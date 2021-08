ചെളിയിൽ പുതഞ്ഞ് വെടിയേറ്റു വീണ യുഎസ് സൈനികർ; ഫോട്ടോയും താലിബാന് ആയുധം

ഒരുവശത്ത് സുരക്ഷ തേടി അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങൾ പലായനം നടത്തുമ്പോൾ മറുവശത്ത് ‘ചരിത്രവിജയം’ ആഘോഷിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് താലിബാൻ. സ്‌കൂളുകളും മാളുകളും തല്ലിത്തകർത്ത് അവർ ആധിപത്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു. രാജ്യം വരുതിയിലാണെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാലം അഫ്ഗാൻ ‘അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്നവരോട്’ രാജ്യം വിടാൻ അന്ത്യശാസനം നൽകുന്നു. അതിനിടെയാണ്, ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ചിത്രത്തെ താലിബാൻ സംഘാംഗങ്ങൾ ‘അനുകരിച്ച’ സംഭവം വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞത്. ആ ചിത്രത്തിന്റെ വികലമായ പുനരാവിഷ്‌ക്കാരം കൃത്യമായി ചെന്നുകൊണ്ടതാകട്ടെ യുഎസിന്റെ നെഞ്ചിലും.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ ജപ്പാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്ന ഇവോ ജീമ ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുത്ത്, അമേരിക്കൻ സേനയിലെ നാലു സൈനികർ ചേർന്ന് യുഎസ് പതാക നാട്ടുന്ന ചിത്രത്തെയാണ് താലിബാൻ അനുകരിച്ചത്. അന്ന് അസോഷ്യേറ്റഡ് പ്രസ് വാർത്താ ഏജൻസിക്കു വേണ്ടി ജോ റോസേന്താൽ എന്ന ഫൊട്ടോഗ്രാഫറാണു ചിത്രം പകർത്തിയത്. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷംതന്നെ, 1945ല്‍, അദ്ദേഹത്തിന് പുലിറ്റ്‌സർ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ ചിത്രവുമായിരുന്നു ഇത്. അതും പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഒൻപതാം മാസത്തിൽ. ഇന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ, അമേരിക്കൻ യുദ്ധചരിത്രത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്ന കാഴ്ചകളിലൊന്നായി ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രം ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇവോ ജീമയിലെ വിജയത്തെ വികലമായി അനുകരിക്കുകയായിരുന്നു താലിബാന്റെ ഏറ്റവും കരുത്തരായ ബദ്‌രി 313 ബറ്റാലിയനിലെ അംഗങ്ങൾ. അതും, യുഎസ് സൈനികർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ യൂണിഫോം ധരിച്ച്! കാബൂളിന്റെ കാവലിന് താലിബാൻ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സൈനിക വിഭാഗമാണു ബദ്‌രി. ലോകമെമ്പാടും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ പ്രതീകമായി നിലനിന്ന ‘റൈസിങ് ദ് ഫ്ലാഗ് ഓൺ ഇവോ ജീമ’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെയും ആ ദ്വീപിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിന്റെയും പ്രസക്തി എന്താണ്? അതുമായി എന്തു ബന്ധമാണ് താലിബാന്റെ പരിഹാസത്തിനുള്ളത്?

ഇവോ ജീമയിലെ പോരാട്ടം

ജപ്പാന്റെ തീരത്തുനിന്ന് 750 മൈൽ മാറി നിലകൊണ്ടിരുന്ന ഇവോ ജീമ ദ്വീപ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് യുഎസിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്ത്രപ്രധാനമായ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് എയർഫീൽഡുകളായിരുന്നു പ്രധാന ആകർഷണം. ഇവോ ജീമോ പിടിച്ചെടുത്താൽ പിന്നെ ജപ്പാനിലേക്കു കടക്കാനും ആക്രമണത്തിനും യുഎസിനു കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വരില്ല. യുഎസിന്റെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കും യുദ്ധക്കപ്പലുകൾക്കും അത്രയേറെ അനുയോജ്യമായ താവളമായിരുന്നു ആ ദ്വീപ്.

