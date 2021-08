സിപിഎമ്മിന്റെ തെറ്റിന് ജനം പണം നൽകണോ; സഹകരണ ബാങ്കിലെ പണത്തിന് ആര് ഗ്യാരന്റി?

നമ്മൾ സഹകരണ ബാങ്ക് എന്നു വിളിക്കുന്ന, സംസ്ഥാനത്തെ 1600ഓളം വരുന്ന പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ നടത്തുന്ന ബാങ്കുകളിൽ മലയാളി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം കോടിയിലേറെ രൂപയാണ്. കരുവന്നൂരും മൂസ്പെറ്റുമൊക്കെ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്കുമേലുണ്ടാക്കിയ പുഴുക്കുത്തുകൾ വലുതാണ്. സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിന്റെ വികസന വഴിയിലുള്ള സ്ഥാനവും വളരെ വലുതാണ്. ഒരു കരുവന്നൂരിനും അതിൽ കരുവാളിപ്പുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും പുതുനിക്ഷേപകരിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ സംബന്ധിച്ച സജീവ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

റജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോഓപറേറ്റിവ് സൊസൈറ്റീസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സംരക്ഷണവും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സംരക്ഷണവും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ അത്ര ഭദ്രമാണോയെന്ന ചോദ്യമുയരുന്നത്. ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകൾ എന്നു കേട്ട് നെറ്റി ചുളിക്കേണ്ട. എസ്ബിഐ, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് പോലുള്ള ബാങ്കുകളെയാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകൾ എന്നു പറയുന്നത്.



എസ്ബിഐ ഉൾപ്പെടെ 12 ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ ബാങ്കുകളാണ് പൊതുമേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ 22ഉം. കേരളം ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഫെഡറൽ ബാങ്കും കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്കും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കും ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കും സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളാണ്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ 1934ലെ രണ്ടാം ഷെഡ്യൂളിന്റെ 42(6) (എ) അനുച്ഛേദത്തിന്റെ വിവക്ഷകളിൽ പെടുന്ന ബാങ്കുകളെയാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകൾ എന്നു പറയുന്നത്. അല്ലാത്ത ബാങ്കുകളെ നോൺ-ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകൾ എന്നും.



റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ‘സംരക്ഷണം’



എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും പ്രധാന പരിപാടി എന്താണ്? നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. അത് നിക്ഷേപത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പലിശയുടെ ഇരട്ടിക്കോ അതിൽ കൂടുതൽ നിരക്കിലോ വായ്പ ആയി കൊടുക്കുക. വായ്പയിൽനിന്ന് കിട്ടുന്ന പലിശകൊണ്ട് നിക്ഷേപർക്ക് പലിശ കൊടുക്കുന്നു, ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു, ബാങ്കിന് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നു. ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക്, ദ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരന്റി കോർപ്പറേഷൻ, 1961 (ഡിഐസിജിസി) ആക്ട് അനുസരിച്ച്, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സംരക്ഷണം നൽകും. ഇതിനായി ആർബിഐ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിതന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആർബിഐയുടെ സമ്പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരന്റി കോർപറേഷൻ എന്ന അതിന്റെ ഉപസ്ഥാപനത്തിനാണ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല.



ഇക്കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച്, ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചാൽ, 90 ദിവസത്തിനകം നിക്ഷേപകർക്ക് ആ ബാങ്കിലുള്ള എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും കൂടി പരമാവധി 5 ലക്ഷം രൂപ കോർപറേഷൻ ഈ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽനിന്ന് കൊടുക്കണം. ഈ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിലേക്ക് എല്ലാ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകളും, അവർ ഓരോ വർഷവും സ്വീകരിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ 0.15 ശതമാനം പ്രീമിയമായി അടയ്ക്കണം. ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം നിൽക്കുന്നതു വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്താൻ ആർബിഐ കാത്തുനിൽക്കില്ല. ഒരു ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റുമ്പോൾതന്നെ, ആർബിഐ ആ ബാങ്കിനെ വലിയ ശക്തമായ ഒരു ബാങ്കുമായി ലയിപ്പിക്കുയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റെടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട്, ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപകർക്ക് സുഖമായി ഉറങ്ങാം. അവരുടെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ സുരക്ഷ ആർബിഐ നോക്കിക്കൊള്ളും. പിന്നെ വരുന്നത് പലിശയിലെ അല്ലറചില്ലറ മാറ്റങ്ങളാണ്.



