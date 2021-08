റേഷൻ കിറ്റിലെ ഖാദി മാസ്ക്: 90 ശതമാനവും വ്യാജമെന്ന് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം ∙ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കുള്ള സർക്കാരിന്റെ സൗജന്യ കിറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സംസ്ഥാന ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് വിതരണം ചെയ്ത ഖാദി മാസ്കിൽ 90 ശതമാനവും വ്യാജ ഖാദി ആണെന്നു പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. കേന്ദ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള കണ്ണൂരിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ കമ്മിറ്റി റീജനൽ ലാബിലെ പരിശോധനയിലാണ് ഇതു വ്യക്തമായത്. സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപറേഷനാണ് (സപ്ലൈകോ) ഇവ പരിശോധനയ്ക്കു നൽകിയത്.

ലാബിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതായി സപ്ലൈകോ അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഖാദി ബോർഡിൽ വിതരണം ചെയ്ത മാസ്കിൽനിന്നു നൂറോളം സാംപിളുകളാണ് സപ്ലൈകോയുടെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വിഭാഗം പരിശോധനയ്ക്കായി കൈമാറിയത്. ഇതിൽ 10% മാത്രമാണു ഖാദി എന്നാണ് ലാബ് റിപ്പോർട്ട്. ബാക്കിയുള്ളവ പോളിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തുണിത്തരമാണെന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഓരോ കിറ്റിലും രണ്ടു മാസ്ക് എന്ന കണക്കിൽ ആകെ 1.72 കോടി മാസ്കിന്റെ ഓർഡർ ആണ് ഖാദി ബോർഡിനു ലഭിച്ചത്.



ഫെബ്രുവരിയിലെ കിറ്റിൽ ഖാദി മാസ്കിന്റെ വിതരണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഇവ വ്യാജ ഖാദി ആണെന്നും നിലവാരമില്ലെന്നുമുള്ള പരാതികളെ തുടർന്ന് പിന്നീടു പിൻവലിച്ചു. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായ ഖാദി വ്യവസായത്തെ സഹായിക്കാനായി നൽകിയ ഓർഡറിലാണു തിരിമറി നടന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്. വ്യാജ ഖാദി മാസ്ക് ആണ് കിറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന വിവരം ‘മനോരമ’ ആണ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നിരുന്നു.



English Summary : 90 percent of Khadi mask in ration kit is fake