ഇനി ‘വെള്ളക്കരം’ ഇല്ല; രേഖകളിൽ ഉപയോഗിക്കുക ‘വാട്ടർ ചാർജ്’

തിരുവനന്തപുരം ∙ വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളക്കരം എന്ന വാക്ക് ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ തീരുമാനം. വെള്ളക്കരത്തിനു പകരം വാട്ടർ ചാർജ് എന്ന വാക്കായിരിക്കും ഇനി ഉപയോഗിക്കുക. വെള്ളക്കരം എന്ന വാക്ക് സമൂഹത്തിൽ തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്ന് ബോർഡ് വിലയിരുത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം.

ഇതു കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നിർദേശം നൽകി. വാട്ടർ അതോറിറ്റി 1984ൽ രൂപീകൃതമായതു മുതൽ വെള്ളക്കരം എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റവന്യൂ വകുപ്പിലാണ് കരമെന്ന വാക്കു കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും, കെഎസ്ഇബി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ പ്രയോഗത്തിൽ കാലോചിത മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും വകുപ്പിൽ അഭിപ്രായം ഉയർന്നിരുന്നു.

മികച്ച മലയാളപദം കണ്ടെത്തിയാൽ വാട്ടർ ചാർജെന്ന വാക്കിനെയും പരിഷ്കരിക്കുമെന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികൃതർ മനോരമ ഓൺലൈനോട് പറഞ്ഞു. 27.87 ലക്ഷം കണക്‌ഷനുകളാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്കുള്ളത്.

English Summary: New term 'Water tax' to be used in official records, decides Department of Water Authority