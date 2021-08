പബ്ജിക്കായി അമ്മയുടെ 10 ലക്ഷം കളഞ്ഞു; വീടുവിട്ടോടി ഗുഹയിലൊളിച്ച് കൗമാരക്കാരൻ

മുംബൈ ∙ വിഡിയോ ഗെയിം പബ്ജി കളിക്കാൻ ഓൺലൈൻ ഇടപാടിലൂടെ 10 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയതിന് മാതാപിതാക്കൾ ശാസിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 16 വയസ്സുകാരൻ വീടുവിട്ടു പോയി. മുംബൈയിലെ ജോഗേശ്വരിയിലാണ് സംഭവം. കാണാതായ കൗമാരക്കാരനെ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ അന്ധേരിയിലെ മഹാകാളി ഗുഹയ്ക്കടുത്തുനിന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം തിരിച്ചയച്ചു.



ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയുമായി പിതാവ് പൊലീസിനെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന് പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

അന്വേഷണത്തിനിടെ കുട്ടി കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ പബ്ജിക്ക് അടിമയായിരുന്നുവെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. ഇതിനായി അമ്മയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയതായും വെളിപ്പെടുത്തി. തുടർന്നുനടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ കുട്ടി കത്തെഴുതിവച്ച് വീടുവിട്ടതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കുട്ടിക്ക് കൗൺസിലിങ് നൽ‌കിയശേഷം മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെ അയച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Mumbai teen spends Rs 10 lakh from Mother's bank account on PUBG, runs away