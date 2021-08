വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ 80% പേർക്കും രോഗം വന്നു; 2 മാസം ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നാൽ അതിജീവിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് രണ്ടാം ഡോസ് എടുത്തവരുടെ എണ്ണം 70 ശതമാനത്തിലെത്താൻ രണ്ടു മാസം കൂടി എടുക്കുമെന്നും അതുവരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരേണ്ടി വരുമെന്നും സർക്കാർ വിദഗ്‌ധ സമിതി അംഗം ഡോ.കെ.പി.അരവിന്ദൻ. ഈ രണ്ടു മാസവും രോഗനിരക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കും. രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയായാൽ രോഗനിരക്കു കുറയും. 45 വയസു കഴിഞ്ഞവർക്ക് രണ്ടാം ഡോസ് പെട്ടെന്നു പൂർത്തിയാക്കണം. പുതിയ വൈറസ് വകഭേദം ഉണ്ടാകാതെ, ഡെൽറ്റ വൈറസു കാരണം മൂന്നാം തരംഗം ഉണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. രണ്ടു മാസക്കാലം നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചാൽ രോഗത്തെ അതിജീവിക്കാമെന്ന പോസിറ്റീവ് സന്ദേശമാണ് ജനത്തിനു നൽകേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം മനോരമ ഓൺലൈനിനോട് പറഞ്ഞു.

∙ ടെസ്റ്റിങ് തന്ത്രത്തിൽ മാറ്റം വേണോ?

നൂറ് ശതമാനവും ആർടിപിസിആർ ചെയ്യണമെന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ആർടിപിസിആർ ചെയ്യുന്നതിനു പരിധി ഉണ്ട്. ഒരു നിശ്ചിത നമ്പരിനപ്പുറം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൻററും സാങ്കേതിക സംവിധാനവും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും വേണം. ആർടിപിസിആർ പെട്ടെന്നു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ടെസ്റ്റല്ല . രോഗം വളരെ കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൻറിജൻ ടെസ്റ്റാണ് സൗകര്യം. ഒരാൾ രോഗം മറ്റൊരാൾക്കു പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയത്താണ് ആൻറിജൻ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവാകുന്നത്. അതിനാൽ ടെസ്റ്റിങ് തന്ത്രത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

∙ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് വർധിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഡെൽറ്റാ വൈറസ് വന്നതിനുശേഷം 2 മാസം കൊണ്ട് 80% പേർക്കും രോഗം വന്നു. ഇനി വൈറസ് ആരെയും ആക്രമിക്കാനില്ലെന്ന അവസ്ഥയാണവിടെ. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പെട്ടെന്നു രോഗം വർധിച്ച് പിന്നീട് താഴേക്കു വരികയായിരുന്നു. അതിനവർക്കു കൊടുക്കേണ്ടിവന്ന വില വലിയ രീതിയിലുള്ള മരണങ്ങളാണ്. റജിസ്ട്രേഷൻ ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക കണക്കിലുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ മരണം യുപിയിലും ബിഹാറിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 50 ശതമാനത്തിലധികം കൂടുതലാണെന്നാണ് പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ.

കേരളത്തിൽ ഔദ്യോഗിക മരണനിരക്കും റജിസ്ട്രേഷൻ ഡാറ്റയുമായുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നര ഇരട്ടി മാത്രമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഏഴാണ്. ഇവിടെ പതുക്കെയാണ് കോവിഡ് പടർന്നത്. ആ അവസ്ഥ തുടരുന്നു. പലർക്കും ഇപ്പോഴും രോഗം വന്നിട്ടില്ല. അതാണ് രോഗ നിരക്ക് ഒരുപോലെ പോകുന്നത്. ഇതിൻറെ ഗുണം എന്താണെന്നുവച്ചാൽ ആ സമയം കൊണ്ട് കുറേപേർക്കു വാക്‌സീൻ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിനുള്ള സമയം അധികൃതർക്കു കിട്ടി. കേരളത്തിന് ആശങ്ക ഇല്ലാത്തതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതാണ്. രോഗികളുടെ എണ്ണം വച്ച് കേരളം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നു പറയുന്നവർ ഇക്കാര്യം മനസിലാക്കണം.

∙ കേരളം മരണക്കണക്കുകൾ ഒളിക്കുന്നോ?

