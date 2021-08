‘മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തലവൻ, ജനദ്രോഹ പദ്ധതി വരില്ല’; വയൽക്കിളികളുടെ വഴിയേ എലത്തൂർ?

കോഴിക്കോട്∙ കഴിഞ്ഞ എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേരളം മുഴുവന്‍ ഉറ്റു നോക്കിയ സമരമായിരുന്നു കീഴാറ്റൂർ വയൽക്കിളികളുടേത്. കണ്ണൂര്‍ തളിപ്പറമ്പിലെ ദേശീയപാത വികസനത്തിനെതിരെ സിപിഎമ്മിന്റെ പാര്‍ട്ടി ഗ്രാമത്തില്‍നിന്നുതന്നെ ഉയര്‍ന്ന കലാപക്കൊടി. വയലും തണ്ണീര്‍ത്തടവും മണ്ണിട്ടു നികത്തി ദേശീയപാത നിര്‍മിക്കുന്നതിനെതിരെ പാർട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരും അനുഭാവികളും ചേര്‍ന്നു നടത്തിയ പ്രതിഷേധം പിന്നീട് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ ശ്രദ്ധേയമായി.

കോഴിക്കോട് എലത്തൂരിലും സമാനമായ സമരം ഉയര്‍ന്നു വരികയാണ്. സിൽവർ ലൈനിനെതിരെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽനിന്നുതന്നെ പ്രതിഷേധം ഉയരുമ്പോൾ മറ്റൊരു വയൽക്കിളികളുടെ തുടക്കമാണോ ഇതെന്ന അഭ്യൂഹവും ശക്തം. സിപിഎം നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കാനിരിക്കുന്ന അര്‍ധ അതിവേഗ സില്‍വർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ സിപിഎം, സിപിഐ, ജനതാദൾ, എൻസിപി അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എൽഡിഎഫ് കൂട്ടായ്മ സമരരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം!



കുടിയൊഴിയേണ്ടത് മുന്നൂറിലേറെ കുടുംബങ്ങൾ



വെങ്ങാലി മേൽപ്പാലം മുതൽ കോരപ്പുഴ വരെയുള്ള മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് സിൽവർ ലൈൻ പാത എലത്തൂരിൽ പ്രശ്നമാകുന്നത്. 300ൽ ഏറെ കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെനിന്നു കുടിയൊഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരുമെന്ന ഭീഷണിയിലാണ്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെ നിലവിലെ റെയിൽപാളത്തോട് സമാന്തരമായി സിൽവർ ലൈൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എലത്തൂരിൽ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് അലൈൻമെന്റ്.



തീരദേശ സംരക്ഷണ നിയമം കാരണം പുഴയും ദേശീയപാതയും റെയിൽവേ ട്രാക്കും കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചു പ്രദേശമാണ് എലത്തൂരിൽ ജനവാസ യോഗ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഈ വഴിയിലൂടെ സിൽവർ ലൈൻ കൂടി കടന്നു പോകുന്നതിനെതിരെയാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിഷേധം. ഈ അലൈൻമെന്റിലൂടെതന്നെ സിൽവർ ലൈൻ കടന്നു പോയാൽ ഏതാണ്ട് മൂന്നൂറിലേറെ കുടുംബങ്ങൾ കുടിയൊഴിയേണ്ടി വരുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആശങ്ക. നിലവിലെ ട്രാക്കിനു സമാന്തരമായിതന്നെ സിൽവർ ലൈൻ പാതയും കടന്നു പോയാൽ ഇത്രയും നാശ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



വാക്ക് വെറുംവാക്കായി



കോഴിക്കോട് കോർപറേഷന്റെ 1, 2, 75 വാർഡുകളിലാണ് നിലവിലെ പ്രശ്നമുള്ളത്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് യുഡിഎഫ് കക്ഷികൾ കെ–റെയിൽ വിരുദ്ധ സമരം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ ചർച്ചയായതോടെ സിപിഎം ഇടപെട്ട് പ്രദേശത്തു യോഗം വിളിച്ചു. എലത്തൂരിലെ എംഎൽഎ ആയ മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത വിശദീകരണ യോഗത്തിലും ജനദ്രോഹപരമായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തലവനായ സിൽവർ ലൈൻ കമ്മിറ്റി ജനദ്രോഹകരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും അന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകി.



എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ

വികസന പദ്ധതികൾ വരണമെന്നും എന്നാൽ എല്ലാവരെയും വഴിയാധാരമാക്കി ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കില്ലെന്നുമായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.. പാർട്ടി അനുഭാവികൾ അടക്കമുള്ളവർ ഇതു വിശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ അടുത്തിടെ അലൈൻമെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ അതേ പാതയിലൂടെതന്നെയാണ് സിൽവർ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്നതെന്നു വ്യക്തമായി. വലിയൊരു വിഭാഗം ഇതോടെ സർക്കാരിനെതിരായി. ആദ്യം രൂപീകരിച്ച സമര സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പാർട്ടി അനുഭാവികൾ അടക്കമുള്ളവർ അസംതൃപ്തരായി. ഇതേ തുടർന്നു സമരം വീണ്ടും ശക്തമായി. ഈ സമരവേദിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എൽഡിഎഫും കടന്നു വരുന്നത്.



‘പ്രശ്നം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരം’



‘എൽഡിഎഫ് 60,000 കോടി രൂപയുടെ സിൽവർ ലൈൻ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം കാണേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിയുടെ ചുമതലയാണ്’– പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകുന്ന കോർപറേഷൻ കൗൺസിലർ കൂടിയായ സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ വി.കെ.മോഹൻദാസ് പറയുന്നു.



എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ, പിണറായി വിജയൻ

‘സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി വേണ്ട എന്ന് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ അലൈൻമെന്റ് പ്രായോഗികമല്ല എന്നു മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പ്രദേശത്തു വന്നു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ സിൽവർ ലൈൻ അധികൃതർക്കും അതു ബോധ്യപ്പെടും. ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിയുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ആശങ്ക സർക്കാർ പരിഗണിക്കും എന്നുതന്നെയാണു കരുതുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ചു പാർട്ടിയിലെ കീഴ്ഘടകം മുതൽ പരാതികൾ നൽകും. പ്രശ്നം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരം തുടരാൻതന്നെയാണു തീരുമാനം. നിയമപരമായ നടപടികൾ അടക്കമുള്ള വഴികളും നോക്കും’– മോഹൻദാസ് വ്യക്തമാക്കി.



വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങൾ, വ്യാപാരികൾ, റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനുകൾ, വിവിധ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരാണ് നിലവിൽ എൽഡിഎഫിന്റെ സമര വേദിയിൽ ഉള്ളത്. എൻസിപിയിലെ ടി.പി.വിജയൻ, സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ഇ.സുനിൽകുമാർ, സിപിഐയിലെ എം.കെ.പ്രജീഷ്, പ്രദേശത്തെ കൗൺസിലർ വി.കെ.മോഹൻദാസ് എന്നിവർ അടക്കമുള്ളവരാണ് സമരത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.



പദ്ധതി നാടിനു തിരിച്ചടിയെന്നു മറ്റൊരു വിഭാഗം



സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പൂർണമായും നാടിന് ആപത്താണെന്നു പറയുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളും എലത്തൂരിലുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി കേരളത്തെ വലിയ നഷ്ടത്തിലക്കു കൂപ്പുകുത്തിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയെ പൂർണമായും തകർക്കുമെന്ന് ഈ വിഭാഗത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുന്ന ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത് പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ വി.ടി.നാസർ പറയുന്നു. കാസർകോട്–തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിൽ 2000 രൂപയോളം നൽകി പ്രതിദിനം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്.



പല വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും ബിസിനസ് ഹബുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഇത്തരം ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്. കൊച്ചി മെട്രോ പോലും വലിയ നഷ്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരമോ കൊച്ചിയോ കോഴിക്കോടോ ഒരു ബിസിനസ് ഹബ് അല്ല. ജോലി ആവശ്യത്തിനും മറ്റുമായി പ്രതിദിനം മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സർക്കാർ, സ്വകാര്യ ജീവനക്കാർക്കും യാത്രാ ചെലവ് താങ്ങാനാകില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പേരെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവരുടെ ചോദ്യം. ?



എന്തായാലും എലത്തൂരിലെ 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ കെ–റെയിലിനെതിരായ വികാരം ശക്തമാവുകയാണ്. നാട്ടുകാരും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സംഘടനകളും കൂടി നടത്തിയിരുന്ന സമരത്തിലേക്ക് എൽഡിഎഫ് കൂടി വരുന്നത് സമരത്തെ ഏതു വിധത്തിലാണു ബാധിക്കുക എന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ജനങ്ങളിലുണ്ട്. പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചാൽ വയൽക്കിളികളെ പോലെ അതിനെ ശക്തമായി നേരിടാൻ എലത്തൂരിലെ പാർട്ടിക്കു കഴിയുമോ? അതോ സർക്കാരിനെ എതിർക്കുന്ന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി സമരത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കുമോ എന്നതാണ് അവേശഷിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ.



English Summary: Protest Against Silver Line Project in Elathur, Like that of Vayalakilikal in Kannur?