ജർമൻ നഗരത്തിൽ സൈക്കിളിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ച് അഫ്ഗാൻ മുൻമന്ത്രിയുടെ ജീവിതം

ലെപ്സിഗ് (ജർമനി) ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഒരു മുൻ മന്ത്രി ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതു ജർമനിയിൽ സാധനങ്ങൾ ഡെലിവറി ചെയ്തെന്നു റിപ്പോർട്ട്. മുൻ മന്ത്രി സായേദ് സാദത്താണു കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ജർമനിയിലേക്കു കുടിയേറിയത്. ‘മികച്ച ഭാവി’ ലക്ഷ്യമിട്ട് ജർമൻ നഗരമായ ലെപ്സിഗിലെത്തിയ സാദത്ത് സൈക്കിളിൽ സാധനങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചുനൽകിയാണു ജീവിക്കുന്നത്.

സർക്കാരിൽ രണ്ടു വർഷം മന്ത്രിയായിരുന്നയാൾ ഇങ്ങനെയൊരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ അഫ്ഗാനിലെ പലരും വിമർശിച്ചതായി സാദത്ത് പറയുന്നു. ‘എങ്കിലും ഒരു ജോലി എന്നതു പ്രധാനമാണ്. അതിൽ കുറ്റബോധമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. മറ്റു രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഇതേ വഴി സ്വീകരിക്കണം. ഒളിച്ചിരിക്കാതെ പൊതുജനങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുകയാണു വേണ്ടത്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഫ്ഗാനില്‍നിന്നു യുഎസ് സേന പിൻമാറിത്തുടങ്ങിയതോടെ അഭയം തേടി ജർമനിയിലെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിവരികയാണ്. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ വർഷം ഇത് 130 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. തന്റെ മുൻപരിചയം വച്ച് ജർമനിയിൽ ഒരു ജോലി തരപ്പെടുത്താമെന്നാണു സാദത്ത് കരുതിയിരുന്നത്. ഐടിയിലും ടെലികോമിലും ബിരുദമുള്ള സാദത്തിനു പക്ഷേ, ജർമന്‍ ഭാഷ അറിയാത്തതിനാൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല. സാദത്തിന് ബ്രിട്ടിഷ് പൗരത്വവുമുണ്ട്.

വൈകിട്ടത്തെ ഷിഫ്റ്റിൽ ആറു മണിക്കൂറോളമാണ് ലീഫെറാൻഡോ കമ്പനിക്കായി സാദത്ത് സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുന്‍പ് നാലു മണിക്കൂർ ജര്‍മന്‍ ക്ലാസിന് പോകും. സൈക്കിളിലുള്ള ഡെലിവറി തുടക്കത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണെന്നു സാദത്ത് പറയുന്നു. ‘നഗരത്തിലെ ഗതാഗത തിരക്കിലെ സൈക്കിള്‍ സഞ്ചാരം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ പുറത്തു പോയി കൂടുതൽ ആളുകളെ കണ്ടാലേ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കൂ’– സാദത്ത് പറഞ്ഞു.

