‘സെപ്റ്റംബർ 5ന് മുൻപ് എല്ലാ സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കും വാക്സീൻ നൽകണം’

ന്യൂഡൽഹി∙ അധ്യാപക ദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 5ന് മുൻപ് എല്ലാ സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കും കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യയുടെ നിർദേശം. ഇതിനായി രണ്ടു കോടി ഡോസ് വാക്സീൻ അധികമായി അനുവദിച്ചതായും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

രാജ്യവ്യാപക ലോക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിലാണ് രാജ്യത്തെ സ്കൂളുകൾ അടച്ചത്. പിന്നീട് ഒക്ടോബറിൽ, കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കൂളൂകൾ തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ അനുവദിച്ചു.

കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തെത്തുടർന്ന് ഏപ്രിലിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും വീണ്ടും അടച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും തുറക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ അധ്യാപകർക്ക് വാക്സീൻ ലഭിക്കാത്തത് ആശയങ്കപ്പെടുന്നതുന്നതായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു.

इस महीने हर राज्य को वैक्सीन उपलब्ध करवाने की योजना के अतिरिक्त 2 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोज़ उपलब्ध कराई जा रही हैं।



हमने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि 5 सितंबर को मनाये जाने वाले शिक्षक दिवस से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को प्राथमिकता देकर वैक्सीन लगाने का प्रयास करें। — Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 25, 2021

