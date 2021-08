30 വരെ അതിതീവ്ര മഴ; ഡാമുകളുടെ ശേഷി വിലയിരുത്തി കെഎസ്ഇബി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഈ മാസം 30 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുള്ള മുൻകരുതലുകൾ നടപടികളുമായി കെഎസ്ഇബി. ബാണാസുര സാഗർ റിസർവോയറിലെ നീരൊഴുക്ക് പരിഗണിച്ച് ആവശ്യമെങ്കിൽ ജലം കക്കയം റിസർവോയറിലക്കു തിരിച്ചുവിടാൻ ബോർഡ് യോഗം അനുവാദം നൽകി. താരതമ്യേന ചെറിയ സംഭരണികളായ പെരിങ്ങൽകുത്ത്, കല്ലാർകുട്ടി, മൂഴിയാർ, ലോവർ പെരിയാർ എന്നിവ സാധാരണ മഴക്കാലത്തു നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നവയാണ്. ഇവയുടെ ജലവിതാനം ക്രമീകരിച്ച് നിയന്ത്രിത അളവിൽ താഴേക്ക് അധികജലം ഒഴുക്കും.

പറമ്പിക്കുളം–ആളിയാർ കരാറിന്റെ ഭാഗമായ കേരള ഷോളയാർ ജലംസംഭരണി സെപ്റ്റംബർ 1ന് പൂർണ ജലനിരപ്പായ 2663 അടി കരാർ പ്രകാരം നിറയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ജലവിതാനം 2661.5 അടിയാണ്. നിലവിലെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള ഷോളയാർ പവർഹൗസ് പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും തമിഴ്നാട് ഷോളയാറിൽനിന്നു കേരളത്തിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു ജലനിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.



ഡാമുകളുടെ ചുമതലയുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും അവധി ഒഴിവാക്കി 31 വരെ പൂർണസമയം ഡ്യൂട്ടിയിൽ തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വാർത്താവിനിമയ–ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ, ഡാം ഷട്ടറുകളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനം എന്നിവ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു നിർദേശിച്ചു. ഇടുക്കി–ഇടമലയാർ റിസർവോയറുകളിൽ തീവ്രമഴയുണ്ടായാലും ആവശ്യമായ ജലം സംഭരിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്നും കക്കി–ബാണാസുര സാഗർ റിസർവോയറുകളിൽ നിലവിലുള്ള നീരൊഴുക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ബോർഡ് വിലയിരുത്തി.



English Summary: KSEB prepared to manage any situation due to heavy rain in coming days