കൊച്ചി ലഹരിക്കേസ്; വിട്ടയച്ച യുവതിയെയും സുഹൃത്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

കൊച്ചി ∙ വാഴക്കാലയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽനിന്നു ലഹരി പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിട്ടയച്ച യുവതിയെയും സുഹൃത്തിനെയും എറണാകുളത്തെ എക്സൈസ് ഓഫിസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. കച്ചേരിപ്പടിയിലുള്ള ഓഫിസിൽ രാവിലെ പത്തുമണിയോടെയാണ് യുവതിയും സുഹൃത്തും എത്തിയത്. ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്നുള്ള അഭിഭാഷകയും എക്സൈസ് ഓഫിസിൽ എത്തി.

കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു സംശയിക്കുന്ന മറ്റൊരു യുവതിയെയും അന്വേഷണ സംഘംചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിച്ചു വരുത്തി. ലഹരി സംഘത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരെ പ്രതി ചേർക്കാതെ വിട്ടയച്ചതാണ് കേസിൽ വൻ വിവാദത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്. മഹസർ റിപ്പോർട്ടിൽ തിരിമറി നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ, ആദ്യഘട്ടം കേസ് അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ശിക്ഷാ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തു.

തുടർന്ന് അന്വേഷണം മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേയ്ക്കു കൈമാറിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു സംശയിക്കുന്നവരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ലഹരിക്കടത്തു സംഘത്തിനൊപ്പം താനുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് യുവതിക്കൊപ്പം എത്തിയ സുഹൃത്ത് പ്രതികരിച്ചു. കെണിയിൽ പെടുത്തുകയായിരുന്നെന്നും ഇക്കാര്യം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അറിയുന്നതിനാലാണ് ആദ്യം വിട്ടയച്ചതെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ , ഇവർക്ക് ലഹരി ഇടപാടുമായി ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയാണെങ്കിലും അറസ്റ്റു ചെയ്യുന്നതിനു തടസ്സമില്ലെന്നാണ് എക്സൈസ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിശദീകരണം. യുവതിയെ ചോദ്യംചെയ്യലിനു ശേഷം അറസ്റ്റു ചെയ്തേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

