വാഷിങ്ടന്‍ ∙ കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നൂറുകണക്കിനാളുകളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സ്‌ഫോടനത്തിനു മുൻപ് ചാവേര്‍ സാധ്യമായ അവസാനനിമിഷം വരെ കാത്തിരുന്നുവെന്ന് യുഎസ് അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഹമീദ് കര്‍സായി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ആബി ഗേറ്റില്‍ പതിവുപോലെ ആയിരങ്ങളാണ് രാജ്യം വിടാനായി അന്നും കാത്തുനിന്നത്. യുഎസ് മറീനുകളും മറ്റ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിരുന്നു കാവൽക്കാർ.



തങ്ങള്‍ക്കുനേരെ ഏതു നിമിഷവും ഒരു ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവര്‍ക്കും അറിയാമായിരുന്നു. ആബി ഗേറ്റിനു നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു തൊട്ടു തലേന്ന് യുഎസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയതാണ്. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ രണ്ട് ഗേറ്റുകള്‍ അടച്ച സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്‍ ആബി ഗേറ്റ് തുറക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും യുഎസ് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലെ ചെക്ക് പോയിന്റുകളിലുള്ള താലിബാന്‍ കമാന്‍ഡര്‍മാര്‍ ജനക്കൂട്ടത്തെ തള്ളി അകറ്റിയെങ്കിലും അവര്‍ വീണ്ടും വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു.

അതിനിടയിലാണ് അവര്‍ക്കൊപ്പം ചാവേറും വിമാനത്താവള പരിസരത്തേക്കു കടന്നെത്തിയത്. വൈകിട്ട് 5.48ന് ശരീരത്തില്‍ 25 പൗണ്ട് സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി ഐഎസ് ചാവേര്‍ അമേരിക്കന്‍ സൈനികര്‍ക്ക് അരികിലേക്ക് എത്തി. വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു കടക്കാനെത്തിയ അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്മാരെ പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു യുഎസ് മറീനുകള്‍. യുഎസ് സൈനികര്‍ തന്റെ ദേഹപരിശോധന നടത്തുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപുവരെ അയാള്‍ കാത്തുനിന്നുവെന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

ജീവനെവിടെ... കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ബന്ധുവിനെ തിരിച്ചറിയാനായി മൃതദേഹങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന വനിത. ചിത്രം: എപി

തന്റെ ഊഴം എത്തിയെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ അയാള്‍ സ്‌ഫോടനം നടത്തുകയായിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായ വമ്പന്‍ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 13 യുഎസ് മറീനുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകള്‍ മരിച്ചുവീണു. ഒരാഴ്ച മുൻപു മാത്രം കാബൂളില്‍ എത്തിയ യുഎസ് സൈനികരാണ് മരിച്ചത്. ഏതുവിധേനയും കഴിയുന്നത്ര ആളുകളെ അഫ്ഗാനില്‍നിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തുകയെന്ന ഒരേയൊരു ചിന്തയോടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന സൈനികര്‍ക്കു നേരെയാണ് ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായത്.

സ്‌ഫോടനത്തിനു പിന്നാലെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പെന്റഗണ്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍. ഇത്രയും അമേരിക്കന്‍ സൈനികര്‍ ഒരുമിച്ച് ആ സ്ഥലത്തു നിന്നതെന്തിനെന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. ഐഎസ് ചാവേര്‍, താലിബാന്‍ ചെക്ക് പോയിന്റുകള്‍ മറികടന്ന് ഇവരുടെ അരികിലേക്ക് എങ്ങിനെ എത്തിയെന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. ആരെങ്കിലും ഇയാളെ കടത്തിവിട്ടതാണോ എന്നും യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സംശയിക്കുന്നു.

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ 13 യുഎസ് മറീനുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 170 പേര്‍ മരിച്ചുവെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്. കനത്ത പ്രഹരം ഏല്‍പ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചാവേര്‍ എത്തിയതെന്നാണ് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിഗമനം. സാധാരണയായി 10 പൗണ്ടോ അതില്‍ കുറവോ സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കള്‍ നിറച്ച വസ്ത്രമാണ് ചാവേറുകള്‍ ധരിക്കാറുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇക്കുറി 25 പൗണ്ട് സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ പാഞ്ഞെത്തുന്ന ലോഹച്ചീളുകളാണ് പലരുടെയും ജീവനെടുക്കുന്നത്. സ്‌ഫോടനത്തെ തുടര്‍ന്ന് അടച്ച വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു രണ്ടു മണിക്കു വീണ്ടും യുഎസ് വിമാനം പറന്നുയര്‍ന്നു. രാജ്യം വിടാനെത്തിയവര്‍ക്കു പകരം 13 യുഎസ് സൈനികരുടെ ശവപേടകങ്ങളായിരുന്നു വിമാനത്തില്‍. സ്‌ഫോടനത്തിനു പിന്നാലെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ താലിബാന്‍ നടത്തിയ വെടിവയ്പിലും ചിലര്‍ മരിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

