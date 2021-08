ഇരട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചത് 85 പേർ; വീണ്ടും ആക്രമണത്തിന് സാധ്യത

കാബൂൾ ∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാബൂളിലുണ്ടായ ഇരട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ 85 പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. 13 യുഎസ് സൈനികരും 28 താലിബാൻകാരും ഉൾപ്പെടെയാണ് 85 മരണം. ബോംബ് സ്ഫോടനത്തോടൊപ്പം വെടിവയ്പും ഉണ്ടായതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ അരികിലുള്ള കനാലിനു ചുറ്റും മൃതദേഹങ്ങൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നത് അഫ്ഗാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചിത്രീകരിച്ച വിഡിയോയിൽ കാണാം.

കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെ അബ്ബി ഗേറ്റിനു തൊട്ടരികെയായിരുന്നു ആദ്യ സ്ഫോടനം. രക്ഷാദൗത്യ വിമാനങ്ങളിൽ കയറാനായി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് നൂറുകണക്കിന് പേരെത്തിയിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കിടയിലാണു സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. അല്‍പസമയത്തിനകം വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്തുള്ള ബാരണ്‍ ഹോട്ടലിനരികെ രണ്ടാം സ്ഫോടനവുമുണ്ടായി. നിരവധി സൈനികര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

അക്രമികള്‍ കനത്ത വില നല്‍കേണ്ടി വരുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഐഎസ് തീവ്രവാദികള്‍ പരാജയപ്പെടും. അഫ്ഗാനില്‍ നിന്നുള്ള ഒഴിപ്പിക്കല്‍ നടപടികള്‍ ഓഗസ്റ്റ് 31നകം പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നും ബൈഡൻ വ്യക്തമാക്കി.

രണ്ട് സ്ഫോടനങ്ങളും ചാവേർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായതാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ബോംബുകൾ സ്ഥാപിച്ചതാകാനും വഴിയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. കൂടുതൽ ഐഎസ് ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ യുഎസ് അഫ്ഗാനിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി.

വിമാനത്താവളം ലക്ഷ്യമാക്കി റോക്കറ്റുകളോ കാർ ബോംബുകളോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ യുഎസ് കമാൻഡർമാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് മേധാവി ജനറൽ ഫ്രാങ്ക് മക്കെൻസി പറഞ്ഞു.

English Summary: 85 Killed In Kabul Airport Carnage; US On Alert For More ISIS Attacks