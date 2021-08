രണ്ടാം തരംഗം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നു കേന്ദ്രം; കോവിഷീൽഡിന്റെ ഇടവേള കുറച്ചേക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. ഉത്സവ സീസണ്‍ ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ സെപ്റ്റംബർ– ഒക്ടോബര്‍ മാസങ്ങൾ നിർണായകമാണെന്നും ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷൺ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 46,000 പുതിയ കേസുകളാണ് രാജ്യത്തു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അതിൽ 58 ശതമാനവും കേരളത്തിൽനിന്നാണ്.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം കോവിഡ് നിരക്കു കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്നും രാജേഷ് ഭൂഷൺ വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിലാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 10,000 മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ ആളുകൾ ചികിത്സയിലുണ്ട്. രാജ്യത്തെ കേസുകളിൽ 51 ശതമാനം കേരളത്തിലാണ്.

16 ശതമാനം മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്ന്. ബാക്കി മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് നാല് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വരെ എന്നിങ്ങനെയാണു കണക്കുകൾ. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 80 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സീനാണു കുത്തിവച്ചത്. ഇന്നു 47 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സീൻ അധികം നൽകുമെന്നും രാജേഷ് ഭൂഷൺ അറിയിച്ചു. കോവിഷീൽഡ് വാക്സീന് രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയം 12 ആഴ്ചയെന്നതു കുറച്ചേക്കുമെന്ന് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇക്കാര്യം ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പരിഗണിച്ചു വരികയാണെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

English Summary: 12-weeks gap between two doses of Covishield may be reduced, government sources