‘നല്ല നിലയിൽ’ എല്ലാം പരിഹരിച്ച് ശശീന്ദ്രൻ; കേസിൽപ്പെട്ടാൽ നിഘണ്ടു രക്ഷിക്കുമോ?

കോഴിക്കോട്∙ കൊല്ലം കുണ്ടറയിൽ എൻസിപി നേതാവ് യുവതിയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതി ഒത്തുതീർക്കാൻ ഇടപെട്ടെന്ന വിവാദത്തിൽ മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നു പൊലീസ് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയത് നിഘണ്ടുവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമോപദേശത്തിന്റെ ബലത്തിലായിരുന്നു.

11 വർഷം മുൻപ് ജഡ്ജിമാരെ ശുംഭൻ എന്നു വിളിച്ച സിപിഎം നേതാവ് എം.വി.ജയരാജൻ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതും ആ വാക്കിന്റെ നിഘണ്ടുവിലെ അർഥം–പ്രകാശം പരത്തുന്നവൻ. കോടതി പക്ഷേ ജയരാജനെ ജയിലിലേക്കാണ് അയച്ചത്. ജനതാദൾ (യു) നേതാവിനെ അൽസേഷൻ എന്നു വിളിച്ച ബിഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ലാലുപ്രസാദ് യാദവിന് തുണയായതും നിഘണ്ടു തന്നെ. വാക്കിന്റെ അർഥം നോക്കി മുൻ എംഎൽഎ പി.സി.ജോർജും ഒരിക്കൽ കേസിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

‘നല്ല നിലയിൽ തീർത്ത’ എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ

പീഡനപരാതി ഒത്തുതീർക്കാൻ ഇടപെട്ടു യുവതിയുടെ പിതാവിനു ഫോൺ ചെയ്തെന്നു മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രനെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്നത് ജൂലൈയിലാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച സംഭാഷണത്തിന്റെ ശബ്ദരേഖയും പുറത്തുവന്നു. കുണ്ടറയിൽ പെൺകുട്ടി അപമാനിക്കപ്പെട്ട കേസിനെപ്പറ്റി ധാരണയുണ്ടായിട്ടും അട്ടിമറിക്കാൻ മന്ത്രി കൂട്ടുനിന്നു എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. എൻസിപി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം ജി. പത്മാകരനെതിരായ യുവതിയുടെ പരാതിയിലാണ് മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ.

എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ നിയമസഭയിൽ (ഇടത്). മന്ത്രിയുടെ രാജിക്കായി മുറവിളി കൂട്ടുന്ന പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ. ചിത്രം: മനോരമ

പത്മാകരൻ തന്നെ കുണ്ടറ മുക്കടയിലെ കടയിലേക്കു വിളിച്ചുകയറ്റി കയ്യിൽ കയറിപ്പിടിച്ചെന്നാണു കുണ്ടറ പൊലീസിൽ യുവമോർച്ച മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയംഗം കൂടിയായ യുവതിയുടെ പരാതി. എൻസിപി കുണ്ടറ മണ്ഡലം ഭാരവാഹിയുടെ മകളാണു യുവതി. യുവതിയുടെ പിതാവുമായി ശശീന്ദ്രൻ നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണമാണു പുറത്തുവന്നത്.



ആ ഫോൺ സംഭാഷണം ഇങ്ങനെ:

മന്ത്രി: ഞാൻ ശശീന്ദ്രനാണ്. അവിടെ ചെറിയൊരു വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ. അതങ്ങു തീർക്കണം കേട്ടോ.

പിതാവ്: സാർ പറയുന്നതു മനസ്സിലായില്ല. ഏതു വിഷയമാണ്.

മന്ത്രി: നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാർക്കെതിരെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ.

പിതാവ്: പത്മാകരൻ എന്റെ മകളെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ച കേസല്ലേ...

മന്ത്രി: അതു തന്നെ. അതു നല്ല നിലയിൽ തീർക്കണം.

