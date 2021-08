സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീപിടിത്തം: മദ്യക്കുപ്പികൾ എവിടെനിന്ന്?; ഒരു വർഷമായിട്ടും അജ്ഞാതം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ വിഭാഗത്തിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായപ്പോൾ സ്ഥലത്തുനിന്നു കണ്ടെത്തിയ മദ്യക്കുപ്പികൾ എത്തിയത് എങ്ങനെ എന്നത് ഒരു വർഷമായിട്ടും അജ്ഞാതം. തീപിടിത്ത‍ത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർ‍ട്ട് നൽകിയ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം, മദ്യക്കുപ്പികൾ കണ്ടെത്താ‍നിടയായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി അന്വേഷിച്ചു‍മില്ല. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മദ്യക്കുപ്പി കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിനു ശുപാർശ ചെയ്തു തടിയൂ‍രുകയാണ് എഡിജിപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ചെയ്തതെന്നാണു ആരോപണം.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 25ന് തീപിടു‍ത്തമുണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ മദ്യക്കുപ്പികളെ‍ക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം പൊലീസ് മുക്കി. സെക്രട്ടേറിയറ്റിനുള്ളിൽ മദ്യക്കുപ്പികൾ കണ്ടെത്തിയ വിവരം മാധ്യമങ്ങൾ അറിയാനിട‍‍യായാൽ വിവാദമാകു‍മെന്നു പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ ഉന്നതന്റെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു മദ്യക്കുപ്പികൾ കണ്ടെത്തിയ വിവരം മറച്ചുവച്ചത്. എന്നാൽ, ഫൊറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയിലെ വിദഗ്ധർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ മദ്യക്കുപ്പിക‍ളെക്കുറിച്ചു പരാമർശിച്ച‍തോടെ പൊലീസ് വെട്ടിലായി.

അര ലീറ്റർ വീതമുള്ള രണ്ടു മദ്യക്കുപ്പി‍കളാണ് സ്ഥലത്തുനിന്നു ലഭിച്ചത്. മദ്യത്തിന്റെ അംശവും കുപ്പികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥലത്തുനിന്നും കന്റോൺമെന്റ് പൊലീസാണ് കുപ്പികൾ കണ്ടെടുത്തതെങ്കിലും ഇവ രഹസ്യമാക്കി വച്ചു. തുടർന്ന് ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കായി കോടതി മുഖേന ഫൊറൻസിക് സയൻസ് ലാബിലേക്ക് അയച്ചു.

ഒഴിവു ദിനങ്ങളിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ചില വകുപ്പുകളിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒത്തു കൂടാറുണ്ടെന്നും മദ്യപിക്കാറുണ്ടെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെ‍ടെയുള്ളളർക്ക് സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. തീപിടിത്തം ഉണ്ടാകുന്നതിനു ഒരാഴ്ച മുൻപുള്ള ഞായറാഴ്ച ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രോട്ടോക്കോൾ വിഭാഗത്തിൽ ഒത്തു കൂടിയതായും ഒരുമി‍ച്ചിരുന്നു മദ്യപിച്ചതായും സൂചനയുണ്ട്. അന്നു കഴിച്ച മദ്യത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ് ഓഫിസിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചത്.

മുൻപ്, സെക്രട്ടേറിയേ‍റ്റിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ വരാന്ത‍യ്ക്കു മുന്നിൽ പഴയ അലമാരകൾ മാറ്റണമെന്നു നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് അലമാരകൾ, ഹൗസ് കീപ്പിങ് വിഭാഗം തുറന്നപ്പോഴും മദ്യക്കുപ്പികൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Police gives report on secretariat fire, presence of liquor bottles not investigated