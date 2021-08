മലപ്പുറം ∙ ജോസ് കെ.മാണി നയിക്കുന്ന കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന് (എം) എല്‍ഡിഎഫില്‍ തുടരുക എളുപ്പമാവില്ലെന്ന് പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എംഎൽഎ. എല്‍ഡിഎഫ് ഏറ്റവും മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തിയ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍പോലും പിന്നോട്ടു പോയ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സിപിഎമ്മിനൊപ്പംനിന്ന് വിജയിക്കുക എളുപ്പമാവില്ല. ഇടതുപക്ഷത്തിന്‍റെ ജനപിന്തുണ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോള്‍ ജോസ് കെ.മാണിക്കും കൂട്ടര്‍ക്കും അവിടെ തുടരാന്‍ പ്രയാസമാവുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

ഐഎന്‍എലില്‍ ഇടഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന വിഭാഗം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയാല്‍, മുസ്‌ലിം ലീഗിലെടുക്കുന്ന കാര്യം ലീഗിനുളളില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം. ഇബ്രാഹിം സുലൈമാന്‍ സേട്ടിന്‍റെ മകനടക്കം ഐഎന്‍എലിന്‍റെ നേതൃത്വമാകെ ലീഗില്‍ ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ഐഎന്‍എല്‍ വിടാന്‍ ആലോചിക്കുന്നവര്‍ പരസ്യമായി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ ലീഗ് ആ വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. വരുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു മുതല്‍ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാന്‍ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ യുഡിഎഫിൽ‌ വരുത്തുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

English Summary: It will not be easy for Kerala Congress to stay in LDF, says PK Kunhalikutty