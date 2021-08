പരീക്ഷകളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ കേരള സർവകലാശാല; ആശങ്കയിൽ വിദ്യാർഥികൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര (നാലാം സെമസ്റ്റർ ബിഎ ബിഎസ്‌സി, ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എംഎ, എംഎസ്‌സി) പരീക്ഷകളുമായി കേരള സർവകലാശാല മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആശങ്ക. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ 17 വരെയാണ് പരീക്ഷ. കഴിഞ്ഞ വർഷം പരീക്ഷ നടത്തിയപ്പോൾ കോവിഡ് സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് ഇതര ജില്ലകളിൽനിന്നുളള വിദ്യാർഥികൾക്ക് അതത് ജില്ലകളിൽ സെന്റർ അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇത്തവണ സബ് സെന്ററുകൾ അനുവദിക്കേണ്ടെന്നാണു തീരുമാനം.



ഇതോടെ ആലപ്പുഴ മുതലുള്ള വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷയെഴുതാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തേണ്ടി വരും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കോവിഡ് പടരുമോയെന്ന ആശങ്ക വിദ്യാർഥികൾക്കുണ്ട്. ഹോസ്റ്റലിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളുമായി ഇടകലർന്നു താമസിക്കേണ്ടിവരും. ആരൊക്കെയാണു രോഗവാഹകരെന്നു മനസിലാക്കാൻ തുടർച്ചയായ പരിശോധന നടത്തേണ്ടിവരും. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനു കഴിയില്ല. കുട്ടികളിൽനിന്നു വീട്ടുകാർക്കു രോഗം പകരുമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്. ഹോസ്റ്റലുകൾ കന്റീൻ സൗകര്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാത്തതിനാൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിനായി ആശ്രയിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയുണ്ടെന്നും വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നു.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ പരീക്ഷാ കൺട്രോളറാണു നടപടിയെടുക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു മറുപടി. പരീക്ഷ കൺട്രോളറെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്രം അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് അറിയിച്ചത്. കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അധ്യാപകരെ ഡ്യൂട്ടിക്കു ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നാണ് സർവകലാശാല നിലപാട്. സബ് സെന്ററുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിനും ഉത്തരകടലാസുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ഇല്ലെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു.സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം ഇനിയും വർധിക്കാനിടയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പരീക്ഷ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന് രക്ഷകർത്താക്കളും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വിശദീകരണത്തിനായി പരീക്ഷ കൺട്രോളറെ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ലഭ്യമായില്ല.

English Summary: University of Kerala to go ahead with Exams