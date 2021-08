യുവതിയുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണി; 10 ലക്ഷം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചവർ പിടിയിൽ

കൊച്ചി ∙ യുവതിയുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ കൈവശമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ. പാലക്കാട് മരയമംഗലം മഠത്തിൽ വീട്ടിൽ പ്രഭിൻ (25), വെങ്ങോല മേപ്പറത്തുപടി കണ്ണാടിപ്പടി വീട്ടിൽ സുധർമ്മൻ (31) എന്നിവരെയാണ് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ.കാർത്തിക്കിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പിടികൂടിയത്. ആലുവ സ്വദേശിയാണ് യുവതി. ഇവരിൽനിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രതികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

30,000 രൂപ മുൻകൂർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് യുവതി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകി. പൊലീസിന്‍റെ നിർദേശപ്രകാരം പണവുമായി യുവതി നെടുമ്പാശേരിക്ക് സമീപമെത്തി. പണം വാങ്ങാൻ സ്കൂട്ടറിലെത്തിയ പ്രതികളെ പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘം വളഞ്ഞിട്ടു പിടികൂടുകയായിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമം വഴിയാണു യുവതിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഇവർക്കു ലഭിച്ചത്. ഇൻസ്പെക്ടർ സി.എൽ.സുധീർ, എസ്ഐമാരായ കെ.എ.ടോമി, എൻ.കെ.അബ്ദുൽ ഹമീദ്, എസ്‌സിപിഒ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, കെ.എം.ഷിഹാബ്, മാഹിൻ ഷാ അബൂബക്കർ എന്നിവരാണു പ്രത്യേക സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.



English Summary: Two men arrested for trying to extort money by threatening to possess nude photos of a young woman in Kochi