വിയറ്റ്നാം യുദ്ധവുമായി ഒരു സാദൃശ്യവുമില്ലാത്തതാണ് തങ്ങളുടെ അഫ്‌ഗാൻ ദൗത്യം എന്നാണ് യുഎസ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ, വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിനു ശേഷം യുഎസിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും കഴിയുന്ന വിയറ്റ്നാംകാർ പറയുന്നത് മറിച്ചാണ്. വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ സംഭവിച്ചതിനെക്കാൾ ഗുരുതരവും മാരകവുമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെടുന്നു, അഫ്ഗാനിലെ സഹോദരങ്ങളെയോർത്ത് വേദനിക്കുന്നു, ലോകത്തോട് സഹായം അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.



ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന സൈഗണിലെ അമേരിക്കൻ എംബസിയുടെ ടെറസിൽനിന്ന് എംബസി ജീവനക്കാർ വരിനിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുന്ന ചിത്രവും കാബൂളിലെ ഇപ്പോഴത്തെ യുഎസ് ഒഴിപ്പിക്കലിന്റെ ചിത്രവും തമ്മിൽ നാലു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ദൂരമുണ്ടെങ്കിലും അമേരിക്കൻ നയതന്ത്രത്തിന്റെയും സൈനിക തന്ത്രത്തിന്റെയും വീഴ്ചയായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. യുഎസ് നിഷേധിച്ചാലും അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് ദൗത്യവും വിയറ്റ്നാം യുദ്ധവും തമ്മിൽ സാദൃശ്യങ്ങളേറെയുണ്ട്.



അഫ്​ഗാൻ യുദ്ധത്തിൽ കോടിക്കണക്കിനു ഡോളറുകൾ ചെലവാക്കിയിട്ടും ആയിരക്കണക്കിന് അമേരിക്കൻ സൈനികർ രക്തസാക്ഷികളായിട്ടും ഒന്നിലും ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല എന്നതുപോലെയാണു വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിലും സംഭവിച്ചത്. ഇരുവിയറ്റ്നാമുകളും പിന്നീട് ഒന്നായിത്തീർന്നതോടെ അമേരിക്കൻ ഇടപെടലിന്റെ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ സൈനികരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും യുദ്ധത്തിനു പണമിറക്കാൻ നികുതി നൽകിയ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരും ഉയർത്തിയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്കായില്ല. സൈഗണിൽ സംഭവിച്ചതല്ല കാബൂളിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നതാണ് യുഎസിന്റെ നിലപാട് എങ്കിലും പൂർണമായും സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കാൻ ചരിത്രകാരന്മാരും തയാറല്ല.



രഹസ്യകോഡിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തൽ



കാബൂളിലെ താലിബാന്റെ മുന്നേറ്റത്തോട് ഉപമിക്കാവുന്നതാണ് 1930 ഏപ്രിൽ 29ന് വിയറ്റ്നാമിലെ പീപ്പിൾസ് ആർമി സൈഗണിൽ നടത്തിയ മുന്നേറ്റം. വളരെ വേ​ഗത്തിൽ മുന്നേറിയ സൈന്യം സൈഗണിലെ പ്രധാനകേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റ ദിവസംകൊണ്ട് പിടിച്ചെടുത്തു. അനിവാര്യമായ പിൻവാങ്ങൽ മുന്നിൽക്കണ്ട യുഎസ് അതിനോടകംതന്നെ എംബസിയിലെ ചില ജീവനക്കാരെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയുമൊക്കെ അമേരിക്കയിലേക്ക് മടക്കി അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഏപ്രിൽ 29ന് സൈന്യം ഇരച്ചെത്തിയപ്പോൾ അമേരിക്കയും പതറി.



പ്രസിദ്ധമായ സരിഗണിലെ അവസാനദിനം എന്ന ചിത്രം: കടപ്പാട്: വിക്കിപീഡിയ

പീപ്പിൾസ് ആർമി സൈ​ഗണിൽ കൂട്ടക്കൊല നടത്തുമെന്ന ഭീതി മൂലം ജനം പാലായനം ചെയ്തു. എംബസിയിലെ ജീവനക്കാരെയും അവരെ സഹായിച്ചവരെയും ജീവനോടെ രക്ഷിക്കുക എന്നതു മാത്രമായി അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യം. ഓപ്പറേഷൻ ഫ്രീക്വൻഡ് വിൻഡ് എന്ന പേരിൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. രക്ഷപ്പെടാൻ അമേരിക്കക്കാർക്കുള്ള രഹസ്യ കോഡായി ഇർവിങ് ബർലിന്റെ വൈറ്റ് ക്രിസ്മസ് എന്ന ഗാനം അമേരിക്കൻ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ തുടർച്ചയായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു. ആ ഗാനം തുടർച്ചയായി കേട്ടാൽ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മടങ്ങാൻ തയാറായി എത്തണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം.



