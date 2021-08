റായ്പുര്‍∙ നിയമപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മില്‍ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയോ ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് എതിരായോ ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടാലും ബലാത്സംഗമായി പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഛത്തിസ്ഗഡ് ഹൈക്കോടതി. ഭാര്യയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന കേസില്‍ ഭര്‍ത്താവിനെ വെറുതേവിട്ടു കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.

ഭാര്യയുമായി ഭര്‍ത്താവ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നത്, ഭാര്യയ്ക്ക് 18 വയസില്‍ താഴെയല്ല പ്രായമെങ്കില്‍ ബലാത്സംഗമായി കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രസ്തുത കേസില്‍ ലൈംഗികബന്ധം ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയോ ഭാര്യയുടെ ഇംഗിതത്തിനു വിരുദ്ധമായോ ആണെങ്കില്‍ പോലും ബലാത്സംഗക്കുറ്റം ചുമത്താനാവില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.



കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നവംബര്‍ 22ന് വിവാഹിതയായ യുവതിയാണ് ഭര്‍ത്താവിനെതിരെ പരാതി സമര്‍പ്പിച്ചത്. വിവാഹത്തിനു ശേഷം ഭര്‍ത്താവും കുടുംബവും പീഡനം ആരംഭിച്ചെന്നു യുവതി വ്യക്തമാക്കുന്നു. പണം ആവശ്യപ്പെട്ടും പീഡിപ്പിച്ചു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം തന്റെ സമ്മതം കൂടാതെ ഭര്‍ത്താവ് ബലമായി ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടെന്നും യുവതിയുടെ ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു. ജനുവരി രണ്ടിന് മുംബൈയ്ക്കു സമീപം മഹാബലേശ്വറില്‍ പോയപ്പോഴാണ് ഭര്‍ത്താവ് ഇത്തരത്തില്‍ ബലപ്രയോഗം നടത്തിയതെന്നു യുവതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് കടുത്ത ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടിവന്നുവെന്നും യുവതി വ്യക്തമാക്കി. യുവതി പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം തേടി ഭര്‍ത്താവ് കോടതിയിലെത്തിയത്.

