മുംബൈയിലെ നരിമാൻ പോയിന്റും കഫേ പരേഡും 2050 ഓടെ മുങ്ങും: മുന്നറിയിപ്പ്

മുംബൈ∙ 2050 ഓടെ നരിമാൻ പോയിന്റ് 80 ശതമാനം മുങ്ങുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക. മുംബൈയിലെ നരിമാൻ പോയിന്റിന്റെ 80%, കഫേ പരേഡ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും മുങ്ങുക. ഏകദേശം 30 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇതു സംഭവിക്കും. മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കമ്മീഷണർ ഇക്ബാൽ സിംഗ് ചാഹൽ പറഞ്ഞു.

സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനാൽ 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും ബിസിനസ് ജില്ലയായ നരിമാൻ പോയിന്റും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ത്രാലയവും ഉൾപ്പെടെ ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം വെള്ളത്തിനടിയിലാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുംബൈ കാലാവസ്ഥാ ആക്ഷൻ പ്ലാനും അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റും വെള്ളിയാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചഹൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇക്കാര്യം. പ്രകൃതി മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ, ആളുകൾ ഉണർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി അപകടകരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: 80% Of Mumbai's Nariman Point, Cuffe Parade Will Be Submerged By 2050