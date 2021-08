‘ആർക്കും ഉണ്ടാകരുത് ആ ദുരന്തം’; സഹോദരിയുടെ ഓർമയിൽ ബാബുവിന്റെ സേവനസപര്യ

വെമ്പായം (തിരുവനന്തപുരം) ∙ വീടിനടുത്തുള്ള റോഡും ഓടകളും വൃത്തിയാക്കുന്ന വെമ്പായം സ്വദേശി ബാബുവിന്റെ പ്രവർത്തനം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. 25 വർഷം മുൻപ്, റോഡിലെ കുഴിയിൽ വീണ് ഓടയിലേക്കു വാഹനം മറിഞ്ഞ് മരിച്ച സഹോദരി വസന്തയുടെ ഓർമകളിലാണ് ബാബുവിന്റെ ഈ സേവനസപര്യ.

ആ മരണത്തിനു ശേഷം വീടിനടുത്തുള്ള റോഡരികിലെ കാടും ഓടയിലെ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കുന്നത് ബാബു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി. വീടിനു മുന്നിലെ റോഡ് ടാറിടുന്നതിനു മുൻപ് കുഴികളും കൃത്യമായി നികത്തിയിരുന്നു. തന്റെ സഹോദരിയുടെ അവസ്ഥ മറ്റാർക്കും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് വൃത്തിയാക്കൽ തുടരുന്നതെന്നു ബാബു മനോരമ ഓൺലൈനോട് പറഞ്ഞു.

വീടിനു സമീപമുള്ള റോഡ് വൃത്തിയാക്കുന്ന ബാബു

കന്യാകുളങ്ങര സിയോൻകുന്ന് സി.പി.ഹൗസിൽ ബാബു (57) കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ്. കൂലിപ്പണി ചെയ്താണ് മൂന്നു പെൺമക്കളിൽ രണ്ടുപേരെ ഡോക്ടറാക്കിയത്. മക്കളായ ജിൻസിയും റീബയും തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. രാഖി സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ നഴ്സാണ്.

രാവിലെ മൺവെട്ടിയുമായി കൊച്ചാലുമൂട്–ചിറമുക്ക് റോഡിലെത്തി കാടുമൂടി കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളും ഓടകളും വൃത്തിയാക്കും. മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം ഓടകളിലേക്കു തിരിച്ചു വിടും. റോഡിലെ ജോലികൾ കഴിഞ്ഞാൽ കൂലിപ്പണിക്കായി പോകും. റബർ ടാപ്പിങ്, തെങ്ങുകയറ്റം, കിണർ കുഴിക്കൽ തുടങ്ങിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ബാബു റോഡ് വൃത്തിയാക്കുന്നതു കണ്ട് പെരുകൂർ വാർഡ് പ്രതിനിധി താഴേക്കര രാഹുല്‍ വിവരം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് സഹോദരിയുടെ ഓർമയ്ക്കായാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്നു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ രാഹുൽ ഈ വിവരം പങ്കുവച്ചതോടെ ബാബുവിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്.