എസ്എൽആർ, സിആർആർ...



ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക മുഴുവനും വായ്പ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന തുക മുഴുവൻ വായ്പയായി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ പണം മുഴുവൻ വിപണിയിൽ എത്തി പണപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ എല്ലാ ബാങ്കുകളും നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം മാറ്റിവയ്ക്കണം. അത് നിക്ഷേപകർ സാധാരണഗതിയിൽ പണം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ അവർക്കു പണം നൽകുന്നതിനും മറ്റും ബാങ്കുകൾക്ക് സഹായകമാകും.



കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകൾ അവർക്കു ലഭിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളിൽനിന്ന് 18% സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയ്ക്കായി (എസ്എൽആർ) മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഇതു പെട്ടെന്ന് പണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന സ്വർണം, ഡോളർ, അതുപോലെ വലിയ മൂല്യമുള്ള വിദേശ കറൻസികൾ, സർക്കാരിന്റെ കടപത്രം എന്നിവകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. ഇതിൽനിന്നും മറ്റുമാണ്, നിക്ഷേപകർ പണം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ തുക നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പണം പെട്ടെന്ന് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ആസ്തികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്.



കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് വായ്പത്തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതികളായ മുൻ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ടി.ആർ.സുനിൽകുമാർ (ഇടത്തുനിന്ന് നാലാമത്), അക്കൗണ്ടന്റ് സി.കെ.ജിൽസ് (ഇടത്തുനിന്ന് രണ്ടാമത്) എന്നിവരെ ബാങ്കിന്റെ മാപ്രാണം ശാഖയിൽ തെളിവെടുപ്പിനെത്തിച്ചപ്പോൾ

പിന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 4 ശതമാനം ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ (സിആർആർ) ആയി ആർബിഐയിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. ഇതിനു ബാങ്കുകൾക്ക് പലിശ ലഭിക്കില്ല. പണപ്പെരുപ്പം തടയാൻ ആർബിഐ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളിൽ ഒന്നാണ് സിആർആർ. ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോയിൽനിന്ന് കിട്ടുന്ന പണത്തിന്റെ വലുപ്പം നോക്കിയാണ്, ആർബിഐ നിക്ഷേപത്തിന്റെയും, വായ്പകളുടെയും പലിശ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വിപണിയിലേക്കുള്ള പണമൊഴുക്കിന്റെ ഗതി നിയന്ത്രിച്ച് ആർബിഐ പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കും.



കിട്ടാക്കടവും എഴുതിത്തള്ളലും

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയ്ക്കും ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോയ്ക്കും ആയി 22 ശതമാനം നീക്കിവച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ വായ്‌പ കൊടുക്കാൻ ബാങ്കുകളുടെ പക്കലുള്ളത് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ 78 ശതമാനമാണ്. ഒരു വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവ് മൂന്നു മാസം (90 ദിവസം) മുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അത് കിട്ടാക്കടമായി മാറും. അപ്പോൾ ബാങ്ക് അതിന്റെ മൂലധനത്തിൽനിന്ന് കുടിശികയുടെ ചെറിയൊരംശം തിരിച്ചടയ്ക്കും. മൂന്നു വർഷം ആ വായ്പയിൽ തിരിച്ചടവ് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ, ബാങ്ക് അതിന്റെ മൂലധനത്തിൽനിന്ന് ആ വായ്പ അടയ്ക്കും. ഇതിനാണ് ബാങ്കിങ്ങിൽ പ്രൊവിഷനിങ് എന്നു പറയുന്നത്. ഈ പ്രൊവിഷനിങ് കൊണ്ടാണ് കിട്ടാക്കടം കൂടുതലുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളുടെ മൂലധനം ശോഷിക്കുന്നത്.



