ന്യൂഡല്‍ഹി∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ആദ്യ സ്വതന്ത്ര വാര്‍ത്താ ചാനലായ ടോളോ ന്യൂസ്, അവരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ സിയാര്‍ യാദ് ഖാന്റെ മരണവാര്‍ത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും താന്‍ മരിച്ചെന്ന വാര്‍ത്ത തെറ്റാണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ തന്നെ നേരിട്ടു ട്വിറ്ററില്‍ എത്തി.

കാബൂളിലെ ന്യൂസിറ്റിയില്‍ തോക്കിനു മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തി താലിബാന്‍ മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും താന്‍ മരിച്ചെന്ന തരത്തില്‍ പരക്കുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ തെറ്റാണെന്നും ഖാന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങിനിടെ തന്നെ മര്‍ദിച്ച താലിബാന്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ക്യാമറയും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും മൊബൈല്‍ ഫോണും പിടിച്ചെടുത്തു. തുടര്‍ന്നാണ് താന്‍ മരിച്ചെന്ന തെറ്റായ വാര്‍ത്ത ചിലര്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും ഖാന്‍ പറയുന്നു. കവചിതവാഹനത്തിലെത്തിയ താലിബാന്‍കാരാണ് തോക്ക് ചൂണ്ടി മര്‍ദിച്ചതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Reports Of Death "False", Was "Beaten By Taliban": Afghan Reporter