നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നൂറിലേറെ ജീവനക്കാർക്ക് കോവിഡ്; വ്യാപനം രൂക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നൂറിലേറെ ജീവനക്കാര്‍ക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും കോവിഡ്. 15–ാം കേരള നിയമസഭയുടെ രണ്ടാം സമ്മേളനത്തിന് ശേഷമാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായത്.



ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ സഭാ സമിതികള്‍, യോഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ടാഴ്ചത്തേയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ലെജിസ്‌ലേച്ചർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷന്‍ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തു നല്‍കി. നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ അടിയന്തര കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ രണ്ടാം സമ്മേളനത്തിനുശേഷം ഭൂരിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും കോവിഡ് പിടിപെട്ടു എന്ന തരത്തില്‍ ചില സംഘടനകള്‍ നല്‍കിയ വാര്‍ത്ത തീര്‍ത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നു നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി പ്രതികരിച്ചു. 1750ലേറെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തില്‍ നിലവില്‍ നാമമാത്രമായവര്‍ക്കു മാത്രമാണു രോഗബാധയുണ്ടായത്. സഭാ സമ്മേളനത്തിനുശേഷം നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ രണ്ടുപേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയത്. പൊതുസമൂഹത്തില്‍ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളില്‍നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ വിട്ടുനില്‍ക്കണമെന്നു നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി അഭ്യർഥിച്ചു.

English Summary: More than 100 covid cases reported in Kerala Assembly Secretariat