ജപ്പാന്റെ നാവികസേനയാകട്ടെ ആ സമയം ഭൂരിപക്ഷം യുദ്ധക്കപ്പലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലും. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഇവോ ജീമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദ്വീപുകൾക്കു നേരെ ആക്രമണം നടന്നാലും പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് സൈനികസന്നാഹമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. ജപ്പാന്റെ ഈ ദൗർബല്യത്തെപ്പറ്റി രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ച യുഎസ് ഇവോ ജീമ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നീക്കമാരംഭിച്ചു. 1945 ഫെബ്രുവരിയിൽ ദ്വീപിനു ചുറ്റും അമേരിക്കൻ സഖ്യകക്ഷികളുടെ ഉൾപ്പെടെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളും യുദ്ധ വിമാനങ്ങളും നിറഞ്ഞു. ദ്വീപിനു നേരെ കനത്ത ബോംബാക്രമണമുണ്ടായി. എന്നാൽ വളരെ ദുർബലമായിരുന്നു ജപ്പാന്റെ പ്രതിരോധം.

അതോടെ, ഇവോ ജീമ കൈപ്പിടിയിലൊതുങ്ങിയെന്ന സന്തോഷത്തോടെ യുഎസ് സൈന്യം ഫെബ്രുവരി 19ന് കരയിലേക്കു കടന്നു. എന്നാൽ പർവതനിരകളും കാടുകളും നിറഞ്ഞ ദ്വീപിൽ ജാപ്പനീസ് ജനറൽ തഡമിചി കുരിബയാഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഎസ് സൈന്യത്തെ വീഴ്ത്താനുള്ള തന്ത്രങ്ങളൊരുങ്ങിയിരുന്നു. അഗ്നിപർവതത്തിൽനിന്നുള്ള ചാരം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ദ്വീപിന്റെ തീരപ്രദേശം. അതിനാൽത്തന്നെ ചെളി പോലെ കുഴഞ്ഞ മണ്ണിൽ കാൽ പുതഞ്ഞു പോയ യുഎസ് സൈനികർക്ക് വളരെ പാടുപെട്ടേ നടക്കാനായിരുന്നുള്ളൂ. ദ്വീപിലേക്ക് കടന്ന് വളരെ ആയാസപ്പെട്ടുള്ള ആ നടത്തത്തിനിടെ പർവതങ്ങൾക്കു മുകളിൽ നിലയുറപ്പിച്ച ജാപ്പനീസ് സൈന്യം വെടിവയ്പ് തുടങ്ങി.

ദ്വീപിനകത്ത് ആരുമുണ്ടാകില്ലെന്നും, ഉണ്ടായിരുന്നവർതന്നെ ബോംബാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും കരുതി മുന്നേറിയ യുഎസ് സൈനികർ ഓരോരുത്തരായി മരിച്ചു വീണു. എന്നിരുന്നാലും ഒരു വിധം മുന്നേറിയ സൈനികർക്ക് വൈകാതെതന്നെ ഇവോ ജീമോയിലെ രണ്ട് എയർഫീൽഡുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനായി. ഇവോ ജീമയിൽ യുദ്ധമാരംഭിച്ച് നാലാം നാൾതന്നെ ദ്വീപിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ സുരിബാച്ചി പർവതം പിടിക്കാനും യുഎസ് സൈന്യത്തിനായി. അവിടെ പതാക ഉയർത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ജോ റോസെന്താൽ പകർത്തിയതും ലോകപ്രശസ്തമായതും.

സുരിബാച്ചിയിലും തീരാതെ...

