‘അവൾ പറഞ്ഞു, ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഞാൻ വിളിക്കാം;കെട്ടിപ്പിടിച്ചായിരുന്നു എന്റെ മറുപടി’

‘അച്ഛാ എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് സ്ത്രീധനത്തിനായി കാറു വാങ്ങാൻ പണം ബാങ്കിൽ കൂട്ടിവയ്ക്കേണ്ട, ആ പണമെടുത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾതന്നെ കാറുവാങ്ങാം. എന്നിട്ട് അച്ഛൻ അതിൽ ഞങ്ങളേം കയറ്റി ഓടിച്ചു നടക്ക്. അല്ലാതെ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വരുന്നയാൾ ഇൗ കാറും വാങ്ങി എന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതിലും നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നതല്ലേ...?’ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഒരു അച്ഛനോടു മകൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. മകളുടെ ഇൗ വാക്കുകളിൽ ശരിയുണ്ടെന്നു കണ്ട്, അതുവരെ പഴയൊരു സ്കൂട്ടറുമായി നടന്ന അച്ഛൻ കാറു വാങ്ങുകയാണ്.



ഇത് കേരളത്തിലെ വീടുകളിൽ വിസ്മയ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ദുരനുഭവത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടായ ചിന്തയാണ്. കേരളത്തിലെ പെൺമക്കൾ ഉള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തലത്തിൽ ചിന്തകളുയരുന്നു. പെൺകുട്ടികൾ അഭിപ്രായവുമായി മുന്നോട്ടുവരുന്നു. കല്യാണം പിന്നെ മതിയെന്നും പഠനം കഴിയട്ടെയെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തേ എതിർത്ത മാതാപിതാക്കളും ഇപ്പോൾ മക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തെ ശരിവയ്ക്കുന്നു. ഇൗ ഓണക്കാലത്ത് ബന്ധുക്കൾ ഒരുമിച്ചുകൂടിയപ്പോഴും വീടുകളിൽ ഇൗ ചർച്ചകൾക്ക് പുതിയൊരു വഴിയുണ്ടായി.

ഇപ്പോൾ നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പോഴൊന്നും നടക്കില്ലെന്ന ജ്യോതിഷികളുടെ വാക്കുകളേക്കാൾ പെൺമക്കളുടെ വാക്കുകൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ. ഇത് കല്യാണത്തിന് മുൻപുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഭർതൃവീട്ടിൽ കുത്തുവാക്കുകളും ചെറിയ സംഘർഷങ്ങളുമായി നിൽക്കുന്ന പെൺമക്കളോട് രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നു. 'നിനക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യാത്തത്ര പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ മകളേ നീ തിരിച്ചുവരിക. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാം.'



കല്യാണം കഴിച്ചുവിട്ട മകൾ തിരികെ വീട്ടിൽ വന്നു നിന്നാൽ നാട്ടുകാരെന്തു ചിന്തിക്കുമെന്ന നാണക്കേടിനെ മറികടക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾ തയാറാകുന്നു എന്നു വേണം ഇൗ ചിന്തയിന്മേൽ കരുതാൻ. ആ നാണക്കേടിനും മുകളിലാണ് സ്നേഹിച്ചുവളർത്തിയ മകളുടെ ജീവൻ എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് കൂടുതൽ രക്ഷിതാക്കൾ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകുവെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ചലച്ചിത്രനടിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയുമായ മാലാ പാർവതിക്ക്.

ഇനിയില്ല ആ വീടുകളിലേക്ക്...



