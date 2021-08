കന്യകമാരെ വിൽപനയ്ക്കു വച്ച ഭീകരത; ഐഎസിൽനിന്ന് എത്ര ദൂരെ താലിബാൻ?

താലിബാന്റെ ഭീകരതയിൽനിന്ന് ജീവനും കൊണ്ടോടുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് അഭയാർഥികളാണ് വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്. താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്നതും പലായനം ചെയ്യുന്നതും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടങ്ങിയ സംഘവുമാണ്. ഭീകരതയുടെ വലിയ ഇരകൾ സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളുമാണ്.

ഐഎസും താലിബാനും ഉൾപ്പെടെ മിക്ക ഭീകരസംഘടനകളും യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ത്രീകളെ തരാം എന്നു പറഞ്ഞാണ്. താലിബാനു മുൻപ് ഐഎസിന്റെ ക്രൂരതകളാണു ലോകം കണ്ടത്. താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ഐഎസ് കാലം അവസാനിച്ചതോടെ ഇപ്പോൾ തലപൊക്കിയിരിക്കുന്നത് താലിബാനും! മാറിയ കാലത്തിൽ, സ്ത്രീവിരുദ്ധ നയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഐസിനോട് എത്രമാത്രം അടുത്താണ് താലിബാൻ എന്നാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്...

'എന്റെ അവസ്ഥ ഇനി മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കും വരരുത്...'



2015ൽ യുഎന്നിന്റെ രക്ഷാസമിതിയിൽ ലോകം ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചു കേട്ട വാക്കുകളായിരുന്നു നാദിയാ മുറാദ് ബസി താഹയെന്ന 22കാരിയുടേത്. മൂന്നുമാസത്തോളം ഐഎസ് ഭീകരരുടെ ലൈംഗിക അടിമയായിരുന്നു നാദിയ. വടക്കൻ ഇറാഖിലെ സിൻജാർ താഴ്‌വരയിലെ കോച്ചോ എന്ന ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു യസീദി വംശജയായ നാദിയയുടെ കുടുംബം. മാതാവും 6 സഹോദരൻമാരും അടങ്ങിയ, വലിയ അല്ലലില്ലാതെ കഴിഞ്ഞു പോയിരുന്ന ഇടത്തരക്കാർ. ചരിത്രകാര്യങ്ങളിൽ തൽപരയായിരുന്നതിനാൽ ചരിത്രാധ്യാപികയാകാനായിരുന്നു നാദിയയുടെ ആഗ്രഹം.



നാദിയാ മുറാദ്. ചിത്രം: KARIM JAAFAR / AFP

എന്നാൽ 2014 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഗ്രാമീണരുടെ ജീവിതം കീഴ്മേൽ മാറ്റിമറിക്കാൻ കറുത്ത കൊടിനാട്ടി, പൊടി പിടിച്ച ട്രക്കിൽ തലപ്പാവും മുഖംമൂടിയും ധരിച്ച് തോക്കേന്തിയ ഐഎസ് ഭീകരർ കടന്നു വരുന്നത്. ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവരോടും പ്രദേശത്തെ ഒരു സ്കൂളിലേക്കു വരാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെയെത്തിയ സ്ത്രീകളെയെല്ലാം സ്കൂളിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി പൂട്ടിയിട്ടു. കയ്യിലുള്ള ആഭരണങ്ങളും മൊബൈലുമടക്കമുള്ളവ വാങ്ങിവച്ചു. താഴെ നിരയായി നിർത്തിയ 312 പുരുഷന്മാരെ നിർദാക്ഷിണ്യം വെടിവച്ചു കൊന്നു. അതിൽ നാദിയയുടെ 6 സഹോദരൻമാരുമുണ്ടായിരുന്നു.



