപ്പെടുത്തിയാണ് പലപ്പോഴും വിവരദാതാക്കൾ ഇതു ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവരെ പിടിക്കേണ്ടെന്നാണ് നിലപാട്. കസ്റ്റംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികൾക്കാകട്ടെ ഈ സംഘത്തിലുള്ളവരിൽനിന്നു വിവരം ശേഖരിക്കുകയാണ് ലഹരിക്കടത്തും മറ്റും തടയാനുള്ള എളുപ്പ മാർഗവും. അവരുടെ ജീവന് ഏജൻസികൾ നൽകുന്ന വിലയാണ് ഈ റിവാർഡ്. തനിക്കു വിവരം നൽകുന്ന റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 423 ഇൻഫോർമർ ഉണ്ടെന്ന് പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.



∙ ഡീസന്റ് സുന്ദരി; കടത്ത് എന്ന മുഖ്യ തൊഴിൽ



വിവരദാതാക്കൾ ചിലർ നൽകുന്ന വിവരം വച്ചു മുന്നിൽ വരുന്ന ചില യുവതികളെ പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആലോചിക്കും. കാരണം ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന, മാന്യരായ സ്ത്രീകളാകും ഇവരിൽ ചിലർ. സ്വർണം പൊടിരൂപത്തിലാക്കി ഗർഭനിരോധന ഉറയിലിട്ട് മലദ്വാരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചാണ് കടത്ത്. ഇത് സ്കാനറിൽ തിരിച്ചറിയില്ല. പലപ്പോഴും ഓഫിസിൽ പുരുഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന സൗകര്യം ഇവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും.

സ്ത്രീകളെ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ പുരുഷ ഓഫിസർമാർക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് എന്നതാണ് കാരണം. പല സംഘങ്ങൾക്കും എപ്പോഴാണ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ സ്ത്രീ പരിശോധകർ ഉള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചു കൃത്യമായ വിവരം കാണും. ഇതുറപ്പിച്ച ശേഷമാകും ‘ദൗത്യ’നിർവഹണം. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരമുണ്ടെങ്കിൽ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചുവരുത്തി പരിശോധന നടത്തി ഇവ കണ്ടെടുക്കുന്നതാണു പതിവ്.

