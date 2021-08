യുഎസ് ഐഡി ഷൂസിനടിയിൽ, തോക്കേന്തി താലിബാൻ, ദീദിൽ ചോദിച്ചു: ‘വിട്ടയയ്ക്കുമോ?’

കണ്ണൂർ∙ താലിബാൻകാരന്റെ യന്ത്രത്തോക്കിൻ മുനയ്ക്കു മുന്നിൽ നിന്ന് തലശ്ശേരി മാക്കൂൽപീടിക സ്വദേശി ദീദിൽ രാജീവൻ ഹിന്ദിയിൽ ചോദിച്ചു: ‘ഞങ്ങളെ വിടുമോ?’ ഹിന്ദി അറിയുന്ന താലിബാൻകാരൻ പറഞ്ഞു: ‘ഒന്നും ചെയ്യില്ല. നിങ്ങളെ വിടും. നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതാണ്.’



കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ, അഭയാർഥികളുടെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ 6 മണിക്കൂർ. 2 ദിവസം അഫ്ഗാൻ പൗരന്റെ വീട്ടിൽ ഒളിവിൽ. കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു കയറും മുൻപു താലിബാന്റെ പിടിയിൽ. 4 മണിക്കൂർ താലിബാന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ. ആശങ്കകളുടെ ദിനരാത്രങ്ങൾ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു തലശ്ശേരി മാടപ്പീടികയിലെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ദീദിൽ രാജീവനു പറയാനുള്ളതു ഭാഗ്യത്തിന്റെ നൂൽപാലത്തിലൂടെയുള്ള പലായനത്തിന്റെ കഥകൾ.

എങ്ങനെയായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജീവിതം?



2012ൽ ആണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെത്തുന്നത്. യുഎസ് പട്ടാളത്തിന്റെ സഹായത്തിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട യുഎസ് കമ്പനിയിലെ ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളറായാണു ജോലി. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നെത്തുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, പട്ടാളത്തിന്റെ പാചകക്കാർക്കു ൈകമാറും മുൻപു പരിശോധിച്ച് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണു ചുമതല.



കേരളത്തിൽ തിരികെയെത്തിയ ദീദിലിനെ ചുംബിക്കുന്ന അമ്മ ശാന്തിനി. ചിത്രം: പ്രശാന്ത് പട്ടൻ

ക്യാംപിൽ എത്ര പട്ടാളക്കാരുണ്ടായിരുന്നു?



സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ, അതു പറയാൻ പറ്റില്ല.



ക്യാംപിനെ പറ്റി?



കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് 25–30 കിലോമീറ്റർ മാറിയായിരുന്നു യുഎസ് പട്ടാള ക്യാംപ്. 2–3 ലെയർ സുരക്ഷാ കവചമുണ്ട്. അഫ്ഗാൻ പട്ടാളത്തിനു തന്ത്രപരമായ പിന്തുണ നൽകുകയാണിവരുടെ ചുമതല. യുഎസ് പട്ടാളത്തെ താലിബാൻ ആക്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർ നേരിട്ടു തിരിച്ചടിക്കാറുള്ളൂ. യുഎസ് പട്ടാളത്തെയോ ക്യാംപുകളെയോ താലിബാൻ ഇതുവരെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അവർക്കറിയാം, കനത്ത തിരിച്ചടി കിട്ടുമെന്ന്. അതാണു ഡീൽ.



ക്യാംപിനു പുറത്തു പോയിരുന്നോ?



ആദ്യമൊക്കെ പുറത്തു പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ, യുഎസ് പട്ടാളമൊക്കെ തെരുവുകളിലുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത്, സ്ത്രീകൾ മുഖം മറച്ചാണു പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നത്. പിന്നീടതു മാറി. സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേതു പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി. സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾ തിരികെയെത്തി. ഫെയ്സ്ബുക്കും വാട്സാപ്പുമൊക്കെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ജീവിതം പതിവു രീതിയിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണു വീണ്ടും താലിബാന്റെ ഭീഷണി ഉയരുന്നത്. ഭീഷണി സജീവമായതോടെ, ജനങ്ങൾ ഭയന്ന് പഴയ വസ്ത്രധാരണ രീതിയിലേക്കും ജീവിതത്തിലേക്കും മാറി.