ശേഷം പ്രായമായ സ്ത്രീകളെ കൂട്ടികൊണ്ടു പോയി കൊന്നു തള്ളി. അന്ന് നാദിയയ്ക്ക് മാതാവിനെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിൽക്കാലത്ത് ഈപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഭീകരരിൽനിന്ന് കുർദ് സേന തിരിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ എൺപതോളം സ്ത്രീകളെ ഒരുമിച്ചടക്കിയ വലിയ കുഴിമാടം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പ്രായമായതും, ഭംഗിയില്ലാത്തവരെന്ന് ഭീകരർക്കു തോന്നിയവരുമായ സ്ത്രീകളാണ് അന്നു തോക്കിൻ കുഴലിനു മുൻപിൽ പിടഞ്ഞു വീണത്. പ്രായമായ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും വെടിവച്ചിട്ട ശേഷം നാദിയ അടക്കമുള്ള യസീദി യുവതികളെ ട്രക്കിൽകുത്തി നിറച്ച് അന്ന് ഐഎസ് നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്ന മൊസൂളിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ‘യുദ്ധമുതലായി’ കടത്തിയ ഇവരെ അടിമച്ചന്തയിൽ കച്ചവടത്തിനു വച്ചു. എല്ലാം യസീദിവംശത്തിൽപ്പെട്ട വനിതകൾ.



ദ് ലാസ്റ്റ് ഗേൾ



യുവതികളെ ലൈംഗിക അടിമകളാക്കാൻ കയറിയിറങ്ങുന്ന ഭീകര പുരുഷാരം. ചന്തയിൽ വിൽപനയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്ന വെറും കച്ചവടച്ചരക്കുകളായേ ഇവരെ കണ്ടുള്ളു. കടയിൽനിന്ന് തൊട്ടു നോക്കി ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പോലെയാണ് കച്ചവടം. അടിമകളെ വാങ്ങാൻ വരുന്നവർക്ക് ഒന്നേ അറിയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. യുവതികളുടെ വയസ്സും കന്യകയാണോ എന്നതും..! വിൽപനച്ചരക്കായി ഈ മനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾ അവിടെ നിർവികാരതയോടെ ഇരുന്നു.



ഐഎസിലെ ഒരു ജ‍ഡ്ജിയായിരുന്നു നാദിയയെ വിലക്കുവാങ്ങിയത്. അയാൾ മതം മാറാൻ നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും നാദിയ കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ഒരു മാസത്തോളം അയാളുടെ ക്രൂര ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങൾക്ക് ഇരയാകേണ്ടി വന്നു. മറ്റൊരാൾക്കു ‘വിറ്റതോടെ’ ക്രൂരതകളും മറ്റും കൂടുകയല്ലാതെ കുറഞ്ഞില്ല. ലൈംഗിക അടിമയാക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണിയാകാതിരിക്കാൻ മരുന്നുകൾ കുത്തി വച്ചും കഴിപ്പിച്ചും ജനനനിയന്ത്രണം നടത്തിയിരുന്നത് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർ വിൽപനയ്ക്ക് ഗർഭം തടസ്സമാകാതിരിക്കാനായിരുന്നു ഇത്. മൂന്നുമാസത്തെ പീ‍ഡനങ്ങളിൽനിന്നും എങ്ങനെയോ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട നാദിയ ഇറാഖിലെ ഒരു മുസ്‌ലിം കുടുംബത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഭീകരർ എത്താത്ത കുർദ് സേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള യസീദി അഭയാർഥി ക്യാംപിൽ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് ജർമനിയിലേക്ക് പോവുകയുമായിരുന്നു.



ഐഎസ് ഭീകരർ സ്ത്രീകളോടും കുട്ടികളോടും യസീദി വംശജരോടും കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതകൾ 2015ൽ യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയിൽ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ നിറകണ്ണുകളോടെ നാദിയ പറഞ്ഞു. ‘ഞാൻ യാചിക്കുകയാണ്...ഞങ്ങളും അർഹിക്കുന്നുണ്ട് സമാധാനവും സുരക്ഷയും സന്തോഷവുമുള്ള ഒരു ജീവിതം നിങ്ങളെപ്പോലെ...’ ഭീകരതയ്ക്കും മനുഷ്യക്കടത്തിനും എതിരെ പോരാടാനും യസീദികളുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുമായി ജീവിതം മാറ്റിവച്ച നാദിയ 2018ൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്കാരം നേടി. ഇന്ന് മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന യുഎന്നിന്റെ ഗുഡ‌്‌വിൽ അംബാസഡറാണ്. താൻ അനുഭവിച്ച പീഡനങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീയും അനുഭവിക്കരുതെന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൽ സ്വജീവിതാനുഭവങ്ങൾ തന്റെ ആത്മകഥയായ ‘ദ് ലാസ്റ്റ് ഗേൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ നാദിയ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.



ക്രൂരത, പിശാചിനെ ആരാധിക്കുന്നവരെന്നു പറഞ്ഞ്...