വീടുകളിൽ മാത്രമല്ല, ചർച്ചകളും തീരുമാനവും ധൈര്യപൂർവം പുറത്തേക്കു പറയാനും പരാതി എത്തിക്കേണ്ടിടത്ത് എത്തിക്കാനും നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ തയാറാകുന്നുവെന്ന പോസിറ്റീവ് കാര്യവും ഇൗ സംഭവത്തിനു ശേഷം വർധിച്ചുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് വനിതാ കമ്മിഷനംഗം ഷാഹിദാ കമാൽ. ഇതിന്റെ പിൻബലത്തിൽ സ്ത്രീധന മുക്ത കേരളം എന്ന ബൃഹത് ക്യാംപെയ്നു ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ കൊല്ലത്ത് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നും ഷാഹിദാ കമാൽ പറഞ്ഞു. ഷാഹിദാ കമാലിന് പറയാനുള്ളത്...



‘സ്ത്രീധന പീഡനത്തിനൊടുവിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഇനി എന്റെ തീരുമാനം. കാരണം, തന്റെ മരണംകൊണ്ടെങ്കിലും ഇൗ അനീതിയ്ക്ക് ഒരു അറുതി വരട്ടെയെന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് ഇൗ പെൺകുട്ടികൾ മരണത്തിലേക്കു പോകുന്നത്. മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വനിതാ കമ്മീഷനെത്തുന്നു, പൊലീസ് എത്തുന്നു, വിഐപികൾ വരുന്നു. നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിലും തന്നെ ദ്രോഹിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനാകുമല്ലോ എന്നു ചിന്തിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓമനിച്ചുവളർത്തിയ െപൺകുട്ടികൾ മരണത്തിലേക്കു പോകുന്നത്. ഇത് ശരിയല്ല, നിങ്ങൾ‌ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനും സ്വതന്ത്രമായി പുറത്തു വന്നു ജീവിക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യവും നിയമവഴികളും ഇവിടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് പോരാടാം. നീതി വാങ്ങിക്കാം...’



ഷാഹിദ കമാൽ.

വിസ്മയയുടെ മരണത്തിനു ശേഷം നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം പ്രകടമാണോ?

തീർച്ചയായും. വനിതാ കമ്മിഷൻ അംഗമെന്ന നിലയിൽ എനിക്കു വരുന്ന ഫോൺകോളുകളിൽനിന്നും അത് പ്രകടമായി മനസ്സിലാകുന്നു. എനിക്ക് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പീഡനം നേരിടേണ്ടി വരുന്നു, ഞാൻ എവിടെയാണ് പരാതി നൽകേണ്ടതെന്നും തിരക്കി വിളിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഏറെയാണ്. മാത്രമല്ല, ഭർതൃവീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണെന്നും പൊലീസും ഇടനില ചർച്ചക്കാരുമൊക്കെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്.

അവളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, 'നിനക്ക് പോകാനിഷ്ടമാണോ?' അല്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരു പറഞ്ഞാലും നീ പോകേണ്ടതില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് ഞാൻ നൽകിയത്. ഇൗ ധൈര്യമൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല മാറ്റമാണ്. കഴിഞ്ഞദിവസം ഒരു മരണം സംഭവിച്ച വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ തിരക്കിനിടയിൽ പോലും ഒരു പെൺകുട്ടി ഓടി വന്ന് എന്നെ കണ്ടു. എനിക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ആവശ്യം വന്നാൽ ഞാൻ വിളിക്കും, എന്നെ സഹായിക്കണം. എന്ന് അത്രയും ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടെ വച്ച് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചു. ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി നൽകി. ഉറപ്പായും, എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്റെ അടുക്കലെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി. അങ്ങനെ തുറന്നുപറയാനുള്ള ധൈര്യം പ്രകടമായി കാണാനാകുന്നുണ്ട്.



കിരൺ കുമാർ, വിസ്‌മയ.

പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ മനോഭാവം മാറേണ്ടത്. രക്ഷിതാക്കൾ കൂടി ഇൗ തിരിച്ചറിവിൽ എത്തിയോ?



