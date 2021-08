അസമില്‍ ഡിഎൻഎൽഎ പ്രവർത്തകർ ട്രക്കുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി; അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഗുവാഹത്തി∙ ദിമസ നാഷനൽ ലിബേറഷൻ ആർമി (ഡിഎൻഎൽഎ) പ്രവർത്തകർ അസമിലെ ദിമ ഹസാവോ ജില്ലയിലെ ദിയുങ്‌ബ്രയ്‌ക്ക് സമീപം ട്രക്കുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് അഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഏഴ് ട്രക്കുകൾ കത്തിനശിച്ചു. അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർക്കും ജനത്തിനുമെതിരെ ഭീകരർ നിരവധി തവണ വെടിവച്ചതായി അസം പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



പൊലീസും അസം റൈഫിൾസ് യൂണിറ്റും മേഖലയിൽ പരിശോധന ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് മേധാവി ജയന്ത് സിങ് പറഞ്ഞു. ഗുവാഹത്തിയിൽനിന്ന് 200 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സംഭവം. അടുത്തുള്ള സിമന്റ് നിർമാണ പ്ലാന്റിലേക്കുള്ള കൽക്കരിയും മറ്റു വസ്തുക്കളും കൊണ്ടുപോകുന്ന ട്രക്കുകളാണ് അഗ്നിക്കിരയാക്കിയത്.

നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിയർ റെയിൽവേയുടെ (എൻ‌എഫ്‌ആർ) പ്രത്യേക ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഓടുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ട്രെയിൻ സർവീസിന്റെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