അടച്ചു തീർത്ത വായ്പ പിന്നെ ബാങ്കുകളുടെ ബാലൻസ്‌ഷീറ്റിൽ നിലനിർത്തുകയില്ല. ബാങ്ക് അടച്ചുതീർത്ത കിട്ടാക്കടം ബാലൻസ്‌ഷീറ്റിൽനിന്ന് നീക്കംചെയ്യുന്നതിനാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് അഥവാ ‘എഴുതിത്തള്ളുക’ എന്നു പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് ഈ വായ്പ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ശക്തമായ നിയമ നടപടികളിലൂടെ ബാങ്ക് ഈ പണം തിരിച്ചു പിടിക്കും. കിട്ടാക്കടം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളിൽതന്നെ ഫലപ്രദമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓരോ ബാങ്കിന്റെയും മൊത്തം കിട്ടാക്കടം ഇപ്പോഴും ആർബിഐയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ്.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളിൽ ഓരോ ശാഖയിലെയും വായ്പകൾ മുകളിൽനിന്നുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഒരു വായ്പ കിട്ടാക്കടമായി മാറാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ, അല്ലങ്കിൽ മാറിയാൽ, ആ ശാഖയുടെ മാനേജരുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും മുകളിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ വലിയ സമ്മർദമായിരിക്കും. ഭൂരിപക്ഷം ശാഖാ മാനേജർമാർക്കും ശാഖയിൽ വന്നാൽ ആദ്യം കിട്ടുന്ന വിളി, കിട്ടാക്കടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കും. ഇത്ര ഗൗരവകരമായി നോക്കിയിട്ടും, പല ബാങ്കിന്റെയും കിട്ടാക്കടങ്ങൾ അഭിലഷണീയമായതിലും വളരെ മുകളിലാണ്. ബാങ്കിന്റെ ലാഭത്തിന്റെ ചെറിയൊരംശമേ അതിന്റെ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് നൽകൂ. ലാഭത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും മൂലധനത്തിൽ ലയിപ്പിക്കും. ഇത് കൂടാതെ മൂലധനം കൂട്ടുന്നതിനായി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകൾ പല പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കും. വിസ്തൃതമായ ഓഹരി അടിത്തറയുണ്ടെങ്കിലേ, കൂടുതൽ വായ്‌പ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ.



സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്...



പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ നടത്തുന്ന ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ 80 ശതമാനമേ വായ്‌പ കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ. 20 ശതമാനം ക്യാഷ് റിസർവ് ആയി കേരള ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിലായിരുന്നു നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് കേരള ബാങ്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് 6.75 ശതമാനം പലിശയാണ്. കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളിലെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ പോലെ, സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് റിസർവിൽനിന്നാണ് പണം കൊടുക്കുന്നത്.



കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് കേസിലെ പ്രതികളെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ച്. മനോരമ ഫയൽച്ചിത്രം

പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ നടത്തുന്ന ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഈട് നൽകും. 2018ൽ പുതുക്കിയ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരന്റി സ്കീം അനുസരിച്ച്, പ്രവർത്തനം നിലച്ച ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപകന് പരമാവധി 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഈ സ്കീം അനുസരിച്ചു ലഭിക്കും. സർക്കാർ ഉത്തരവനുസരിച്ചു ബാങ്കിങ് ഇടപാട് നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും ഈ സ്കീമിൽ അംഗങ്ങൾ ആകാം. എന്നാൽ അംഗത്വം ലഭിക്കുന്നത്, സഹകരണ വകുപ്പ് ജില്ലാ അധികാരികളായ ജോയിന്റ് റജിസ്ട്രാർമാരുടെയും സംസ്ഥാന അധികാരിയായ റജിസ്ട്രാറുടെയും തീരുമാനം അനുസരിച്ചായിരിക്കും.