വിവാഹം അല്ല ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അവസാനത്തേത്തുമായ കാര്യം എന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്കൊപ്പം രക്ഷിതാക്കൾക്കും ബോധ്യപ്പെടണം. അതിന്റെ സൂചനകളും സമൂഹത്തിൽ വന്നുതുടങ്ങി. കല്യാണം കഴിച്ചുപോയ മകൾ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നതിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നാണക്കേടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും അവിടെതന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ് മക്കളെ നിരുൽസാഹപ്പെടുത്തും. രക്ഷിതാക്കളുടെ അപകർഷതാ ബോധവും ദുരഭിമാനവുമാണ് ഇൗ അപകടങ്ങൾക്കു കാരണം. ഇൗ രീതിക്കു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്.



വിവാഹത്തോടെ പെൺമക്കളോട് രക്ഷിതാക്കൾ പറയും, ഇനി ഇതല്ല നിന്റെ വീട്, ഭർത്താവിന്റെ വീടാണ് സ്വന്തം വീട് എന്ന്. ഇൗ വീടുമായി ബന്ധം അവസാനിച്ചുവെന്ന മട്ടിലാണ് പെൺകുട്ടിയെ പടിയിറക്കി വിടുന്നത്. ആ മനോഭാവത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ മാറ്റം വരുത്തിത്തുടങ്ങി. ഇതും നിന്റെ വീടാണ്. ഭർതൃവീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ നീ ഒട്ടും മടിക്കാതെ നടന്നിറങ്ങി തിരിച്ചു വരണം– ഇൗ മനോഭാവം എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളിലേക്കുമെത്തിക്കാനുളള പ്രചാരണമാണ് വനിതാകമ്മിഷനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം ഞാനാണ് നോക്കുന്നത്, അയൽക്കാരല്ല എന്നൊരു ബോധ്യമാണ് രക്ഷിതാക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.



പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം 21 ആക്കണം എന്ന നിലപാട് നേരത്തേ മുന്നോട്ടുവച്ചിരുന്നല്ലോ. അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോഴും?



തീർച്ചയായും. പുതിയ കാലത്തെ സംഭവങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആ നിലപാടിന് പ്രസക്തി വർധിക്കുകയാണ്. വീട്ടിൽ വളർന്നുവരുന്ന പെൺകുട്ടി ബാധ്യതയാണെന്ന കാഴ്ചപ്പാട് പാടില്ല. ആൺകുട്ടിയോട് സാധാരണ പറയും 'നീയാണ് പെങ്ങന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്,' എന്ന്. ആൺകുട്ടികൾക്ക് അധിക ഭാരം കൊടുക്കുന്ന ഇൗ രീതി മാറണം. പെൺമക്കളോടും പറയണം. നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം, വീട് നോക്കണം എന്ന്. അങ്ങനെ തുല്യമായ ഉത്തരവാദിത്തം നൽകിയാൽ പെൺകുട്ടികൾ കൂടുതൽ പക്വതയോടെ ഇടപെടുന്നതും കുടുംബം വളരുന്നതും കാണാം.



പക്വത വരുമ്പോൾ മതി കല്യാണം. പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് മതി കല്യാണം എന്ന് പെൺകുട്ടിക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം ഒരു പ്രശ്നമാകില്ല. ഒരു കാര്യം കൂടി രക്ഷിതാക്കളും പെൺകുട്ടികളും ഒാർക്കണം. വിവാഹം എന്നു പറയുമ്പോൾ അതിൽ വിവാഹമോചനം എന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. വിവാഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴയുണ്ടായാൽ കൊല്ലപ്പെടാനും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താനുമല്ല വഴിയാലോചിക്കേണ്ടത്. വിവാഹമോചനം എന്ന വഴിയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്. വിവാഹമോചനം നടത്തി എത്രയോ വിഐപികളുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഭിമാനത്തോടെ വീണ്ടും ജോലിചെയ്തും മറ്റും ജീവിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്തിനാണ് സാധാരണക്കാരായ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് അഭിമാനക്ഷതം? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല.