വെറും നാലു ദിവസത്തിൽ തീരുമെന്നു കരുതിയ യുദ്ധം നാലാഴ്ചയോളമാണ് ഇവോ ജീമ ദ്വീപിൽ അരങ്ങേറിയത്. 70,000ത്തോളം വരുന്ന യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നു സൈനികരേ ജപ്പാന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. യുഎസ് സൈനികരിൽ 25,000ത്തോളം പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. ഏഴായിരത്തോളം പേർ മരിച്ചു വീണു. ജപ്പാന്റെ ഭാഗത്ത് ആൾബലം കുറഞ്ഞു വന്നെങ്കിലും മേജർ കുരിബയാഷിയുടെ തന്ത്രങ്ങളുമായി രാത്രികളിൽ അവർ ഒളിയാക്രമണം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പർവത നിരകളിൽ പ്രത്യേക താവളം ഒരുക്കി പതുങ്ങിയിരുന്നായിരുന്നു ജപ്പാന്റെ ആക്രമണം.

1945 മാർച്ച് 25ന് അവശേഷിച്ച മുന്നൂറോളം വരുന്ന ജാപ്പനീസ് സൈനികരും യുഎസിനു മേൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. ജപ്പാന്റെ കുപ്രസിദ്ധമായ ‘ബാൻസായ്’ യുദ്ധമുറയായിരുന്നു ഇതിനായി അവർ പ്രയോഗിച്ചത്. ഒരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, കീഴടങ്ങാൻ തയാറാകാത്ത ചാവേറാക്രമണം. യുഎസിന്റെ പിടിയിൽപ്പെടുമെന്നുറപ്പായാൽ കത്തി സ്വയം കുത്തിയിറക്കിയോ മറ്റോ ജീവൻ വെടിയുന്ന രീതി. പക്ഷേ അവസാന ശ്വാസം അവരെ ഇക്കൂട്ടർ പൊരുതും. രണ്ടും കൽപിച്ചുള്ള ആ ജാപ്പനീസ് ആക്രമണത്തിൽ യുഎസ് സൈന്യത്തിലെ പലർക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിജയം അവരുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നു. പിന്നെയും ആഴ്ചകളോളം ദ്വീപിൽ പരിശോധന നടത്തിയാണ് യുഎസ് സൈന്യം ജപ്പാന്റെ അവശേഷിച്ച സൈനികരെ പിടികൂടിയത്.

ഇവോ ജീമ മെമോറിയൽ. ചിത്രം: MLADEN ANTONOV / AFP

പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ പക്ഷേ ജപ്പാനു നേരെയുള്ള ആക്രമണത്തിന് ഇവോ ജീമ ദ്വീപ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ യുഎസിനായില്ല. മറിച്ച് എയർഫീൽഡുകൾ എമർജൻസി ലാൻഡിങ്ങിനു മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കാനാകും വിധം പുനർനിർമിച്ചെന്നു മാത്രം. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും ‘ക്രൂരമായ’ പോരാട്ടങ്ങളിലൊന്ന് അരങ്ങേറിയ ദ്വീപെന്ന നിലയിലാണ് ഇവോ ജീമ അറിയപ്പെടുന്നത്. അമേരിക്കൻ ദേശീയതയുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് ഇന്നും ആ ചിത്രം. അതിനാൽത്തന്നെ, 1775 മുതലുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ യുഎസിനു വേണ്ടി ജീവൻ ബലികൊടുത്ത സൈനികർക്കായി സ്മാരകം ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഈ ചിത്രമായിരുന്നു മാതൃകയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അങ്ങനെ 1954ൽ വിർജീനിയയിൽ ‘മറീൻ കോർ വാർ മെമോറിയൽ’ ശില്‍പമായും ഈ ചിത്രം മാറി.

ആ പതാക ഉയർത്തലിനു പിന്നിൽ?

