ഹരിത വിവാദം പരിഹാരത്തിലേക്ക്; എംഎസ്എഫിനെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത

മലപ്പുറം∙ ഹരിത വിവാദം പരിഹാരിക്കാൻ വഴിയൊരുങ്ങുന്നു. എംഎസ്എഫ് നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ ഹരിത നേതാക്കള്‍ വനിത കമ്മിഷന് നല്‍കിയ പരാതി പിന്‍വലിച്ചേക്കും. സമവായമുണ്ടാക്കാനായി ലീഗ് നേതാക്കള്‍ ബുധനാഴ്ച രാത്രി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് തീരുമാനമായത്.



രാത്രി 12.30 വരെ ചർച്ചകൾ നീണ്ടു. പരാതിയിൽ സംഘടനയിൽനിന്ന് നീതികിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് വനിതാ കമ്മിഷനിൽ പരാതി നൽകിയെന്നാണ് ഹരിത നേതാക്കൾ ലീഗ് നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചത്. എംഎസ്എഫ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ നടപടി എടുത്തേക്കും. തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടാകും.

English Summary: Haitha controversy: League decided to take action against MSF