മുൻപ് രേഖപ്പെടുത്താത്ത മരണങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് മരണനിരക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതാണ് മരണനിരക്കു കൂടുന്നത്. കൃത്യമായാണ് ഇപ്പോൾ മരണക്കണക്ക് പറയുന്നത്. മരണനിരക്കു കുറച്ചു കാണിക്കുന്നു എന്ന് നേരത്തെ ആരോപണം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

∙ രണ്ടു മാസം ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നാൽ അതിജീവിക്കാം

ഡെൽറ്റ വൈറസിനെ തടയാൻ പാടാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ഇതാണ് സ്ഥതി. യുകെയിലൊക്കെ വാക്സിനേഷൻ പൂര്‍ത്തിയായിതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നമില്ലാത്തത്. വാക്സിനേഷൻ ആദ്യ ഡോസ് എടുത്തവര്‍ 70 ശതമാനമാണ്. രണ്ടാം ഡോസ് എടുത്തവർ 70 ശതമാനം ആകുന്നതുവരെ നിയന്ത്രണം വേണം. 2 മാസം ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന സന്ദേശം അധികൃതർ നൽകണം. കുറച്ചു കൂടി ജാഗ്രത വേണം. രണ്ടുമാസം ഇതുപോലെ രോഗം നിൽക്കും. ഡെൽറ്റവൈറസിന്റെ രീതി അങ്ങനെയാണ്. 2 മാസം കൊണ്ട് വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയായാൽ കാര്യങ്ങൾ മാറും.

∙ കൂടിച്ചേരലുകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ നിയന്ത്രിക്കാം

കൂട്ടംകൂടുന്ന പരിപാടികൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം. എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് കൂടുമ്പോൾ മാസ്ക് മാറ്റി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് രോഗവ്യാപനം കൂട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് കരുതൽ വേണ്ടത്. ഏതു തരം യോഗമായാലും കുറച്ചു നാളത്തേക്കു മാറ്റിവയ്ക്കണം. കച്ചവട, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചേ മതിയാകൂ. കാരണം ജനങ്ങൾക്കു നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ബാധിക്കാത്ത ഏതു തരം കൂടിച്ചേരലും ഒഴിവാക്കണം.

പരമാവധി വേഗത്തിൽ വാക്‌സീൻ എല്ലാപേരിലും എത്തിക്കണം. ഇപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം കോവിഡ് കേസ് ഉണ്ട്. ഇതിനു മുൻപ് ഇത്രയും കേസുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം നിരവധിപേരെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്നതാണ്. അതിനാലാണ് ആശുപത്രികളിലെ കിടക്കകളും ഐസിയുവുകളും നിറയാത്തത്. മുൻപ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ 30,000–40,000 കേസ് വന്നപ്പോൾ സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ കോവിഡ് കിടക്കകളുടെ എണ്ണം കുറച്ചു. ബെഡ് കപ്പാസിറ്റി കഴിഞ്ഞ് രോഗികൾ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അതാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായത്.

∙ വാക്‌സീൻ വിതരണത്തിൽ പാളിച്ചയുണ്ടോ?

വാക്‌സീൻ ലഭ്യത കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വാക്‌സീൻ കിട്ടി തുടങ്ങി. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളായാലും മറ്റുള്ളവരായാലും വാക്‌സീൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാകും. ഡിജിറ്റലായി ബുക്കു ചെയ്താൽ വാക്‌സീൻ കിട്ടുമെങ്കിലും അത് അറിയാത്തവരുണ്ട്. അവരെ നന്നായി സഹായിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരുമുണ്ട്.

∙ വീടുകളിലെ രോഗവ്യാപനവും സമ്പർക്ക പട്ടിക തയാറാക്കലും

വീടുകളിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം നടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അത് ഏറെക്കാലമായി നടക്കുന്നതാണ്. ഡെൽറ്റ അതിവേഗം ശരീരത്തിൽ വ്യാപിക്കും. അതിനാൽ രോഗം കൂടും. വേണ്ടത്ര ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ഒരു രോഗിക്ക് 30 പേരുടെ സമ്പർക്കപട്ടിക തയാറാക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്രസംഘം പറയുന്നത്. യുപിയിലും ഡൽഹിയിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ എന്നാണ് തിരികെ ചോദിക്കേണ്ടത്. കുറച്ചു കേസുകളുള്ള സമയത്ത് സമ്പർക്ക പട്ടികയ്ക്കു പ്രസക്തിയുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ കേരളവും ചെയ്തിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സംവിധാനം മുഴുവൻ തിരക്കിലായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് രോഗം പകരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളിലാണ്. സിഎഫ്എൽടിസികളുടെ ആവശ്യവും ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി വരുന്നില്ല. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരും വീടുകളിൽ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവരും പുറത്തെ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കു മാറുക.

English Summary: Interview with Dr. KP Aravindan, leading pathologist and member of the expert panel on Covid