അഫ്ഗാൻ ജനങ്ങൾ, ജീവിതം, ഭൂപ്രകൃതി?



നല്ല ജനങ്ങളാണ്. പാവങ്ങൾ. അധികം സമ്പാദ്യമൊന്നുമില്ല. അന്നന്നത്തെ അന്നത്തിനായി അധ്വാനിക്കുന്നവർ. സ്ത്രീകളടക്കം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഡ്രൈഫ്രൂട്ട്സ് കച്ചവടം, പശുവളർത്തൽ, കൃഷി എന്നിവയാണു പ്രധാന ജോലികൾ. നല്ല മണ്ണ്, നല്ല വെള്ളം. ആപ്പിളും മുന്തിരിയും റംബൂട്ടാനുമൊക്കെ തോട്ടത്തിൽ വച്ചു തന്നെ പറിച്ചു തിന്നിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിനു സമാനമായ കാലാവസ്ഥ. നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളമാണ്. 9 വർഷത്തിനിടെ, ഇതുവരെ വെള്ളം ചൂടാക്കാതെ കുളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. മഞ്ഞുരുകി വരുന്നതു കാരണമാണീ തണുപ്പ്. അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാർ ക്യാംപിൽ ചെറിയ ജോലികൾക്കായി വന്നിരുന്നു. താലിബാനെ അഫ്ഗാനികൾക്കു ഭയമാണ്.



അഫ്‌ഗാനിൽ പലായനം ചെയ്യുന്ന ജനം. ദീദിൽ എടുത്ത ചിത്രം.

പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തേതന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നോ?



ഇല്ല. ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിന്റെയും ആക്രമണങ്ങളുടെയും വാർത്തകൾ കേട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ, കാബൂൾ വീഴില്ലെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകൾ കാബുളിലേക്കു താമസം മാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദിവസം ചെല്ലുംതോറും സ്ഥിതി മാറി. കൂടുതലാളുകൾ കാബൂളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു തുടങ്ങി. കാബൂൾ പെട്ടെന്നു വീഴില്ലെന്നാണ്, ക്യാംപിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അഫ്ഗാൻ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ, പെട്ടെന്ന് സ്ഥിതി മാറിമറിഞ്ഞു. കാബൂൾ വീഴുമെന്ന്, ഈ മാസം പത്താം തീയതി തന്നെ എനിക്കു തോന്നിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ക്യാംപിലെ അഫ്ഗാൻ സുഹൃത്തുക്കൾ, കാബൂൾ കീഴങ്ങില്ലെന്നു തറപ്പിച്ചുതന്നെ പറഞ്ഞു.



എങ്ങനെയാണു രക്ഷപ്പെട്ടത്?



താലിബാൻ കാബൂളും കീഴടക്കിയതായി ഓഗസ്റ്റ് 15ന് രാവിലെ അഫ്ഗാൻ സുഹൃത്തുക്കളാണു പറഞ്ഞത്. എത്രയും പെട്ടെന്നു വിമാനത്താവളത്തിലെത്താനായിരുന്നു ശ്രമം. 10 മണിയായിക്കാണും. ലാപ്ടോപ്പും 2 ജോഡി വസ്ത്രവും മാത്രമെടുത്ത്, കമ്പനി വിട്ടുതന്ന കവചിത വാഹനത്തിൽ അഫ്ഗാൻ സുഹൃത്തിനൊപ്പം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക്. അപ്പോഴാണു കാബൂളിന്റെ യഥാർഥ അവസ്ഥ മനസിലായത്. കുറച്ചു ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ, റോഡിലും തെരുവുകളിലുമൊക്കെ ജനക്കൂട്ടം പരക്കം പായുകയാണ്. നിറയെ വാഹനങ്ങൾ. ആകെ ബ്ലോക്ക്. ജനം വാഹനം വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി ഓടുന്നു. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.



