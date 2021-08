സിനിമാ മേഖലയുമായി ബന്ധം; നായ്ക്കളെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ‘ടീച്ചറി’ലേക്ക് അന്വേഷണം

കൊച്ചി∙ കാക്കനാട് വാഴക്കാലായിൽ എക്സൈസ് പിടികൂടിയ ലഹരിമരുന്നു കടത്ത‌് സംഘത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നായ്ക്കളെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ‘ടീച്ചർ’ എന്ന വിളിപ്പേരുകാരിയിലേയ്ക്ക് അന്വേഷണം. പിടിയിലായ പ്രതികൾക്കും എംഡിഎംഎ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിനിമാക്കാർക്കും ഇടയിലെ കണ്ണിയാണ് ഇവരെന്ന സംശയം ഉയർന്നതോടെ എക്സൈസ് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചു. അഭിഭാഷകയ്ക്കൊപ്പമാണ് ഇവർ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരായത്. സിനിമാ മേഖലയുമായി ഇവർക്ക് അടുത്തബന്ധമുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ.

ലഹരിമരുന്നു കടത്തിനിടെ പിടിയിലായ സംഘം കുടുംബമായി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എന്നു വരുത്തി തീർക്കാനാണ് നായ്ക്കളെയും ഒപ്പംകൂട്ടിയിരുന്നത്. റോട്‌വീലർ, കേൻ കോർസോ എന്നീ മുന്തിയ ഇനം മൂന്നു നായ്ക്കളെയാണ് കാറിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിൽ ഒരു നായ്ക്ക് ഏകദേശം 80,000 രൂപ വരെ വിലവരുമെന്നാണ് സൂചന. ഇവയെ പ്രതികൾക്കൊപ്പം തൊണ്ടിമുതലായി കണ്ടുകെട്ടി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിനെ ഏൽപിക്കുകയും പിന്നീട് ലേലത്തിലൂടെ വിറ്റു മുതൽക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നടപടിക്രമം.

പകരം പ്രതികളുടെ ‘ടീച്ചർ’ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടെത്തിയ സ്ത്രീക്ക് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നായ്ക്കളുടെ സംരക്ഷണം ഏൽപിച്ചു നൽകുകയായിരുന്നു. മട്ടാഞ്ചേരി പാണ്ടിക്കുടി സ്വദേശിനിക്കാണ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആദ്യം നായ്ക്കളെ കൈമാറിയത്. ഇതു വിവാദത്തിനു വഴിവച്ചിരുന്നു. നായ്ക്കളെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഇവർ പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ ബന്ധുവാണ് എന്നായിരുന്നു ആദ്യം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചത്. പിന്നീട് ‘ടീച്ചറാ’ണെന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതു രണ്ടും വസ്തുതയല്ലെന്നു വ്യക്തമായതോടെയാണ് ഇവരിലേയ്ക്കു സംശയമുന നീണ്ടത്.

കാക്കനാട് ലഹരിമരുന്ന കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവർ.

പ്രതികളെ പിടികൂടിയ ദിവസം, വൈകിട്ടു വരെ നായ്ക്കൾക്കു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ ഫ്ലാറ്റിനു താഴെയുള്ള കാർ പോർച്ചിൽ അടച്ചിട്ടത് വിവാദമായതോടെയാണ് ‘ടീച്ചർ’ക്ക് നായ്ക്കളെ കൈമാറാൻ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചത്. ഫ്ലാറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ വിലയേറിയ വസ്തുക്കളും വാഹനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊണ്ടിമുതലുകളും സമയത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് മഹസറിൽ രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നത് വാർത്തയായതിനു പിന്നാലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ സസ്പെൻഷൻ ഉൾപ്പടെയുള്ള നടപടികളുമുണ്ടായി.

റോട്‌വീലർ പോലെയുള്ള നായ്ക്കൾ ഏക ഉടമകളെ മാത്രം അംഗീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ്. അപരിചിതരോട് അക്രമാസക്തമായി മാത്രം പെരുമാറുന്ന നായ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ സ്ത്രീയോട് പരിചിത ഭാവത്തിൽ പെരുമാറിയതും ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവഗണിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് സംഭവം വിവാദമായതോടെ നായ്ക്കൾക്ക് ഇവരെ മുൻപരിചയമുണ്ടെന്നു സംശയം ഉയർന്നു. തുടർന്നാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