ആയിരക്കണക്കിന് സൈനികരുടെ ജീവൻ ബലി കൊടുത്തിട്ടും ഇവോ ജീമ ദ്വീപ് ജപ്പാനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള യുദ്ധത്തിൽ യുഎസിനു പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലെന്നതാണു ചരിത്രം. സമാന അവസ്ഥയാണ് അഫ്ഗാനിലും യുഎസിനു സംഭവിച്ചതെന്നാണ് താലിബാൻ പറയുന്നത്. 2001 മുതല്‍ രാജ്യത്തു തുടർന്നിട്ടും ഒടുവിൽ തോൽവിക്കു സമാനമായ തിരിച്ചുപോക്കാണ് യുഎസിന് സംഭവിച്ചതെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. പക്ഷേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഈ കാലയളവിൽ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങളിൽ യുഎസ് വഹിച്ച പങ്ക് എന്താണെന്ന് താലിബാന് നന്നായറിയാം.

ബദ്‌രി യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ താലിബാൻ പതാക ഉയർത്തുന്നു (ഇടത്), ഇവോ ജീമയിൽ യുഎസ് പതാക ഉയർത്തുന്ന സൈനികർ (വലത്)

താലിബാന്റെ ‘സാംസ്‌കാരിക പ്രതീകങ്ങൾ’ പലതും അപ്രത്യക്ഷമായി. താടി വടിച്ച് പുരുഷന്മാർക്ക് നിരത്തിലിറങ്ങാമെന്നായി, ആധുനിക വസ്ത്രം ധരിച്ച് വനിതകൾക്കു വഴി നടക്കാമെന്നായി, ബ്യൂട്ടി പാർലറുകൾ വന്നു, വിനോദ പരിപാടികൾ അഫ്ഗാൻ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി...ഇങ്ങനെ പുതിയ പല കാര്യങ്ങളും രാജ്യത്ത് ഉയർന്നുവന്നതിനെ താലിബാൻ അസഹിഷ്‌ണുതയോടെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടിരുന്നത്. തിരിച്ചടിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ യുഎസ് സാംസ്ക്കാരിക ദേശീയതയുടെ പ്രതീകമായ ചിത്രത്തെത്തന്നെ വികലമായി അനുകരിച്ച് താലിബാൻ പ്രതികാരവും ചെയ്തു.

പുതിയ താലിബാൻ പ്രൊപ്പഗാൻഡ?

രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ആയുധങ്ങൾകൊണ്ടു മാത്രമല്ല, ആശയം കൊണ്ടുമാവാമെന്ന് നിരവധി ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് സ്വന്തമെന്ന് കരുതിയ ചിത്രത്തെ, അവരുടെതന്നെ യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരിക്കാൻ താലിബാൻ സൈനികർ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ ലക്ഷ്യം വച്ചതും അത്തരമൊരു പ്രതികാരമാണെന്ന് നിരീക്ഷകരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അഫ്‌ഗാനിൽ താലിബാൻ നടത്തിയ ‘പോരാട്ടം’ വാസ്തവത്തിൽ രാജ്യത്തിന് എതിരെയാണെന്ന് താലിബാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല.

രാജ്യത്തെ കയ്യേറിയ വിദേശ ശക്തികളിൽനിന്ന് രാജ്യത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തോക്കെടുത്തതെന്നാണ് കാലാകാലങ്ങളായി അവർ ഉയർത്തുന്ന വാദം. താലിബാൻ യുദ്ധം ചെയ്‌തത്‌ യുഎസിന് എതിരെ ആയിരുന്നെന്നും യുഎസിന്റെ കീഴടങ്ങലാണ് അഫ്ഗാൻ മലനിരകളിലൊന്നിൽ സ്വന്തം പതാക ഉയർത്തിയ ചിത്രത്തിലൂടെ ആഘോഷിച്ചതെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിന് അരികിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന താലിബാൻ സൈനികൻ. ചിത്രം: WAKIL KOHSAR / AFP

അഫ്ഗാന്‍ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തതിനു ശേഷമുള്ള പ്രൊപ്പഗാൻഡ ക്യാംപെയ്നുകളിൽ താലിബാൻ മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് എന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണിതെന്നും നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനും മറ്റുമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ താലിബാൻ അത്തരം രീതികളിൽനിന്നു മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോൾ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെയായിരുന്നു താലിബാന്റെ ബദ്‌രി 313 യൂണിറ്റിലെ നാല് അംഗങ്ങൾ പതാക ഉയർത്തുന്ന ചിത്രം താലിബാൻ ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