6 മണിക്കൂറാണ്, ആ വാഹനത്തിരക്കിൽ പെട്ടു കിടന്നത്. എവിടേക്കും നീങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. ക്യാംപിലേക്കു മടങ്ങാമെന്നു വച്ചാൽ പോലും സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതി. എങ്ങോട്ടു പോകുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അഫ്ഗാൻ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു: എന്റെ വീട് അടുത്താണ്. അവിടെ താമസിക്കാം. അങ്ങനെ 2 ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു. ഈ സമയത്ത്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. അവർ എന്നെ നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർത്തു.



18ന്, എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സന്ദേശമെത്തി: ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയായിട്ടുണ്ട്. 15 മിനിറ്റിനകം ഒരു ഹോട്ടലിലെത്തണം. ടാക്സിയിൽ, അഫ്ഗാൻ വേഷമൊക്കെ ധരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക്. അഫ്ഗാൻ സുഹൃത്ത്, മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ തൊട്ടു മുൻപിൽ സഞ്ചരിച്ചു. വഴിയിൽ മൂന്നോ നാലോ താലിബാൻ ചെക്പോസ്റ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു. അഫ്ഗാൻ വേഷം കണ്ടിട്ടാകണം, അവർ തടയാനോ പരിശോധിക്കാനോ മുതിർന്നില്ല. അതു ഭാഗ്യമായി. ഹോട്ടലിൽ, നൂറ്റൻപതോളം പേരുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും എന്നെപ്പോലെ രക്ഷപ്പെട്ടോടുന്നവർ. ആ കൂട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ആശ്വാസമായത്.



ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്‌സ് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ദീദിൽ എടുത്ത സെൽഫി.

21നു പുലർച്ചെ 2 മണിക്ക് എയർപോർട്ടിലെത്തണമെന്നും 4 മണിക്ക് വിമാനമുണ്ടെന്നുമാണു പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതനുസരിച്ച്, 150 പേർ 6 മിനി ബസുകളിലായി 21നു പുലർച്ചെ 1.30നുതന്നെ എയർപോർട്ടിലെത്തി. എയർപോർട്ടിന്റെ ഗേറ്റ് എനിക്കു കാണാം. പക്ഷേ, വൻ തിരക്ക്. ഒരടി പോലും ബസുകൾക്കു നീങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നറിയാത്തതിനാ‍ൽ, പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നായിരുന്നു നിർദേശം. എംബസിയിലും ഡൽഹിയിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിലും വിളിച്ചപ്പോൾ, അവിടെത്തന്നെ നിൽക്കാനായിരുന്നു നിർദേശം. 10–15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കാണണം. ബസിലേക്ക്, ആയുധ ധാരികളായ 2 താലിബാൻകാർ കയറി. മറ്റൊരു വഴിയേ, വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിക്കാമെന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം.



മുന്നിലും പിറകിലും താലിബാന്റെ ഓരോ വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ 6 ബസുകളും വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു. രക്ഷാകേന്ദ്രമായ എയർപോർട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുനിന്നാണ്, താലിബാന്റെ കൈയിൽ പെടുന്നതെന്നോർക്കണം. അപകടം മണത്തു. പക്ഷേ, വേറെ വഴിയില്ല. അൽപദൂരം യാത്ര ചെയ്ത്, ആളൊഴിഞ്ഞ മേഖലയിലെ താലിബാൻ കേന്ദ്രത്തിനു മുന്നിൽ ബസുകൾ നിന്നു. ഇവിടെ എല്ലാം തീരുകയാണെന്നു തോന്നി. വീട്ടിലുള്ളവരെ മാത്രമല്ല, വരാൻ പോകുന്ന വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ടുകൾ വരെ ആലോചിച്ചു പോയി. 150 പേരെയും ബസിൽനിന്നു പുറത്തിറക്കി. സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും വേർതിരിച്ചു നിർത്തി.



