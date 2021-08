വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു കോടിയിലേറെ ഡോസ് വാക്സീൻ, റെക്കോർഡ്; പ്രശംസിച്ച് മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു കോടിയിലേറെ പേർക്കു കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകി റെക്കോർഡിട്ട് രാജ്യം. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 10,063,931 ഡോസ്. നേട്ടം സാധ്യമാക്കിയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അഭിനന്ദിച്ചു.

28 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്ത ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഒന്നാമത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള കർണാടക 10 ലക്ഷത്തിലേറെ കുത്തിവയ്പ് നടത്തി. മൂന്നാമതുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര 9 ലക്ഷത്തിലധികം വാക്സീനും ഉപയോഗിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

മൂന്നാം തരംഗ ഭീഷണി മുന്നിൽകണ്ട് രാജ്യത്ത് വാക്സിനേഷന് വേഗം കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു നടപടി. വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിച്ചശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാക്സീന്‍ നൽകിയതും ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ്. ഈ മാസം 15 കോടിയിലേറെ ഡോസ് വാക്സീനാണു രാജ്യത്തു വിതരണം ചെയ്തത്.

