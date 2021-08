ഗുഡ്ഗാവ് ∙ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭ ഗുഡ്ഗാവ് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ അപ്പസ്തോലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി ഫാ.വർഗീസ് വിനയാനന്ദിനെ നിയമിച്ചു. കടമ്മനിട്ട വേക്കൽ കുടുംബാംഗമാണ്. ഗുഡ്ഗാവ് ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോ.ജേക്കബ് മാർ ബർണബാസ് കാലംചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ നിയമിച്ചത്.

English Summary: Father Varghese Vinayanand appointed as new administrator of gurgaon