പാസ്പോർട്ട്, ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്നിവയാണ് അവർ ചോദിച്ചത്. ഓരോരുത്തരുടെയും വിശദാംശം അവർ എഴുതിയെടുത്തു. ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. യുഎസ് കമ്പനിയുടെ ഐഡി ഷൂസിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു. മിക്കവരും ഐഡി ഇതുപോലെ ഒളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ്, അവർ സ്ത്രീകളെ വിട്ടയച്ചു. ഇന്ത്യക്കാരെ വിവാഹം ചെയ്ത അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവരും സംഘത്തിലുൾപ്പെട്ടത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, ഈ അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാരെയാണു വിട്ടയച്ചത്.



2 ബസുകളിലായി ഇവർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു നീങ്ങി. എല്ലാവരുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വിഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് അവർ വിട്ടയച്ചത്. ഞങ്ങളെ വിടാമോയെന്നു ബാക്കിയായ ഞങ്ങൾ താലിബാൻകാരോടു ചോദിച്ചു. അനുമതിയില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഇതിനിടെ, അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം നൽകി. പുലാവായിരുന്നു. യന്ത്രത്തോക്കിനു മുന്നിൽ ജീവനും കയ്യിയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തു പുലാവ്? അവരെ പിണക്കേണ്ടെന്നു കരുതി, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളെ വിടാനുള്ള അനുമതിയായി. ഭക്ഷണം കൊട്ടയിൽ തട്ടി, ബസിൽ ഓടിക്കയറുകയായിരുന്നു എല്ലാവരും.

4 മണിക്കൂർ നീണ്ടു, ഈ അഗ്നിപരീക്ഷ. ആദ്യത്തെ 2 ബസുകളോടും വഴിയിൽ സുരക്ഷിതമായി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഒരുമിച്ചാണു വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. അപ്പോഴേക്കും ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 3 മണിയായിരുന്നു. അന്നു പുലർച്ചെ തുടങ്ങിയ യാത്രയും അലച്ചിലുമാണ്. ഗേറ്റിനു തൊട്ടടുത്തു വച്ച്, ആയുധധാരികളായ 6 താലിബാൻകാരുടെ കാവലിലാണു വിമാനത്താവളത്തിനകത്തു കയറിയത്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നു, ഉടൻ നാട്ടിലെത്താമെന്നു വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ, അവിടെയും തീർന്നില്ല അലച്ചിലും പ്രശ്നങ്ങളും.



പിന്നീടെന്തു സംഭവിച്ചു?



താലിബാൻകാരുടെ പിടിയിൽ പെട്ടതോടെ, വിമാനത്തിന്റെ സമയക്രമമൊക്കെ തെറ്റി. അന്നിനി ഇന്ത്യയിലേക്കു വിമാനമില്ല. അടുത്ത ഒഴിപ്പിക്കലിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതേയുളളു. തിരിച്ചു ഹോട്ടലിലേക്കുതന്നെ പോകാനായിരുന്നു നിർദേശം. അങ്ങനെ, രാത്രി എട്ടോടെ ഹോട്ടലിൽ തിരിച്ചെത്തി. വീണ്ടും ആശങ്കയുടെ മണിക്കൂറുകൾ. ഹോട്ടലിലെത്തി, ബസിൽനിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തുനിയുമ്പോഴേക്കും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത നിർദേശമെത്തി: 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തണം.



ബസുകളെല്ലാം തിരിച്ചു. സമയത്തു തന്നെ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. ഇത്തവണ, യുഎസ് പട്ടാളമുണ്ടായിരുന്നു. നിശ്ചിത അകലത്തിൽ, ഓരോ ബസിനും പട്ടാളവാഹനം അകമ്പടി നൽകി. 9 മണിയോടെ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ടെർമിനലിനകത്തു പ്രവേശിച്ചതോടെയാണു ശ്വാസം നേരെ വീണത്. രാത്രി തന്നെയുള്ള വിമാനത്തിൽ, ഡൽഹിയിലേക്ക്. 22നു രാവിലെ 9ന് ഡൽഹിയിൽ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ, യാത്രക്കാരെല്ലാം വിജയാരവം മുഴക്കി. ഓഗസ്റ്റ് 21 എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെന്നും ഓർമിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും.