പിതാവ്: നല്ല നിലയിൽ തീർക്കണമെന്നു പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ?

മന്ത്രി: അതു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ.

പിതാവ്: സാറേ, അവർ ബിജെപിക്കാരാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെയാ നല്ല നിലയിൽ തീർക്കുന്നത്?

മന്ത്രി: പ്രയാസമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പരിഹരിക്കണം.

പിതാവ്: മകളുടെ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ച കേസാണു തീർക്കണമെന്നു പറയുന്നത്...

മന്ത്രി: പരിഹരിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ. വിവാദമാക്കാതെ തീർക്കണം.

പിതാവ്: സാറു പറഞ്ഞാൽ തീർക്കാം. എങ്ങനെയാണ് തീർക്കേണ്ടത്?

മന്ത്രി: പറഞ്ഞല്ലോ. തീർക്കണം. ഫോണിലൂടെ വേണ്ട. പിന്നെ സംസാരിക്കാം. ശരി.

നിഘണ്ടു നോക്കി നിയമോപദേശം

എൻസിപി നേതാവ് യുവതിയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതി ഒത്തുതീർക്കാൻ ഇടപെട്ടെന്ന വിവാദത്തിൽ മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസിനു ലഭിച്ച നിയമോപദേശം. സംഭവം ‘നല്ല നിലയിൽ പരിഹരിക്കണ’മെന്നു പരാതിക്കാരിയുടെ അച്ഛനോടു മന്ത്രി ഫോണിൽ പറഞ്ഞത് ഒത്തുതീർപ്പുശ്രമമോ ഭീഷണിയോ അല്ലെന്നാണു മലയാളം- ഇംഗ്ലിഷ് നിഘണ്ടുവിലെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു ജില്ലാ ഗവ. പ്ലീഡർ ആർ. സേതുനാഥൻപിള്ള ശാസ്താംകോട്ട ഡിവൈഎസ്പി പി. രാജ്കുമാറിനു നൽകിയ നിയമോപദേശം.

‘നല്ലപോലെ’ എന്നതിനു നല്ലവണ്ണം, ശരിയായിട്ട്, വേണ്ടതുപോലെ (well, very well, in the proper way) എന്നും ‘പരിഹരിക്കുക’ എന്ന വാക്കിനു നിവൃത്തി വരുത്തുക, കുറവു തീർക്കുക (find remedy cure, solve) എന്നുമാണു നിഘണ്ടുവിൽ അർഥം കാണുന്നത്. ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ പരിഹരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യുവതിയുടെ പേരോ യുവതിക്കെതിരായ പരാമർശമോ സംഭാഷണത്തിൽ ഇല്ല. നിർബന്ധപൂർവം ഏതെങ്കിലും കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്ന നിർദേശമോ ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിലുള്ള പദപ്രയോഗമോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമപ്രകാരം കുറ്റകൃത്യം നിലനിൽക്കില്ലെന്നും പറയുന്നു.

ജയരാജനെ നിഘണ്ടുവും രക്ഷിച്ചില്ല

പാതയോരത്ത് പൊതുയോഗങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം എം.വി. ജയരാജൻ ജഡ്ജിമാരെ ശുംഭൻമാർ എന്നു വിളിച്ചത്. 2010 ജൂൺ 26നായിരുന്നു സംഭവം. നാടിനും ജനങ്ങൾക്കും എതിരാകുമ്പോൾ കോടതിവിധി പുല്ലായി എന്നും നീതിപീഠത്തിലിരിക്കുന്ന ഏതാനും ചില ശുംഭൻമാർ നിയമങ്ങളെ നേരായ വിധത്തിലല്ല വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതെന്നുമായിരുന്നു ജയരാജൻ പറഞ്ഞത്.

