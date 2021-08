ന്യൂഡല്‍ഹി∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ഥിതി അതീവ സങ്കീര്‍ണമാണെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയ്ശങ്കര്‍. നാട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ തിരികെ എത്തിക്കുമെന്നും സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തില്‍ ജയ്ശങ്കര്‍ വിശദീകരിച്ചു. രക്ഷാദൗത്യവുമായി താലിബാന്‍ സഹകരിക്കുന്നില്ല.

സമാധാനപരമായ അധികാരമാറ്റത്തിനായുള്ള ദോഹ കരാര്‍ താലിബാന്‍ പാലിച്ചില്ല. താലിബാന്‍ നല്‍കിയ ഉറപ്പുകള്‍ ലംഘിച്ചു. അഫ്ഗാന്‍ ജനതയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് ഇന്ത്യയെന്നും ജയ്ശങ്കര്‍ പറഞ്ഞു. പാര്‍ലമെന്റ് അനക്‌സില്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത യോഗത്തില്‍ വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കള്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.



പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സര്‍വകക്ഷി യോഗം വിളിച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ പീയുഷ് ഗോയലും പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിയും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Doing All To Evacuate Indians In Afghanistan: Centre At All-Party Meet