‘ഭരണകൂടം പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമല്ല; തുറന്നു കാട്ടാൻ ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ‘നുണകൾ’ തുറന്നു കാട്ടുന്നതിനു പൊതുസമൂഹത്തിലെ ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ്. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത്, സർക്കാരുകളെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാക്കുകയും, അവർ അസത്യങ്ങളും തെറ്റായ കഥകളും പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നും ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞു.

ജസ്റ്റിസ് എം.സി.ചഗ്‌ല മെമ്മോറിയൽ പ്രഭാഷണത്തിൽ ‘അധികാരത്തോട് സത്യം സംസാരിക്കുക: പൗരന്മാരും നിയമവും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘സത്യത്തിനായി ഒരാൾക്ക് ഭരണകൂടത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാനാവില്ല. ഏകാധിപത്യ സർക്കാരുകൾ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം അസത്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളും കോവിഡ് വിവരങ്ങൾ തെറ്റായി പുറത്തുവിടുന്ന പ്രവണത ഉദാഹരണമാണ്.’– ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ‍് പറഞ്ഞു.

വ്യാജ വാർത്തകളുടെ പ്രതിഭാസം വർധിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇതു തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതിനെ ‘ഇൻഫോഡെമിക്’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സെൻസേഷനൽ വാർത്തകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവണത മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. അവ പലപ്പോഴും അസത്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

‘ഞങ്ങളുടെ സത്യവും നിങ്ങളുടെ സത്യവും’ തമ്മിലുള്ള മത്സരം നടക്കുന്ന ‘സത്യാനന്തര’ (പോസ്റ്റ്–ട്രൂത്ത്) ലോകമുണ്ട്. ഒരാളുടെ ധാരണയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത സത്യത്തെ അവഗണിക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