കുർദ് വംശജരായ യസീദി മതക്കാരുടെ മൊത്തം ജനസംഖ്യ 10 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയേ വരൂ. അതിൽ 70% യസീദികളും താമസിക്കുന്നത് വടക്കൻ ഇറാഖിലെ സിൻജാർ പർവത നിരകളുടെ താഴ‌്‌വരയിലാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ സിറിയൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും തുർക്കിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലുമാണ്. ഇറാഖിലെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇവർ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപുതന്നെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പീ‍ഡനങ്ങൾക്കും വംശഹത്യയ്ക്കും ഇരയായവരാണ്. ഇസ്‌ലാം, ക്രിസ്ത്യൻ, സൊരാഷ്ട്ര മതങ്ങളുടെ വലിയ സ്വാധീനം യസീദി മതത്തിലുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് യസീദികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപവും.

നാദിയാ മുറാദ് (ഇടത്), ഡെനിസ് മുക്വെഗെ (വലത്) എന്നിവർ നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ. ചിത്രം: Tobias SCHWARZ / AFP

പിശാചിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഐഎസിലെ ഉൾപ്പെടെ ഭീകരർ യസീദികളെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടുന്നതും സ്ത്രീകളെ അടിമച്ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്നതും. ഏകദൈവ വിശ്വാസം പിന്തുടരുന്ന യസീദികളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ‘മലക് താവൂസ്’ ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യ സൃഷ്ടിയും പ്രിയപ്പെട്ട മാലാഖയുമാണ്. ആദിമ മനുഷ്യനെ വണങ്ങാൻ കൽപിച്ച ദൈവത്തോട് മണ്ണുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ വണങ്ങില്ലെന്നും തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തെ മാത്രമേ വണങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ ‘മലക് താവൂസ്’ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനും മനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച പരിശുദ്ധ മാലാഖയുമാണെന്നാണ് യസീദി മതം വിശ്വസിക്കുന്നത്.



എന്നാൽ ഇസ്‍‌ലാം മതത്തിലെ ഇബ്‌ലീസുമായി (പിശാച്) ഇതിനു വളരെയേറെ സാമ്യമുള്ളതിനാൽ പിശാചിനെ ആരാധിക്കുന്നവരെന്ന പേരിൽ ഇവർ നിരന്തരം വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു. മറ്റു മതങ്ങളിൽനിന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഉള്ളവരാണ് യസീദികൾ. പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇവർ ആരാധനാ കർമങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല. സൂര്യനു നേരെ അഭിമുഖമായി പ്രാർഥിക്കുന്നതു കൊണ്ട് സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ആദ്യ ബുധനാഴ്ച പുതുവൽസരമായാണ് വിശ്വാസികൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. മലക് താവൂസ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിവന്ന ദിനമെന്ന വിശ്വാസപ്രകാരമാണിത്.‘ചുവന്ന ബുധൻ’ എന്ന പേരിൽ മൂന്നു ദിവസം നീളുന്ന വിപുലമായ ഈ ആഘോഷം യസീദികളുടെ പ്രധാന ആഘോഷ ദിനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇറാഖിലെ ഷേഖാൻ ജില്ലയിലെ ‘ലാലിഷ്’ ആരാധനാലയമാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന പുണ്യകേന്ദ്രമായി അറിയപ്പെടുന്നത്.



സ്ത്രീകൾക്കു നേരെ കാടൻ നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഐഎസിനേക്കാളും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല ഇപ്പോൾ അഫ്ഗാനിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്ന താലിബാനും. കൊച്ചുകുട്ടികളെപ്പോലും അവർ വെറുതെ വിടില്ലെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാനിലെ സ്വാത് താഴ്‌വരയിൽ വച്ച് മലാല യൂസുഫ്സായിക്കു നേരെ വെടിയുതിർത്ത സംഭവം. തീവ്രനിലപാടുകളിൽ അയവു വരുത്തുമെന്ന് താലിബാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യാന്തര സമൂഹവും അഫ്ഗാൻ ജനതയും അത് വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല. അതിനു കാരണവും ഭൂതകാലത്തിൽനിന്ന് ലോകത്തിനു നേരെ ഇന്നും തുറിച്ചുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന താലിബാൻ ഭീകരതയാണ്.