സഹകരണ മന്ത്രി അധ്യക്ഷനായ കേരള കോ-ഓപറേഷൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരന്റ്ി ഫണ്ട് ബോർഡിനാണു സ്‌കീമിന്റെ നടത്തിപ്പ്. മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ 12 അംഗങ്ങളാണ് ബോർഡിലുള്ളത്. ഇതിൽ സഹകരണ റജിസ്ട്രാർ, സഹകരണ സെക്രട്ടറി, ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജോയിന്റ് റജിസ്ട്രാർ എന്നീ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള അംഗങ്ങളെ സർക്കാർ സഹകരണ മേഖലയുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. രാഷ്ട്രീയ പരിഗണന മാത്രമാണ് ഇവരുടെ നോമിനേഷന്റെ മാനദണ്ഡം.



അംഗങ്ങളായ സംഘങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ, അവർ നടത്തുന്ന ബാങ്കിൽ അപ്പോഴുള്ള നിക്ഷേപത്തിന്റെ 0.1 ശതമാനം ഈ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിന്റെ പ്രീമിയമായി ബോർഡിൽ അടയ്ക്കണം. സാമ്പത്തിക വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ, ആ വർഷം നടത്തിയ ബാങ്കിങ് ഇടപാടിന്റെ പൂർണരൂപം ബോർഡിനെ അറിയിക്കണം. ഈ രണ്ടു നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചാലേ സ്കീമിന്റെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കു. ഇപ്പോൾ വളരെ പരിമിതമായ സംഘങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രീമിയം അടക്കുന്നുള്ളൂ. ആ സംഘങ്ങൾ പോലും അവരുടെ ബാങ്കിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് ബോർഡിന് സമർപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ട്, നിയമപരമായി ആ സംഘങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കീമിന്റെ പരിരക്ഷ ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല. നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് സംഘങ്ങൾ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാത്തത്.



കരുവന്നൂരിൽ സംഭവിച്ചതെന്ത്?



ബോർഡിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് അനുസരിച്ച്, കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി പ്രീമിയം അടച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ, ബാങ്കിൽ വ്യാപകമായ തിരിമറി നടന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ബോർഡിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടുത്തെ നിക്ഷേപകർ ബോർഡിൽനിന്ന് ഒരു സഹായവും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. അത് മൂടിവയ്ക്കാനാണ് സഹകരണമന്ത്രി, അവരെ സഹായിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടികൾ എടുക്കുന്നു എന്ന് നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞത്. കൊലക്കേസുകളിൽ പ്രതികളായ പാർട്ടിക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഖജനാവിൽനിന്ന് സുപ്രീകോടതിയിലെ വിലകൂടിയ വക്കീലന്മാരെ കൊണ്ടുവരുന്നതുപോലെയുള്ള ഏർപ്പാടാണിത്.



സിപിഎമ്മുകാരായ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് പണം അടിച്ചുമാറ്റി ബാങ്ക് കുഴപ്പത്തിലായപ്പോൾ നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ– ജനങ്ങളുടെ-പണം കൊടുക്കുന്നു. അതായത്, സിപിഎം നേതാക്കൾ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് പൊതുജനം! ഇത്തരം കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ടാണ് പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾ പൂട്ടിപ്പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പൂട്ടിപ്പോയ ഒരു ബാങ്കും ഇതുവരെ നിക്ഷേപകരുടെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഗ്യാരന്റി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബോർഡിനെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനായി പ്രീമിയം ഇനത്തിലും മറ്റു മാർഗങ്ങളിൽ കൂടിയും ബോർഡ് സ്വരൂപിച്ച 600 കോടി രൂപയിൽ ഒരു പൈസ പോലും ബോർഡിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷത്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുമില്ല. ബോർഡിന്റെ കേരള ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടിൽ ഈ തുക യാതൊരു ശല്യവുമില്ലാതെ വിശ്രമിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രാഥമിക സഹകരണസംഘം നടത്തുന്ന ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചാൽ അതിലെ നിക്ഷേപകരുടെ പണത്തിന് ഒരു പരിരക്ഷയും കിട്ടില്ലെന്നു സാരം.



നിയമം പോലുമറിയില്ല!



സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ 9 മാസം തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒരു വായ്പ കിട്ടാക്കടമായി മാറുന്നത്. അതിനുശേഷം തിരിച്ചടവ് വന്നില്ലെങ്കിൽ, ബാങ്ക് അതിന്റെ മൂലധനത്തിൽനിന്ന് കിട്ടാക്കടങ്ങളുടെ തിരിച്ചടവ് നടത്തണം. ഇതാണ് നിയമമെങ്കിലും, ഒരു ബാങ്കും അത് ചെയ്യാറില്ല. പല ബാങ്കുകൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടെന്നുതന്നെ അറിയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ, ബാങ്കുകളുടെ മൂലധനം ശോഷിച്ച്, അവസാനം മൂലധനം ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോകും.



പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ മൂലധനം (ക്യാപിറ്റൽ) വളരെ ചെറുതാണ്. ബാങ്കുകൾ നടത്തുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഓഹരികളുടെ വിലയിൽനിന്ന് സംഭരിക്കുന്ന പണമാണ് ബാങ്കുകളുടെ പ്രധാന മൂലധനം. പിന്നെ ബാങ്കുകൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും. ഇത് ഏതാണ്ട് മൊത്തമായി സംഘങ്ങൾക്കായി വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണു പതിവ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലാഭം മൂലധനത്തോടു ചേർന്ന് മൂലധനം വളരാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ കുറവാണ്. ബാങ്കുകൾതന്നെ കിട്ടാക്കടം അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഏതാണ്ട് എല്ലാ ബാങ്കുകളുടെയും മൂലധനം തീർന്ന് അവയുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോകും.



കരുവന്നൂർ സഹകരണബാങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിന് എത്തിയ പൊലീസ്. ചിത്രം: മനോരമ

ഒരു ബാങ്കിന്റെ മൂലധനത്തിന്റെ വലുപ്പമനുസരിച്ചാണ് ആ ബാങ്കിനു വായ്പയായി കൊടുക്കാവുന്ന മൊത്തം തുക നിശ്ചയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ബാങ്കിങ്ങിലെ ഈ അടിസ്ഥാന തത്വം (ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ക്വാസി റേഷ്യോ) ലവലേശം പരിഗണിക്കാതെയാണ് വായ്പകൾ കൊടുക്കുന്നത്. കിട്ടാക്കടങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിനു സഹകരണ നിയമത്തിന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ട്. വായ്‌പയ്ക്കായി ഈട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തും ബാങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തികേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.



അതുകൊണ്ടു‌തന്നെ ഒരു വായ്പ കിട്ടാക്കടമായി മാറിയാൽ, അതിന് ഈട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂമിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനമോ അത് എന്തായാലും ബാങ്കിന് ജപ്തി ചെയ്യാം. ജപ്തികൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ ജപ്തി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു, പ്രവർത്തനം നിന്നു പോയ ബാങ്കുകൾ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. അവ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടു നിക്ഷേപകർക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമെങ്കിലും കിട്ടാതെ പോകുന്നു.



എല്ലാം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കയ്യില്‍!



കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളിൽ ബാങ്കിന്റെതന്നെ സ്വന്തം ഓഡിറ്റുണ്ട്. പിന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് സഹകരണ വകുപ്പിലെ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗമാണ്. ഇവർക്ക് ആഴത്തിൽ ഓഡിറ്റ് നടത്താനുള്ള ആൾബലവുമില്ല, അതിനു തക്ക പരിചയവുമില്ല. ഇനിയും അതിനവർ തുനിഞ്ഞാൽ, ബാങ്കുകളുടെ ഭരണസമിതിയിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ സമ്മതിക്കുകയുമില്ല. പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾ നിയമങ്ങൾ മൂലം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവയാണെന്നു തോന്നുമെങ്കിലും, ഒരു നിയന്ത്രണവും, അച്ചടക്കവും ഇല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.



കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് കേസിലെ പ്രതികളെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ച്. മനോരമ ഫയൽച്ചിത്രം

പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ 60 ശതമാനത്തിന്റെയും ഭരണം സിപിഎമ്മിനും 40 ശതമാനത്തിന്റെ ഭരണം കോൺഗ്രസിനുമാണ്. ഭരണസമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ, അവരുടെ പാർട്ടിയിൽ പല സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. തൃതല പഞ്ചായത്തിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ കോർപറേഷനിലോ ഒക്കെ അംഗങ്ങളായിരിക്കും. ബാങ്കിന്റെ ഭരണസമിതിയിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഇവർ ജയിച്ചു വരണം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഇവർ ആരെയും വെറുപ്പിക്കാൻ തയാറാകില്ല. അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതാണ് ജനപ്രിയ രീതി.



ഈടു കൊടുക്കുന്ന വസ്തുവിന് കിട്ടാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ വായ്പ കൊടുക്കുക, ഈട് വസ്തുവിന്റെ വില കൂട്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ വായ്പ കൊടുക്കുക, ഈട് വെച്ചിട്ടുള്ള വസ്തു പുതിയ വായ്‌പയ്ക്കായി വീണ്ടും ഈട് വയ്ക്കുക, മുക്കുപണ്ടങ്ങൾ വാങ്ങി വായ്പ കൊടുക്കുക, ഒന്നിന്റെയും ഈടില്ലാതെ വായ്പ നൽകുക, ഇങ്ങനെ എന്തഭ്യാസവും സംഘാംഗങ്ങളെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ ചെയ്യും.



വായ്പകൾ ‘ചോരുന്ന’ വഴി!



സംഘാംഗങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മാത്രമല്ല, സ്വന്തമായും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ അവർ ഭരിക്കുന്ന സഹകരണ ബാങ്കിൽനിന്ന് വലിയ വായ്പകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. അംഗങ്ങൾ അറിയാതെ അവരുടെ പേരിൽ വായ്പയെടുക്കുന്നതും സംഘങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ കൂടുതൽ വായ്പ അനുവദിച്ച്, കൂടുതലായി അനുവദിച്ച തുക ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ പോക്കറ്റിലാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നല്ലോ.



അനധികൃതമായ ഈ ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊല്ലാപ്പുകൾ അവർ ഒതുക്കിത്തീർക്കും. അവസാനം എല്ലാം കൂടി പുറത്തേക്കു വരുമ്പോഴാണ് ബാങ്കിൽ കൊള്ളയാണു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നു ജനത്തിനു മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടുന്ന ബാങ്കുകൾ ഭരിക്കുന്നത് സിപിഎം ആണെങ്കിൽ, രക്ഷിക്കാനായി കേരള ബാങ്ക് ഓടിയെത്തും. 300 കോടിയുടെ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിനിൽക്കുന്ന കരുവന്നൂർ ബാങ്കിന് 45 കോടിയുടെ വായ്പ നൽകിയിട്ടുണ്ടന്നു ബാങ്ക് ചെയർമാൻ ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

സിപിഎം ഭരിക്കുന്ന പല പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കും കേരള ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ `സഹായം' ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സഹകരണ രംഗത്തുള്ളവർ പറയുന്നത്. വലിയ വായ്പകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല പല ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഭരിക്കുന്ന ബാങ്കിൽ, അവർക്കോ ജീവിതപങ്കാളിക്കോ മക്കൾക്കോ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കോ ഒരു ജോലി തരപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റു ചിലർ രാഷ്ട്രീയ സാധീനംകൊണ്ട് ആദ്യം ജോലിക്കു കയറും, പിന്നെ ഭരണ സമിതിയിൽ എത്തും. അവരായിരിക്കും വലിയ കളിക്കാർ.

പൂർണമായി സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിരീക്ഷണ-നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിനു മാത്രമേ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇത് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. നടക്കാൻ സാധ്യത കുറവും. കാരണം, പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സ്വർണഖനിയാണ്. അത് മറ്റൊരു കയ്യിലേക്ക് പോകാൻ അവർ അനുവദിക്കുകയില്ല.



(പ്രമുഖ ദേശീയ പത്രങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികകാര്യ റിപ്പോർട്ടറായിരുന്നു ലേഖകൻ. അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരം)



English Summary: What are the Security Measures for Money Invested in Co-operative and Other Banks by People?