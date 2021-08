കോഴിക്കോട്∙ കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതി പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച് രക്ഷപെടാന്‍ ശ്രമിച്ചു. പന്നിയങ്കര സ്റ്റേഷനിലെ എഎസ്ഐക്കു പരുക്കേറ്റു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഫറോക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കു എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് വടകര സ്വദേശി സുഹൈൽ രക്ഷപെടാന്‍ ശ്രമം നടത്തിയത്.

രാവിലെ ഒമ്പതു മണിക്ക്, വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് സുഹൈലിനെ മൂന്നു കിലോ കഞ്ചാവുമായി പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. രക്ഷപെടാൻ ശ്രമിച്ച കുറ്റത്തിനു പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

English Summary: Ganja Case Accused Attacked Police and Tried to Escape