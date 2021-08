ബെംഗളൂരു∙ മൈസൂരു കൂട്ട ബലാത്സംഗക്കേസിൽ വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയ കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ചു.‘ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല’ എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് പ്രസ്താവന പിൻവലിച്ചത്. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.’– മന്ത്രി പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വിവാദ പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു,

കർണാടക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അരഗ ജ്ഞാനേന്ദ്രയാണ് വ്യാഴാഴ്ച വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത് . ‘മൈസൂരുവിൽ ബലാത്സംഗം നടന്നു, പക്ഷേ, കോൺഗ്രസ് എന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ സംഭവത്തിൽ അവർ രാഷ്ട്രീയ മൈലേജ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.’– പെൺകുട്ടിയെ സന്ദർശിച്ചശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാവരുടെയും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ കർശനമാക്കുമെന്നും ജ്ഞാനേന്ദ്ര പറഞ്ഞു. പൊലീസ് കേസ് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നും കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടുമെന്നും മൈസൂരു കൂട്ടബലാത്സംഗ കേസ് പരാമർശിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary: After Congress 'raping me' comment, Karnataka minister says 'no intention to hurt anybody