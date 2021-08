ഡൽഹിയിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ സ്കൂൾ തുറക്കും; ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 9 മുതൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹിയിൽ ഘട്ടംഘട്ടമായി സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ഒമ്പതു മുതൽ 12ാം ക്ലാസുവരെ ആരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനം. സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് 6 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളും തുടങ്ങും. ഡൽഹി ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ (ഡിഡിഎംഎ) യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഡിഡിഎംഎ രൂപീകരിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി അടുത്ത മാസം മുതൽ സ്കൂളുകൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി വീണ്ടുംതുറക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

ബുധനാഴ്ച സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ, സീനിയർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങണമെന്നും തുടർന്നു മിഡിൽ, പ്രൈമറി ഗ്രേഡ് വിദ്യാർഥികൾക്കും ക്ലാസ് തുടങ്ങണമെന്നാണ് ശുപാർശ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും സ്കൂളുകൾ ഭാഗികമായി തുറക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ഡൽഹി സർക്കാർ ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ 9-12 ക്ലാസുകൾക്ക് മാത്രമേ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസുകൾ അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.

നിലവിൽ 10, 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രവേശനത്തിനും ബോർഡ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും രക്ഷിതാക്കളുടെ സമ്മതത്തോടെ സ്കൂളുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട്.



English Summary: Phased Reopening Of Delhi Schools For Classes 6-12 From Sept.1