രാജ്യം വിട്ടുപോകുന്ന യുഎസ് സേനയുടെ മനോവീര്യം തകർത്ത് സമ്പൂർണാധിപത്യം നേടിയതായി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള താലിബാൻ ശ്രമങ്ങളുടെ പുതിയ രൂപമായും ഈ ചിത്രത്തെ കാണാം. ഇത്തരമൊരു പിന്മാറ്റത്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഇത്രയേറെ യുഎസ് സൈനികർ അഫ്ഗാനിൽ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചത് എന്ന് മുൻസൈനികർ ഉൾപ്പെടെ ചോദ്യങ്ങളുയർത്തിയിരിക്കുന്ന നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച്.

ഫോട്ടോയ്ക്കുമപ്പുറം...

ഈ ഫോട്ടോ മാത്രമല്ല, അഫ്‌ഗാനിസ്‌ഥാനിൽ ഭരണം പിടിച്ച ആവേശത്തിൽ യുഎസ് സേനയുടെ വാഹനങ്ങളും തോക്കുകളും യൂണിഫോമുമെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്ന താലിബാനികളുടെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. യുഎസ് സൈനികരുടെ ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങളും സൈനിക ഡ്രോണുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ താലിബാൻ കരങ്ങളിൽ എത്തിയതിന്റെ തെളിവായിരുന്നു അത്. യുഎസ് സൈനിക റൈഫിളുകൾ ഉൾപ്പെടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സൈനികരുടെ വിഡിയോ താലിബാൻ പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാനലുകളിലും നിരന്തരം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു.

വിർജീനിയയിലെ മറീൻ കോർ വാർ മെമോറിയൽ. ചിത്രം: SAMUEL CORUM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വിദേശ ശക്തികൾ കാൽ കുത്താതിരിക്കുകയെന്നതാണ് താലിബാന്റെ ലക്ഷ്യം. അഫ്‌ഗാനിൽ നേടിയ ഭരണം നിലനിർത്താൻ പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയുമുൾപ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളോട് സഹകരിച്ചു പോകാനാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുഎസിനോടും ബ്രിട്ടനോടും അടുക്കാൻ അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ല. ആ രാജ്യങ്ങൾ ഇനിയും അഫ്ഗാനിലേക്കു കടന്നുവരുമോയെന്നും താലിബാൻ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം ആശങ്കകളൊന്നും താലിബാൻ സൈനികരെ തെല്ലും ബാധിച്ച മട്ടില്ല.

വിജയാഘോഷങ്ങളിൽ മതിമറന്ന താലിബാൻ സൈനികരുടെ വിഡിയോകൾ അഫ്‌ഗാൻ ജനതയെ അവരോട് ചേർത്തുനിർത്താൻ പര്യാപ്തമാവുമെന്നും കരുതാനാവില്ല. അഫ്ഗാനിലേത് ദേശീയതയേക്കാൾ മനുഷ്യാവകാശപരമായ പ്രശ്‌നമാണ്. കൂടുതൽ നയപരവും രാജ്യത്തിന് യോജിക്കുന്നതുമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ നേടാൻ ആവശ്യമായത് എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യമെന്ന് നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പക്ഷേ, അധികാരം ആഘോഷമാക്കുന്ന താലിബാനിൽനിന്ന്, സ്വന്തം ‘സൈനികരുടെ’ മനോവീര്യം ഉയർത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. ആ പ്രൊപ്പഗാൻഡയുടെ ടെസ്റ്റ് ഡോസായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷേ ഇവോ ജീമയെപ്പറ്റിയുള്ള താലിബാന്റെ ഓർമപ്പെടുത്തലും!

English Summary: 'Raising the Flag on Iwo Jima' Photo Mocked by Taliban; Is it a New Kind of Propaganda?