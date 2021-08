തിരുവനന്തപുരം∙ കരമനയില്‍ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരിയുടെ മീന്‍ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചെന്ന പരാതി വ്യാജമെന്നു തെളിയിക്കാനുറച്ച് പൊലീസ്. പരാതിക്കാരി തന്നെയാണു മീന്‍ തട്ടിമറിച്ചതെന്നു ദൃക്‌സാക്ഷി പൊലീസിനു മൊഴി നല്‍കി. എന്നാല്‍ പൊലീസാണു തട്ടിക്കളഞ്ഞതെന്ന് ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് വലിയതുറ സ്വദേശി മരിയാ പുഷ്പം. അതിനിടെ തൊഴില്‍മന്ത്രി വി.ശിവന്‍കുട്ടി പരാതിയില്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.



ആറ്റിങ്ങലില്‍ വലിയ വിവാദമായി മാറിയ മീന്‍തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കലിന് സമാന പരാതിയാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കരമനയില്‍ ഉയര്‍ന്നത്. പാലത്തിന് അടുത്തിരുന്നു മീന്‍ വില്‍ക്കുന്നതിനിടെ എസ്‌ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ സംഘം തട്ടിമറിച്ച് കളഞ്ഞെന്നായിരുന്നു വലിയതുറ സ്വദേശി മരിയ പുഷ്പവും ഏതാനുംപേരും ചേര്‍ന്ന് ആരോപിച്ചത്. എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ തെളിവുകള്‍ പുറത്ത് വരുന്നതോടെ പരാതി വഴിത്തിരിവിലാണ്. ഒന്നാം തെളിവായി പൊലീസ് ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നത് ദൃക്‌സാക്ഷിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കരമന സ്വദേശിയുടെ മൊഴിയാണ്.

രണ്ടാം തെളിവ് പൊലീസ് പരാതിക്കാരിയോടു സംസാരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ്. പൊലീസ് ജീപ്പില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ അകലം പാലിച്ചാണു സംസാരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങിനെ സംസാരിച്ച ശേഷം മടങ്ങിപ്പോയെന്നാണു പൊലീസിന്റെ വാദം. പരാതി വ്യാജമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന പൊലീസ് അത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാനായി സ്ഥലത്ത് ഫൊറന്‍സിക് പരിശോധനയും നടത്തി.

എന്നാല്‍ കൂടുതലൊന്നും പറയാതെ പരാതിയിലുറച്ച് നില്‍ക്കുകയാണ് മരിയ പുഷ്പം. മരിയത്തിന് പിന്തുണയുമായി മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷന്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പടിക്കല്‍ സമരം നടത്തി. ജില്ലാ ലേബര്‍ ഓഫീസറോട് മന്ത്രി വി.ശിവന്‍കുട്ടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary: New twist in police brutality case against fisherwoman at Karamana