കൊളീജിയം ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച് കേന്ദ്രം; 3 വനിതാ ജഡ്ജിമാർ ഉൾപ്പെടെ 9 പേർ പട്ടികയിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി നിയമനത്തില്‍ കൊളീജിയം ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. 9 ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിനുള്ള ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതിക്കായി അയച്ചു.

കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി സി.ടി.രവികുമാറും കർണാടക ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ബി.വി.നാഗരത്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്നു വനിതാ ജഡ്ജിമാരും പട്ടികയിൽ ഉണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടാൽ ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകും. ഇതാദ്യമായാണ് ഒൻപതു പേർ ശുപാർശയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത് അംഗീകരിക്കുന്നതും.

മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകനും മുന്‍ അഡീഷനല്‍ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറലുമായ പി.എസ്.നരസിംഹ, ജസ്റ്റിസ് ശ്രീനിനാസ് ഓക, ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ്, ജസ്റ്റിസ് ജെ.കെ.മഹേശ്വരി, ജസ്റ്റിസ് എം.എം.സുന്ദരേഷ് എന്നിവരുടെ പേരുകളും കൊളീജിയം സുപ്രീംകോടതിയിലേക്കു ശുപാര്‍ശ ചെയ്തവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

English Summary : All 9 Judges Recommended By Supreme Court Panel Cleared By Government