മറ്റെന്തൊക്കെ ക്യാംപെയ്നാണ് സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്?



മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതുമായ കല്യാണത്തിൽനിന്ന് ജനപ്രതിനിധികളും പ്രമുഖ വ്യക്തികളും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ തയാറാകണമെന്നത്. അതിലാണ് ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നൂറും നൂറ്റമ്പതും പവൻ വാങ്ങി നടക്കുന്ന കല്യാണങ്ങൾക്ക് വരനും വധുവിനുമൊപ്പം പോയിനിന്ന് ജനപ്രതിനിധി ഫോട്ടോയെടുക്കുന്നതുതന്നെ തെറ്റാണെന്ന പ്രചാരണത്തിന് വനിതാകമ്മിഷൻ നേതൃത്വം നൽകും.



കല്യാണത്തിന് പോകും മുൻപ് ഇക്കാര്യം വരന്റെയും വധുവിന്റെയും വീട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. സ്ത്രീധനം കൊടുക്കലും വാങ്ങലും നടന്നുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പോകരുത്. എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്രയും സ്വർണവുമായി വധു ഇറങ്ങി വന്നാൽ ഫോട്ടോയെടുക്കാൻ ജനപ്രതിനിധികൾ വിസമ്മതം അറിയിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ നിലപാട്. അത് തുടക്കത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇംപാക്ട് ഉണ്ടാക്കില്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ സമൂഹത്തിൽ ചലനമുണ്ടാക്കും– ഷാഹിദ കമാൽ പറഞ്ഞുനിർത്തി.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം. (Shutterstock)

പുനർചിന്തകൾ തുടങ്ങട്ടെ

ഇൗ പറയുന്നത് വനിതാ കമ്മിഷൻ അംഗമാണ്. അത്രയും ധൈര്യം സാധാരണ വീടുകളിലെ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകില്ലെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാമെങ്കിലും ജീവൻ കളഞ്ഞ് പ്രതിവിധി തേടാൻ ഇനി തീരുമാനിച്ച ചർച്ചകൾ പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ സജീവമായിക്കഴിഞ്ഞു. വിവാഹം നടക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നതും നൽകുന്നതും ശിക്ഷാർഹമാണെന്ന ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാനും വനിതാകമ്മിഷൻ സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയെങ്കിലും തുടങ്ങട്ടെ പുനർചിന്തകൾ. ഇൗ ബോർഡ് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും നാണമുണ്ടാകട്ടെയെന്നാണ് വനിതാ കമ്മിഷന്റെ ചിന്ത



ജീവിത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാത്തതിന്റെ കുഴപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും ഇപ്പോഴുണ്ടെന്നാണ് പൊതുചർച്ചകളിൽ ഉയർന്നത്. ഇത് പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നിന്നല്ല വീടിനുള്ളിൽനിന്നും വീട്ടിലെ സ്നേഹത്തിൽനിന്നും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണെന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നത്. വിവാഹമോചനക്കേസുകൾ പരിശോധിച്ചാലും യാഥാർഥ്യബോധത്തിൽനിന്നും അകന്നുനിന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത് എന്നു കാണാമെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ കുടുംബ കോടതിയിലെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷക പറയുന്നു.



ജീവിത വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കേണ്ടത് വീടുകളിൽനിന്നാണ്. രക്ഷിതാക്കളും മക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽനിന്നു പോലും ഇൗ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാം. വീടുകളിൽ ഓരോ മുറികളും ഓരോ തുരുത്തുകളായി മാറ്റാതെ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞ് വളർന്നു വരുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നാണ് ജീവിതം പഠിക്കാനാകുക. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ തളർന്നുപോകുന്ന, വലിയ കാര്യം സംഭവിച്ചാലും വീട്ടിൽ ആരോടും പറയാൻ കഴിയാതെ മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന മനസ്സുകളാണ് ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നതുമാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ.



