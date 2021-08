ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഷൂ ഓർഡർ നൽകിയിട്ട് 6 വർഷം; ഇതുവരെ ലഭിച്ചില്ലെന്നു പരാതി

കോഴിക്കോട്∙ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഓർഡർ നൽകിയ ഷൂ 6 വർഷമായിട്ടും ലഭിച്ചില്ലെന്നു പരാതി. ഒന്നരവയസ്സായിട്ടും തനിയെ നടക്കാത്ത കുട്ടിയുമായി 2015–ലാണ് മാങ്കാവ് സ്വദേശി പി.നാഗരത്നൻ ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. തുടർന്നു ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഷൂ വാങ്ങണമെന്ന ഡോക്ടറുടെ നിർദേശത്തെത്തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ 7ന് 259 രൂപ അടച്ചു.

ഷൂ ലഭിക്കാൻ 6 മാസം സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് ഇവിടത്തെ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗത്തിൽനിന്നു അന്നു നാഗരത്നനോട് പറഞ്ഞത്. ഷൂ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പല തവണ ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരോടു പരാതി പറയുകയും ചെയ്തതായും നാഗരത്നൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇതുവരെ ഷൂ ലഭിച്ചില്ലെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനു പരാതി നൽകിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ആർക്കും ഉണ്ടാകരുതെന്നും നാഗരത്നൻ പറഞ്ഞു. അന്നു നടക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കൈ പിടിച്ചാൽ കുഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം ഷൂ 2015 നവംബറിൽ തന്നെ നിർമിക്കുകയും ഇതു ചേരുമോ എന്നു നോക്കുന്നതിനായി ഡിസംബർ 7ന് ഇവരെ വിളിച്ചതായും ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗം അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് രണ്ടു തവണ കൂടി വിളിച്ചു. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർ വരാത്തതിനാൽ ആ ഉപകരണം നിയമപ്രകാരം മറ്റൊരു കുട്ടിക്കു നൽകി. ഷൂവിനായി ഇവർ അടച്ച പണം സർക്കാരിലേക്ക് പോയതിനാൽ അതു തിരികെ ലഭിക്കില്ലെന്നും അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Complaint against Kozhikode Medical College, that shoe ordered as part of treatment has not been received