നിർഭാഗ്യവശാൽ അത്തരം തയാറെടുപ്പുകളോ മുന്നൊരുക്കങ്ങളോ ഒന്നും അഫ്ഗാനിൽ യുഎസ് നടത്തിയതായി വിവരമില്ല. കൈവശമുള്ള ആയുധങ്ങളും സൈനിക യൂണിഫോമും വരെ ഉപേക്ഷിച്ച് അമേരിക്കൻ പട്ടാളം ജീവനുംകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നതാണു സത്യം. സർക്കാർ രേഖകളിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ആകെ 22,297 പേരെയാണ് വിയറ്റ്നാമിൽനിന്ന് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തു രക്ഷിച്ചത്. അഫ്ഗാനിൽനിന്ന് എത്ര പേരെ രക്ഷിക്കാൻ യുഎസിനാകും? സൈനിക വിമാനങ്ങൾക്കു പുറമേ മറ്റു യാത്രാവിമാനങ്ങളും ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനും കൂടുതൽ അഫ്ഗാൻകാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തയാറാകണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



അവരെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും?



ഓഗസ്റ്റ് 31നകം എല്ലാ ഇടപാടുകളും പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് താലിബാന്റെ അന്ത്യശാസനം. ഈ 31നകം എത്ര പേർക്കു രാജ്യം വിടാനാകും? സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും അഫ്ഗാനിൽനിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ യുഎസിന്റെ പക്കൽ പദ്ധതിയുണ്ട്. രേഖകളെല്ലാം ഉള്ളവരെ ഇത്തരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ, അവശേഷിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിനാളുകളുടെ യാത്രാരേഖകൾ തയാറായി വരണമെങ്കിൽ മാസങ്ങളെടുക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 31നു ശേഷം യുഎസ് വിമാനത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് താലിബാന്റെ അംഗീകാരമുണ്ടാവില്ല എന്നിരിക്കെ അവരുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും?



മരണം മുന്നിൽ കണ്ടുതന്നെയാണ് മുങ്ങുന്ന കപ്പലിൽനിന്ന് കരയിലേക്കെന്ന പോലെ അഫ്ഗാന്റെ മണ്ണിൽനിന്ന് നൂറുകണക്കിനാളുകൾ നിലംവിട്ടുയരുന്ന അമേരിക്കൻ വിമാനത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയത്. വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിനു ശേഷം അമേരിക്കയെ സഹായിച്ച വിയറ്റ്നാംകാർ അനുഭവിച്ചതൊക്കെതന്നെയാണ് അഫ്ഗാൻകാരെയും കാത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ശുഭവാർത്തകളായിരിക്കില്ല.



സൈഗണിലെ യുഎസ് എംബസിയിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു ശേഷം പീപ്പിൾസ് ആർമിക്ക് അവിടെനിന്നു ലഭിച്ച രേഖകളിൽനിന്ന്, സിഐഎയ്ക്ക് വിവരം നൽകിയിരുന്ന 30,000 ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാംകാരെ പിന്നീട് പീപ്പിൾസ് ആർമി തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് വധിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ട്. അനേകം പേർ ജയിലിലായി. അഫ്ഗാനിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോരുന്നതിനു മുന്നോടിയായി യുഎസ് എംബസിയിലെ രേഖകൾ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചെങ്കിലും യുഎസിനെ സഹായിച്ചവരുടെ ബയോമെട്രിക് ഡേറ്റ അടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ താലിബാന്റെ പക്കലെത്തിയതായും ഇതിനോടകംതന്നെ താലിബാൻ വധശിക്ഷകൾ നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയതായും അഭ്യൂഹവുമുണ്ട്.



രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട യുദ്ധം



1955 നവംബർ ഒന്നു മുതൽ 1975 ഏപ്രിൽ 30 വരെ നീണ്ടു നിന്ന വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം വിയറ്റ്നാമിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കൻ യുദ്ധം എന്നാണ്. രണ്ടാം ഇൻഡോ ചൈന യുദ്ധം എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു. വിയറ്റ്നാം, തായ്‍ലൻഡ്, മ്യാൻമർ, കംബോഡിയ, ലാവോസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളടങ്ങിയ മേഖലയെ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇൻഡോ ചൈന എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യൻ, ചൈനീസ് സംസ്കാരങ്ങളുടെ സ്വാധീനമുള്ള മേഖല എന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നു ഈ വിശേഷണം. പിന്നീട്, ഫ്രഞ്ച് കോളനിയായിത്തീർന്ന ഈ മേഖല ഫ്രഞ്ച് ഇൻഡോ ചൈന എന്നും അറിയപ്പെട്ടു.



വിയറ്റ്‌നാം യുദ്ധ ഫൊട്ടോഗ്രാഫർ ഡിൻ ഖ്വാങ് താൻ അദ്ദേഹം എടുത്ത യുദ്ധചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ചിത്രം. HOANG DINH NAM / AFP

ഉത്തര, ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമുകൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം. ഉത്തര വിയറ്റ്നാമിനൊപ്പം ചൈന, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ, ഉത്തരകൊറിയ എന്നീ കമ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമിനൊപ്പം അമേരിക്കയും തായ്‌ലൻഡ്, ഫിലിപ്പീൻസ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസീലൻഡ്, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ രൂപപ്പെട്ട ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലയ്ക്ക് അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്കതിരായി നടന്ന രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധം കൂടിയായിരുന്നു അത്.



