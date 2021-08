ലാലു കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പോര്; മനഃശാന്തി തേടി തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് ആശ്രമത്തില്‍

പട്ന∙ ലാലു കുടുംബത്തിലെ ഉൾപ്പോരിൽ മനം മടുത്ത തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് മനഃശാന്തി തേടി ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സന്ദർശിച്ചു. മഥുര വൃന്ദാവനിൽ ഗുരു വല്ലഭാചാര്യയുടെ ആശ്രമത്തിലാണിപ്പോൾ തേജ് പ്രതാപ്. ആർജെഡിയിൽ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ മക്കളായ തേജ് പ്രതാപും തേജസ്വിയും കടുത്ത അധികാര വടംവലിയിലാണ്. തേജ് പ്രതാപിന്റെ അനുയായി ആകാശ് യാദവിനെ ഒരാഴ്ച മുൻപ് ആർജെഡി വിദ്യാർഥി സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയതോടെ ഉൾപ്പാർട്ടി പോരു മൂർച്ഛിച്ചിരുന്നു.



പാർട്ടി ഭരണഘടനയിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വിദ്യാർഥി നേതാവിനെ മാറ്റിയ ആർജെഡി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ജഗദാനന്ദ സിങ്ങിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്നു തേജ് പ്രതാപ് പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തി. ആർജെഡി ആസ്ഥാനത്ത് തേജസ്വി യാദവിന്റെ ചിത്രമില്ലാത്ത വിദ്യാർഥി സംഘടനാ പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ആകാശ് യാദവിനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറ്റിയത്. നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നു തേജ് പ്രതാപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ജഗദാനന്ദ സിങ് വഴങ്ങിയില്ല. കുപിതനായ തേജ് പ്രതാപ് ആർജെഡി ജഗദാനന്ദ സിങ്ങിന്റെ ‘പിതൃ സ്വത്തല്ലെന്നു’ കടുത്ത ഭാഷ പ്രയോഗിച്ചു.

പാർട്ടിയിലെ തർക്കത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നു തേജ് പ്രതാപ് പിതാവ് ലാലു യാദവിനോട് അഭ്യർഥിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ലാലുവിന്റെ പിന്തുണ സഹോദരൻ തേജസ്വി യാദവിനാണെന്നു ബോധ്യമായതോടെയാണ് തേജ് പ്രതാപ് മനഃശാന്തി തേടി ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സന്ദർശിച്ചത്. സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ഭക്തിമാർഗം തേജ് പ്രതാപിനു പതിവാണ്.