ആ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ:

‘ഹൈക്കോടതിയിലെ രണ്ടു ജഡ്‌ജിമാർ നൽകിയ വിധി കേരളം ഇന്നലെ പുല്ലായി കരുതി. ആ വിധി പറഞ്ഞ ഹൈക്കോടതിയിലെ രണ്ട് ജഡ്‌ജിമാർക്ക് ഇനി എന്തു വിലയാണുള്ളത്? ആ വിധി ലംഘിച്ച്, കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം റോഡരികിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടക്കുകയാണ്. ചില്ലുമേടയിലിരുന്ന് ജഡ്‌ജിമാർ വിധി പറയുന്നു. ആത്മാഭിമാനമുള്ളവരാണെങ്കിൽ, ആ വിധി പറഞ്ഞ ജഡ്‌ജിമാർ രാജിവച്ചൊഴിയണം. കോടതിവിധി ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാകണം. ജനം അനുസരിക്കുന്ന, നാട് അംഗീകരിക്കുന്ന വിധി വന്നാൽ മാത്രമാണ് ജുഡീഷ്യറിക്കു മഹത്വമുണ്ടാവുക.

എം.വി. ജയരാജൻ.

നിയമസഭ പരിധി വിട്ടാൽ, ജുഡീഷ്യറിയാണ് രക്ഷ. എന്നാൽ, ജുഡീഷ്യറി പരിധി വിട്ടാൽ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ആരുണ്ട്? ജനാധിപത്യകാലത്ത് ജനങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. നിയമത്തെയും നിയമനിർമാണ സഭയെയും അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങളെയും അടിസ്‌ഥാനമാക്കി ഉത്തരവുകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് കോടതി ചെയ്യേണ്ടത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ നിതിന്യായപീഠത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏതാനും ചില ശുംഭൻമാർ പറയുന്നതു മറ്റൊന്നാണ്. അവർ തന്നെ നിയമം നിർമിക്കുന്നു. അവർ തന്നെ ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നു. ഇത് ജനാധിപത്യത്തിനു യോജിച്ചതല്ല. ഇതാണ് അവർ തിരുത്തേണ്ടത്.’

കോടതിയിലെത്തിയപ്പോൾ ശുംഭൻ ‘പ്രകാശം പരത്തി’

ജയരാജന്റെ കോടതിയലക്ഷ്യ പരാമർശങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ നിഘണ്ടുവിനെ ആശ്രയിച്ചത്. ‘തിളങ്ങുന്ന’, ‘പ്രകാശിക്കുന്ന’ എന്നൊക്കെയുള്ള അർഥങ്ങൾ ഈ വാക്കിന് ഉണ്ടാകാമെന്നും, ‘പ്രബുദ്ധനെങ്കിലും അലക്ഷ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന’ എന്ന സൂചനയിലാണു പദം പ്രയോഗിച്ചതെന്നും ജയരാജന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ശുംഭൻ എന്ന വാക്കിന് ശബ്‌ദതാരാവലിയിൽ മൂഢൻ, ഭോഷൻ തുടങ്ങിയ അർഥങ്ങളുണ്ടെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ‘നീതിപീഠത്തിൽ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നവർ’ എന്നർഥം വരുന്ന പദപ്രയോഗമാണ് എം.വി. ജയരാജൻ നടത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ എം.കെ. ദാമോദരൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ ആ പരാമർശം ഏത് അർഥത്തിലാണു മനസ്സിലാക്കിയതെന്നു പരിശോധിക്കണമെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ മറുപടി.

ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചത് 6 മാസം തടവ്

നിഘണ്ടു പ്രയോഗം പക്ഷേ ജയരാജനെ രക്ഷിച്ചില്ല. 6 മാസം തടവാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചത്. വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയില്ലെങ്കിലും ജയരാജന്റെ നടപടി കോടതിയലക്ഷ്യം തന്നെയെന്നു സുപ്രീം കോടതിയും വിധിച്ചു. എന്നാൽ, ജയരാജന് ഹൈക്കോടതി നൽകിയ ആറുമാസം തടവുശിക്ഷ സുപ്രീം കോടതി നാലാഴ്‌ചത്തെ തടവാക്കി കുറച്ചു.

സുപ്രീം കോടതി.