രണ്ടായി മാറിയ വിയറ്റ്നാം



ചൈനയെ യുദ്ധം ചെയ്തു തോൽപിച്ച ഫ്രാൻസ് 1887ലാണ് ഫ്രഞ്ച് ഇൻഡോ ചൈന കോളനി രൂപീകരിക്കുന്നത്. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധകാലത്ത് നാസി ജർമനി ഫ്രാൻസിനെ തോൽപിക്കുകയും ഫ്രഞ്ച് ഇൻഡോ ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് ഫ്രാൻസിലെ നാസികളുടെ ‘പാവ സർക്കാരിനെ’ ഏൽപിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചതോടെ ഇൻഡോ ചൈന കോളനി തിരികെ പിടിക്കാൻ ഫ്രാൻസ് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിയറ്റ്നാം സ്വാതന്ത്ര്യപ്പോരാളികൾ പ്രതിരോധിച്ചുനിന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായ ഹോചി മിൻ 1941ൽ രൂപം നൽകിയ വിയറ്റ്മിൻ എന്ന പാർട്ടിയാണ് വിയറ്റ്നാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചത്.



1946 മുതൽ 1954 വരെ നീണ്ടു നിന്ന ഒന്നാം ഇൻഡോ ചൈന യുദ്ധത്തിൽ വിയറ്റ്നാം സ്വാതന്ത്ര്യപ്പോരാളികൾ ഒരു വശത്തും വിയറ്റ്നാമിലെ അവസാനത്തെ ചക്രവർത്തി ബാവോ ദായുടെ പിന്തുണയോടെ ഫ്രാൻസ് മറുവശത്തുംനിന്ന് പോരാടി. 1954ൽ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പോരാളികൾ യുദ്ധം ജയിച്ചു. ഫ്രാൻസും വിയറ്റ്നാം സ്വാതന്ത്ര്യപ്പോരാളികളും സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചതോടെ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു.



സമാധാന ഉടമ്പടി പ്രകാരം വിയറ്റ്നാം രണ്ടായി വിഭജിച്ചു–ഹോചി മിൻ പ്രസിഡന്റായി ഉത്തര വിയറ്റ്നാമും നോ ഡിൻ ജിയാം പ്രസിഡന്റായി ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമും. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത ആയിരുന്നു ജിയാമിന്റെ മുഖമുദ്ര. 1956ൽ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതുവരെയുള്ള താൽക്കാലിക സംവിധാനം മാത്രമായിരുന്നു വിഭജനം. എന്നാൽ, കമ്യൂണിസ്റ്റ് അനുഭാവികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലലടച്ച ജിയാം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. 1957ൽ ഉത്തര വിയറ്റ്നാം സൈനികർ ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമിനെതിരെ ഗറില്ല യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു.



അമേരിക്കയുടെ വരവ്



ചൈനയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അതിനോടകംതന്നെ ഉത്തര വിയറ്റ്നാം ഭരണകൂടത്തെ വിയറ്റ്നാമിലെ സർക്കാരായി അം​ഗീകരിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാം ഭരണകൂടത്തെ വിയറ്റ്നാമിലെ സർക്കാരായി അം​ഗീകരിച്ചു. ഉത്തര-ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമുകൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന വാഷിങ്ടനിലെ നേതാക്കളുടെ വിശ്വാസമാണ് ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമിന് സൈനിക സഹായം നൽകുന്നിടത്തോളം അമേരിക്കയെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. 1954 ആയപ്പോഴേക്കും ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമിന്റെ യുദ്ധച്ചെലവുകളുടെ 80 ശതമാനവും വഹിച്ചിരുന്നത് യുഎസ് ആയിരുന്നു. 10 ലക്ഷം ഡോളർ അതിനോടകം ചെലവിട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.



വിഭജനത്തോടെ കമ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ പീഡനം ഭയന്ന കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസികൾ ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു. ഇത്തരം ഭീതികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടെ അമേരിക്കയുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതായിരുന്നെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതുന്നു. 1960ൽ ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പോരാളികൾ സർക്കാരിനെതിരായ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചതോടെ അമേരിക്കയുടെ സൈനികസാന്നിധ്യം കൂടുതൽ പ്രസക്തമായി. എന്നാൽ, വിയറ്റ്നാം പോരാളികളുടെ ഗറില്ല യുദ്ധമുറകൾ യുഎസ് സൈന്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതികഠിനമായിരുന്നു.



വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിൽ ഉത്തര വിയറ്റ്നാമിൽ മാത്രം 8 ലക്ഷത്തിലേറെ സൈനികരും 2 ലക്ഷത്തോളം സാധാരണക്കാരും മരിച്ചു. ദക്ഷിണ വിയറ്റ്നാമിൽ 3 ലക്ഷം സൈനികരും നാലര ലക്ഷം സാധാരണക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. യുദ്ധത്തിൽ 58,000 അമേരിക്കൻ സൈനികർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൈനികരും കൂടിച്ചേർന്നാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമായി വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ ആകെ 34 ലക്ഷം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് കണക്കുകൾ!