താലിബാൻകാരോടു നേരിട്ടു സംസാരിച്ചോ?



സംസാരിച്ചു. ഹിന്ദിയിലായിരുന്നു സംസാരം. അവർക്കു ഹിന്ദി അറിയാം. അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ, ശുചിമുറിയിൽ പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആയുധമേന്തിയ ഒരാൾ, ശുചിമുറി കാട്ടിത്തരാൻ ഒപ്പം വന്നു. അയാളോട്, വിട്ടയയ്ക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്നും വിവരശേഖരണത്തിനു പിടിച്ചു വച്ചതാണെന്നുമായിരുന്നു മറുപടി. എന്റെ േപരും കുടുംബവിശേഷങ്ങളുമൊക്കെ അയാൾ തിരക്കി. അമ്മ, അച്ഛൻ, സഹോദരങ്ങൾ എന്നിവരെ പറ്റിയെല്ലാം അയാൾ ചോദിച്ചു. സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റമായിരുന്നു അയാളുടേത്. അതു വല്ലാത്തൊരനുഭവമായിരുന്നു.



തലശ്ശേരിയിലെ വീട്ടിലെത്തിയ ദീദിലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന അമ്മയും കുടുംബാംഗങ്ങളും. ചിത്രം: പ്രശാന്ത് പട്ടൻ

രക്ഷപ്പെടാൻ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചിരുന്നോ?



മനോരമ ന്യൂസ് ചാനലിന്റെ ഡൽഹി ബ്യൂറോ ചീഫ് സാജു മോഹൻ വളരെയേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15ന്, രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വിളിച്ചതു സാജു മോഹനെയാണ്. എന്റെ കാര്യം വാർത്തയ്ക്കപ്പുറത്തു പരിഗണിച്ച് അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരനെയടക്കം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് രക്ഷയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കിയത്. അതൊരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. േകന്ദ്ര, കേരള സർക്കാരുകൾ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെയും നോർക്കയിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരോടു നന്ദി പറയുന്നു.



ഭാവി?



2 മാസത്തെ താൽക്കാലിക അവധിയിലാണ്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതുവരെ എന്നു നോക്കും. പട്ടാളം അവിടെത്തന്നെ തുടരുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകും.



പ്രശ്നബാധിതമാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കു ജോലിക്കു പോയതെന്തിന്?

കൊച്ചിയിൽ അനിമേറ്ററായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അടുത്ത ബന്ധു അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് വഴിയാണു യുഎസ് കമ്പനിയിലെ ജോലിയെ പറ്റി അറിഞ്ഞത്. നല്ല ശമ്പളംതന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന ആകർഷണം.

ദീദിൽ എന്ന, മലയാളിക്കു പരിചിതമല്ലാത്ത പേരിനു പിറകിൽ?



അച്ഛനിട്ടതാണ്. അച്ഛൻ എവിടെയോ യാത്ര പോയി തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം ഇട്ടതാണ്. എന്താണാ പേരിനു പിറകിലെ കാര്യമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.



ഇടയ്ക്കു നാട്ടിൽ വരാറുണ്ടോ?



6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ നാട്ടിൽ വന്നു മടങ്ങാറുണ്ട്. ഇതിനു മുൻപു വന്നത് 9 മാസം മുൻപ്.



കുടുംബം?



അവിവാഹിതനാണ്. അച്ഛൻ രാജീവൻ നേരത്തേ മരിച്ചു. അമ്മ ശാന്തിനി. സഹോദരൻ അക്ഷയ്.



English Summary: Frightening Memories of Deedil Rajeevan, A Malayali who was Trapped in Afghanistan During Evacuation