ജയരാജന്റെ വാക്കുകൾ കോടതിയുടെ അന്തസിടിച്ചു കാട്ടുന്നതും നീതിനിർവഹണത്തെ ബോധപൂർവവും കരുതിക്കൂട്ടിയും തടസപ്പെടുത്തുന്നതുമാണെന്നു കോടതി വിലയിരുത്തി. ‘ശുംഭൻ എന്ന പ്രയോഗത്തിന് ജയരാജൻ അവകാശപ്പെട്ട അർഥമാണുള്ളതെന്ന് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. വിഡ്‌ഢി, മഠയൻ എന്നൊക്കെയാണ് വാക്കിന്റെ അർഥമെന്നും പ്രയോഗം ആക്ഷേപകരമെന്നുമാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്‌തമായത്’എന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധിന്യായത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ലാലുപ്രസാദിന്റെ ‘അൽസേഷൻ’

ബിഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ലാലുപ്രസാദ് യാദവ് ജനതാദൾ (യു) നേതാക്കളായ സഞ്ജയ് സിങ്ങിനെയും സഞ്ജയ് ഝായെയും ‘അൽസേഷൻ’ എന്നു വിളിച്ചത് 2013 മേയിലാണ്. പട്നയിൽ ആർജെഡി സംഘടിച്ച പരിവർത്തൻ റാലിയിലായിരുന്നു സംഭവം. സഞ്ജയ് സിങ് ലാലുവിനെതിരെ പട്ന ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ അപകീർത്തി കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു.

ലാലുപ്രസാദ് യാദവ്.

എന്നാൽ ‘അൽസേഷന്’ ആളുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർഥമല്ല നിഘണ്ടുവിൽ ഉള്ളത് എന്നായിരുന്നു ലാലുപ്രസാദ് യാദവിന്റെ വിശദീകരണം. ഫ്രാൻസിലെ അൽസേഷ് പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നുള്ള ആൾ എന്നു മാത്രമാണ് അൽസേഷന്റെ നിഘണ്ടുവിലെ അർഥം. കേസ് എന്തായാലും അധികനാൾ മുന്നോട്ടുപോയില്ല.

വാക്കിൽ തൂക്കി ജോർജിനെ രക്ഷിച്ചെടുത്ത ഉമ്മൻചാണ്ടി

2011ലെ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ചീഫ് വിപ്പായിരുന്ന പി.സി.ജോർജ് മുൻമന്ത്രി എ.കെ.ബാലനെതിരെ നടത്തിയ ‘പട്ടികജാതി’ പ്രയോഗം വിവാദമായപ്പോൾ അർഥം പറഞ്ഞു രക്ഷിച്ചെടുത്തത് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി. ചീഫ് വിപ്പ് പി.സി. ജോർജ് 2011 നവംബറിൽ പത്തനാപുരത്ത് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ മുൻമന്ത്രിയായ എ.കെ. ബാലനെ ജാതിപ്പേരു പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചെന്നും പട്ടികജാതി പീഡന നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കണമെന്നും ആയിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. സഭയിൽ അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടിസ് അവതരിപ്പിച്ചത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്‌ണൻ.

പി.സി.ജോർജ് പട്ടികജാതിക്കാരൻ എന്നു വിളിച്ചെന്നായിരുന്നു പരാതി. എന്നാൽ ‘പട്ടികജാതി’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു ജാതിപ്പേരല്ല എന്നായിരുന്നു അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനുള്ള ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മറുപടി. പട്ടികജാതിയിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്‌തമായ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആ പേരു വിളിച്ചാൽ അതു ജാതിപ്പേര് ആകും. അതു കൊണ്ടുതന്നെ ജോർജിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ആകില്ലെന്നാണ് സർക്കാരിന് ലഭിച്ച നിയമോപദേശമെന്നും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Minister AK Saseendran, Lalu Prasad Yadav, MV Jayarajan, PC George, Oommen Chandy, Court Case, Defamation