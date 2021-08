അഫ്ഗാനിൽ താലിബാൻ: കേരള തീരത്ത് ലഹരി, ആയുധക്കടത്ത് വർധിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

കൊച്ചി∙ കേരളത്തിന്റെയും തമിഴ്നാടിന്റെയും തീരമേഖലയിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു റിപ്പോർട്ടു നൽകി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ഭരണം പിടിച്ചതോടെ ലഹരി, ആയുധക്കടത്ത് ശക്തമാകുമെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതോടെയാണ് ഇത്. ഇവിടെനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ചില മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ ഇറാൻ തീരംവരെ എത്തുന്നതായി ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട്. മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ ഇറാൻ തീരത്തേയ്ക്കു പോകുന്നതു പതിവുള്ളതല്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.



കേരള, തമിഴ്നാട് അതിർത്തികളിൽനിന്നു മത്സ്യബന്ധത്തിനു പോകുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടുകളിൽ പോകുന്നവർ തന്നെയാണോ തിരിച്ചു വരുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ബോട്ടുകൾ എത്തുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും പരിശോധിക്കണമെന്നുമാണ് ഐബി നിർദേശം. ഇതു സംബന്ധിച്ച് തീര സംരക്ഷണ സേനയ്ക്കു നിർദേശം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തെക്കൻ തീരങ്ങളിൽ ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിഴിഞ്ഞത്തുനിന്നു വൻ തോതിലുള്ള ലഹരിമരുന്ന് ശേഖരവും ആയുധങ്ങളും പിടികൂടിയതിനു പിന്നാലെ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. കേരളത്തിൽ താമസിച്ച് ആയുധ, ലഹരി കടത്തു നടത്തിയിരുന്ന സംഘത്തെ പിടികൂടിയതും എൻഐഎയ്ക്കു കൈമാറിയതും ഇതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചായിരുന്നു. തെക്കെ ഇന്ത്യൻ തീരങ്ങളിൽ ലഹരി ആയുധക്കടത്തുകൾക്ക് എൽടിടിഇ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

കൊച്ചിയിൽനിന്നു പിടിയിലായ ശ്രീലങ്കൻ പൗരൻ സുരേഷ് രാജിൽനിന്ന് എൽടിടിഇ ബന്ധത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി എൻഐഎ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ചെന്നൈ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ മുൻ എൽടിടിഇ പ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്ന വിവരം. എൻഐഎ കൊച്ചി യൂണിറ്റാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.

English Summary: Drug smuggling: Surveillance to increase in Kerala and Tamil Nadu coastal areas